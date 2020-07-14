Производство утки к 2024 году может вырасти до 65 тысяч тонн

Увеличение будет идти за счет запуска новых проектов, расширения действующих и возрождения производства на «Донстаре» Ю. Эйвазова

По прогнозу Росптицесоюза, в 2020 году производство утиного мяса в сельхозпредприятиях может вырасти в 2,4 раза по сравнению с показателем за 2019-й. Такой прибавке будет способствовать запуск птицефабрики «Улыбино» (планируемая мощность — 18 тыс. т утиного мяса в год к 2024-му), возобновление производства на базе ростовского «Донстара» силами «Дамате», а также начало работы утиного комплекса агрохолдинга «Русское поле» во Владимирской области на мощностях бройлерной птицефабрики «Центральная», также рассчитанного на 18 тыс. т.



В перспективе ближайших пяти лет запланировано увеличение объемов в КФХ «Рамаевское» (Татарстан) — до 16,8 тыс. т. Нарастить выпуск мяса утки до 4,5 тыс. т намерен и «Брюховецкий кролик» в Краснодарском крае, информирует гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. Кроме этого, рассматривается создание птицеводческого комплекса по выращиванию утки в Ставропольском крае с планируемой мощностью 10 тыс. т в год. При условии выхода «Новых утиных ферм» (будет работать на мощностях «Донстара») в Ростовской области на плановые объемы, общероссийский выпуск утиного мяса к 2024 году в сельхозпредприятиях удвоится и может достигнуть 65 тыс. т, считает эксперт.



Утка — это нишевый продукт, с выраженной сезонностью, обращает внимание исполнительных директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. Сделать ее чем-то масштабным трудно: в России не сформирована культура потребления данного вида мяса. «Так, если в той же Франции, где утка — традиционное мясо, создание сильного промышленного сектора выглядит закономерным, то в нашей стране это, скорее, вариант для КФХ, — настаивает он. — Небольшим хозяйствам проще отслеживать изменения запросов покупателей, так как они общаются с ними практически напрямую. При продаже через торговые сети сделать это труднее».



Тем не менее, промышленный сектор производства утки за последние десять лет сделал огромный рывок, возражает Бобылева. Еще в 2009 году 99% получаемого в стране утиного мяса выращивали ЛПХ. Уже в 2016 году доля производства утиного мяса в сельхозпредприятиях увеличилась до 33%, в связи с выходом на полную мощность «Донстара», введенного в действие в 2014-м. Но в связи с остановкой его производства объемы промышленного производства опять снизились. В прошлом году сельхозпредприятия выпустили лишь 9,5 тыс. т утиного мяса, что на 43% ниже уровня 2018-го. С учетом объемов в ЛПХ и КФХ производство во всех категориях хозяйств в 2019 году составило 65,2 тыс. т, сообщает эксперт.



Розничные продажи утки станут активнее развиваться по мере восстановления потребительского спроса, однако более медленными темпами, чем это предполагалось до ситуации с пандемией, отмечает президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Потребление данного вида мяса в России пока крайне низкое — менее полукилограмма на человека в год. Но в перспективе утка в какой-то мере может повторить успех индейки как альтернативы бройлеру, свинине и говядине. По прогнозу Agrifood Strategies, в ближайшем десятилетии промышленное производство мяса утки в России может достичь 160-200 тыс. т в убойном весе, из которых 10-20 тыс. т может экспортироваться.

