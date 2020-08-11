Инвесторы вложат 2,7 млрд рублей в производство козьего молока в Адыгее

Стадо коз на ферме может достигнуть 24 тысяч животных Shutterstock

Агрохолдинг «Мирный» в Адыгее на втором этапе реализации козоводческого проекта планирует увеличить дойное стадо коз до 8 тыс. животных, надои молока — до 6 тыс. т в год. Инвестиции в расширение проекта составят 2,7 млрд руб., сообщает правительство республики. На третьем этапе планируется увеличить поголовье молочных коз до 24 тыс. голов и запустить производство востребованного на рынке сухого козьего молока. Для развития проекта и расширения кормовой базы «Мирный-Адыгея» намерен выкупить более 600 га пашни и производственных площадей у птицефабрики «Родниковская».



Молочно-товарный комплекс «Мирный-Адыгея» заработал в начале этого года. Концепция инвестпроекта предусматривает создание предприятия замкнутой цепи: от строительства ферм и создания кормовой базы до выпуска готовой продукции и ее продажи. В ноябре 2019 года инвесторы привезли на комплекс более тысячи коз. В августе они хотят запустить молочный завод, а в сентябре — презентовать 15 видов продукции из козьего молока. Как сообщалось ранее, «Мирный» планирует выпускать твердые сыры, кисломолочную продукцию и детское питание, которые будут продаваться в регионе и за его пределами.



Производство козьего молока перспективно, потенциал роста есть: продукты из него могут занять 1,5-2% рынка, считает гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Кроме того, большая часть производимого в России козьего молока не является товарным, что создает определенный дефицит. «У нас козье молоко торгуется с премией в 20-25%, если сравнивать с европейским рынком, из-за ограниченного предложения и большого объема производства молока в личных хозяйствах, что очень неудобно для сбора и дальнейшей переработки», — прокомментировал «Агроинвестору» Белов. С появлением в России крупных товарных комплексов разница между ценой на сырье в России и Европе будет нивелироваться, считает он.



Если «Мирному» удастся создать мощную сырьевую базу и собственную высокоэффективную переработку, проект будет вполне успешным. Дополнительным фактором успеха может стать поставка молочной продукции в социальные учреждения, добавляет Белов. Кроме того, сухое козье молоко также востребовано на рынке. «Если взять категорию пакетированного молока, которое представлено в супермаркетах, его львиная доля сделана из сухого козьего молока», — отмечает Белов.



Молочное козоводство становится популярной и даже модной отраслью сельского хозяйства. Как самостоятельная отрасль оно развивается последние 20 лет, а до этого коз воспринимали, как правило, в качестве хобби, занимались ими, в основном, на личных хозяйствах. «Это выгодное вложение свободных денег», — добавляет ведущий научный сотрудник отдела развития и селекции и коз Всероссийского научно-исследовательского института племенного дела Минсельхоза Светлана Новопашина. По ее словам, в мире мало ферм с таким большим поголовьем, как заявляется в проекте «Мирного», а зааненские козы для него завозятся из Нидерландов. На производстве также квалифицированный персонал.



Новопашина рассказывает, что на адыгейской ферме сейчас проходит козление маток. Первое осеменение козочек проводилось в возрасте семи-восьми месяцев. «Мы допускаем такое раннее осеменение, но стремимся делать это после года. Тут все проходит интенсивно, ведь промышленное производство требует ранней отдачи», — комментирует она. Для раннего осеменения нужен очень тщательный уход за молодняком, чтобы животные к семи-восьми месяцам достигли живой массы в 35 кг. «Мирный» с этими задачами справился, специалисты не допустили никаких ошибок, и по состоянию на 4 августа 341 коза окозлилась, в сутки от них получают 1,21 тыс. л молока, что Новопашина называет великолепным стартом.

