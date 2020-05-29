«Траст» увеличит производство мяса птицы

УК «Траст — Птицеводческие активы» (объединяет непрофильные активы банка «Траст», в частности компании «Здоровая ферма» и «Русгрэйн холдинг») в этом году планирует увеличить производство мяса птицы со 170 тыс. т до 180 тыс. т в живом весе за счет повышения сохранности поголовья и снижения потерь, рассказала «Агроинвестору» представитель компании. Также предполагается введение новых и модернизация существующих корпусов содержания птицы. Плановое производство свинины — 16 тыс. т в живом весе против 19 тыс. т по итогам 2019 года. «Общая проектная мощность убойно-перерабатывающих комплексов наших птицефабрик составляет около 200 тыс. т мяса птицы в живом весе в год. Также в группу компаний входит свинокомплекс мощностью 20 тыс. т в живом весе в год», — говорит она.



Правда, во втором полугодии возможен пересмотр инвестиционной программы, уточняет представитель «Траста». На фоне девальвации рубля наблюдает рост стоимости кормов, добавок, ветеринарных препаратов и запчастей. «Производители продукции птицеводства попадают в ситуацию с двумя негативными эффектами: снижение цен на готовую продукцию и увеличение себестоимости производства», — сетует она. Так, по данным Росстат, средняя цена производителей птицы по итогам первых четырех месяцев составила 73,2 тыс. руб./т в живом весе против почти 77 тыс. руб./т за аналогичный период прошлого года. Средние розничные цены на бройлера к 25 мая были на 3,1% ниже, чем в конце апреля.



При этом конкуренция на рынке мяса птицы усиливается из-за роста производства, а также снижения поставок в сегмент HoReCa, а экспорт пока недостаточно развит, чтобы уменьшать возникающие излишки, оценивает представитель «Траста». Тем не менее компания надеется, что во второй половине года крупнейшие игроки увеличат объемы вывоза мяса птицы, что может помочь восстановить цены на внутреннем рынке. «Траст — ПА» также продолжит развивать поставки за рубеж.



Экспорт мяса пока не позволяет снизить давление на рынок, подтверждает исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. В тот же Китай в основном уходят лапы и крылья, и хотя этот объем уже значителен в тоннах, розничный рынок его перемещения почти не замечает. Если бы отгружались такие же по объему партии тушек и частей бройлера, это было бы более ощутимо. «Сейчас экспорт — это начало пути нашего присутствия на внешних рынках. Мы развиваем внешнюю дистрибуцию, но пока незначительно снижаем ресурсное давление на розничной полке внутри страны, что могло бы повлиять на рост цен у производителей», — прокомментировал он «Агроинвестору». По данным ФТС, с начала года по 24 мая поставки мяса птицы за рубеж в стоимостном выражении составили $169 млн против $67 млн годом ранее.

