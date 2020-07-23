Ферму на 3,6 тысячи коз построят в Подмосковье

В проект будет инвестировано 338 млн рублей msh. mosreg.ru

Крестьянско-фермерское хозяйство «МираСыр» реализует в подмосковной Коломне проект по созданию молокоперерабатывающего предприятия с племенным разведением коз. Общее среднегодовое стадо из 600 коз будет увеличено до 2,5 тыс. голов дойного и 3,6 тыс. общего поголовья. После выхода проекта на полную мощность хозяйство планирует получать в год до 2,8 тыс. т молока или около 370,5 т сыра и более 86 т мяса, сообщает правительство Московской области.



«Для реализации проекта инвестору будут предоставлены в долгосрочную аренду без проведения торгов земельные участки общей площадью 640 га в Коломенском городском округе», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин. По его словам, в проект будет инвестировано 338 млн руб., будет использоваться зааненская порода. Ввод фермы в эксплуатацию запланирован на конец следующего года.



Партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов ранее рассказывал «Агроинвестору», что молочное козоводство в России пока не приобрело промышленных масштабов. Емкость рынка небольшая, и продукт получается нишевый, требующий значительных усилий для продвижения. По его мнению, инвесторы, которые идут в это направление, скорее верят в перспективу и ценность самого продукта для потребителя: полезность, усваиваемость, переносимость. Но козье молоко дороже коровьего минимум в два раза (коза дает в три-четыре раза меньше молока, чем корова). И тут встает вопрос готовности потребителя платить такую цену. По словам Шафоростова, сейчас продвижение продукции из козьего молока часто сводится к двум моделям: фермерское/эко/крафт либо производство, ориентированное на сетевой канал продаж.



Козами интереснее заниматься, потому что отдача от них намного быстрее, чем от коров, считает завлабораторией ВНИИ овцеводства и козоводства Светлана Новопашина. «Козу можно покрыть, дорастив всего лишь до 7-8 месяцев, и через пять месяцев получить приплод, то есть через год и два месяца она уже может начать продуцировать молоко», — говорила она. Также очень привлекательна в России племенная продажа. «Период, когда козоводство было каким-то хобби, прошло. Крупные фермы — тот мейнстрим, по которому будет развиваться козоводство», — ранее добавлял гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. Он подчеркивал, что темпы роста у молочного козоводства «очень высокие» и препятствий в его развитии нет.

