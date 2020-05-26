Группа «Горкунов» вложит 30 млрд рублей в производство говядины

Группа компаний «Горкунов» планирует построить фермы и откормочные площадки для выращивания крупного рогатого скота в шести районах Новосибирской области. К 2027 компания планирует иметь 160 тыс. голов КРС, вложив в проект 30 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства региона Владимира Пахомова.



Так, группа хочет создать около 30 ферм в Тогучинском, Доволенском, Карасукском, Баганском, Каргатском, Колыванском районах области. При этом часть из них будет строиться с нуля, другие — выкуплены у других игроков и модернизированы. Кроме того, проект предполагает строительство откормочных площадок, куда будет приниматься молодняк от фермеров. По словам Пахомова, «Горкунов» уже приступила к работе: ведутся переговоры с районами, где-то начинают оформлять землю в аренду. «Что очень важно для Новосибирской области — они подыскивают те хозяйства, которые находятся в предбанкротном состоянии, будут их выкупать и вкладывать деньги в модернизацию и восстановление экономики», — отметил Пахомов (цитата по «Интерфаксу»). Он также уточнил, что ранее анонсированный проект группы по созданию селекционно-генетического центра для разведения КРС в Колыванском районе Новосибирской области с инвестициями в размере 2 млрд руб. входит в этот проект.



Генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк рассказал «», что «Горкунов» планирует включить в свой проект в Новосибирской области две откормочные площадки — по одной на работу с молочными породами и на откорм специализированных мясных пород; несколько собственных ферм с маточным поголовьем абердин ангусов и герефордов; селекционно-генетический центр и завод по убою и переработке говядины под ключ.С точки зрения структуры и технологий, если не брать в расчет деньги и окупаемость, подобные проекты в регионах нужны. По словам руководителяСергея Юшина, одной из проблем рынка говядины является мелкотоварное производство большого числа разрозненных ЛПХ и скромного числа профессиональных фермеров, которые по-своему занимаются выращиванием и откормом скота. «В результате мы получаем нестандартный продукт по непонятному плану-графику с очень размытыми и нестабильными характеристиками. Такую продукцию и такой скот, когда он достигает убойного веса, трудно назвать высоко востребованным или отвечающим потребностям рынка. То есть нет управляющей силы в виде интегратора. А в этом случае предполагается, что он появится в лице ГК “Горкунов”», — прокомментировал «» Юшин.Вовлечение отдельных фермеров в вертикаль производства скота и далее мяса — это очень важная задача, продолжает он. У фермеров часто возникает проблема с реализацией скота. «Через наличие откормочных площадок фермеры бы имели канал продаж, потому что площадки все время должны покупать молодняк на откорм. Здесь компания избавила себя от головной боли при реализации у посредников, которые мало заинтересованы в постоянном взаимодействии», — говорит Юшин. Однако вопрос не только в строительстве ферм и откормочных площадок, но и в организации технологически выверенного и стабильного производства именно тех пород скота, которые будут востребованы мясокомбинатами и ритейлом, добавляет он.Сумма вложений очень большая — это более $422 млн. И если проект будет реализован, то он войдет в тройку лидеров по масштабам инвестиций, говорит Юшин. «Но, к сожалению, я не читал бизнес-план, не знаю, какие сроки окупаемости заложены, однако в текущей финансово-экономической ситуации с учетом цен на скот и мясо крупного рогатого скота окупаемость подобных проектов со своим материнским стадом не может быть меньше 11-12 лет», — оценивает он.Управление столь масштабным проектом и подбор кадров — это основные сложности, с которыми может столкнуться группа «Горкунов». Перед компанией будут стоять невероятно трудные задачи, для решения которых потребуются глубокие знания в отрасли, лучшие специалисты, в том числе и иностранные, ветеринары, лучшие корма и множество другого, перечисляет главаПоследние 15 лет большое количество институтов и экспертов говорят, что в России сегодня не более 20 регионов-доноров, в то время как остальные постоянно находятся в состоянии отсутствия средств для своего развития. Соответственно, порядка 40-50 регионов не имеют достаточных полезных ископаемых, и их расположение никогда не приведет к появлению крупных промышленных кластеров, говорит Костюк. «Получается, число наукоемких биотехнологических и нанотехнологических предприятий, как и ядерных объектов, по большому счету, в России уже кратно не прирастет, и они будут появляться небольшими порциями только вокруг уже имеющихся инфраструктур», — рассказал он «». Значительное развитие в производстве зерна, овощей, индустриальном свиноводстве и птицеводстве тоже уже не планируется, потому что рынок или уже насыщен, или эти отрасли нуждаются в очень специфическом климате и соотносятся с определенной частью России, говорит он.«В итоге около 50 регионов страны у нас находится в состоянии «гуляй ветер», потому что делать там нечего, кроме собирательства и охоты. Поля пустынны, а деревни заброшены из-за отсутствия работы. И получается, что единственная отрасль, которая готова дать работу 200-300 тыс. фермерам — это мясное скотоводство, продукция которого нуждается в пятикратном росте производства даже по отношению к тому, что сейчас есть в России», — рассказывает Костюк. Мясное скотоводство с точки зрения стратегического решения проблемы развития экономики регионов, увеличения рабочих мест и использования незанятых земель, является единственным промышленным производством, решающим задачи, которые ставили президент и правительство, уверен он.Поэтому Новосибирская область заинтересована в развитии такого бизнеса и окажет инвестору содействие, говорит Костюк. Проект, разработанный вместе с правительством региона, предусматривает подход, при котором около 70% животных, которые будут нужны на откормочной площадке, будут покупаться у областных фермеров, и они смогут развиваться не внутри проекта группы, а в рамках всего масштабного проекта в Новосибирской области. Это совершенно другая модель развития, чем та, которая до этого применялась в России, подчеркивает Костюк.

В группу «Горкунов» входят пять тепличных комплекса в Новосибирской, Смоленской, Ярославской областях и республике Крым общей площадью более 60 га. Также компании принадлежит осетровый комплекс «Садки». По данным kartoteka.ru , уставной капитал ГК «Горкунов» — 1,05 млрд руб. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

