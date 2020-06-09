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Компании
Холдинг «Дороничи» создаст селекционно-генетический центр за 1,8 млрд рублей
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
9 июня 2020
Компания планирует занять 15-20% рынка продажи хряков в стране
В этом году компания планирует продать более 500 свинок и хряков
Фото: Shutterstock

«Дороничи» создаст в Кировской области селекционно-генетический центр на базе нового свинокомплекса на 2,65 тыс. свиноматок, сообщает пресс-служба правительства региона. Центр планирует занять 15-20% рынка продажи хряков в стране. В этом году компания планирует продать более 500 свинок и хряков, а к 2022-му — 5 тыс. животных в год. Сумма инвестиций в проект составила 1,8 млрд руб.

Согласно планам агрохолдинга, в 2021 году комплекс получит статус селекционно-генетического центра. «Мы будем использовать генетические разработки нашего партнера — Topigs Norsvin. В планах четыре чистых линии, совместно будем выращивать до 1,2 тыс. голов хряков чистых линий и 14-16 тыс. родительских свинок», — рассказал «Агроинвестору» председатель совета директоров «Дороничей» Фанур Магзянов.​ Также новый комплекс позволит увеличить производство мяса на 10 тыс. т в год, к 2022-му объем достигнет 50-52 тыс. т, после чего увеличение мощностей не планируется, уточнил он.

Центр станет вершиной свиноводства в регионе и мощным толчком для развития отрасли, считает губернатор Кировской области Игорь Васильев. «Кроме того, это и ввод земли в оборот, и новые высокооплачиваемые и высокопроизводительные рабочие места. Отдельно хочется подчеркнуть, что строительство и ввод в эксплуатацию проходят в период пандемии, что позволит скорее восстановить экономику региона», — сказал Васильев (цитата по сайту правительства Кировской области).

Агрохолдинг «Дороничи» является крупнейшим в Кировской области. Он специализируется на растениеводстве (112 тыс. га пахотных земель), производстве свинины (36,5 тыс. т в год или 1% от российского рынка), молочном животноводстве (114,9 тыс. т молока в год). Также у компании есть мясокомбинат и самая крупная ферма в Приволжском федеральном округе на 3,1 тыс. голов КРС, говорится на сайте компании. Ранее группа сообщала, что намерена развивать новое направление бизнеса — производство мяса птицы. 

На прошлой неделе в ходе встречи Минсельхоза, профессионального сообщества и Россельхозбанка эксперты кредитной организации назвали две основные точки роста инвестиционного кредитования в свиноводстве. Первая — завершение вертикальной интеграции производителей, прежде всего, строительство селекционно-генетических центров и производство мясных продуктов. Вторая — запуск новых мощностей в регионах Сибири и Дальнего Востока для удовлетворения спроса на охлажденное мясо.

Также участники встречи сошлись во мнении, что на данный момент состояние рынка свинины выглядит непростым. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев обратил внимание на риск перенасыщения российского рынка этим видом мяса. «Сегодня мы видим необходимость приступать к мораторию на новые проекты в части товарного производства в отдельных регионах», — подчеркнул Ковалев (цитата по пресс-релизу Россельхозбанка).

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