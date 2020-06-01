Топ-25 компаний выпустили 5,4 млн тонн мяса

«Агроинвестор» составил пятый ежегодный рейтинг крупнейших в России производителей мяса. Топ-25 лидеров рынка по итогам 2019 года в сумме выпустили около 5,4 млн т мяса в убойном весе — это свыше чем на 8%, или примерно на 420 тыс. т больше, чем годом ранее. На долю крупнейших игроков пришлось более 50% производства всего мяса в стране и почти 63% от выпущенного сельхозорганизациями.



Крупнейшим в стране производителем пятый раз подряд стала группа «Черкизово». В прошлом году компания выпустила в сумме почти 830 тыс. т мяса — бройлера, свинины и индейки (здесь и далее — в убойном весе; поскольку почти все участники рейтинга предоставляли данные в живом весе, показатели пересчитывались по средним коэффициентам, согласно методике рейтинга). По сравнению с 2018-м холдинг прибавил почти 128 тыс. т, или свыше 18%. «В зависимости от сегмента мы рассматриваем разные варианты расширения производства в 2020 году: как за счет органического роста, так и сделок M&A, — рассказывает представитель группы. — Мы внимательно следим за ситуацией в экономике и рассчитываем, что изменения, связанные с девальвацией рубля и распространением коронавируса, не окажут значительного влияния на наши планы».



На втором месте, как и в прошлом рейтинге, находится «Мираторг» — крупнейший в стране производитель свинины и говядины. Компания выпустила около 554 тыс. т мяса, кроме свинины и говядины она производит розовую телятину, бройлера и ягнятину, правда, объемы последней пока небольшие. По сравнению с 2018 годом производство увеличилось примерно на 8%. В 2020 году холдинг также намерен продолжить рост.



Третьей в рейтинге, как и год назад, стала группа «Ресурс», увеличившая производство бройлера на 30 тыс. т до 645 тыс. т в живом весе (расчет в убойном — 483,7 тыс. т). «Одним из важных факторов, повлиявших на бизнес компании в 2019 году, стало открытие китайского рынка для российских производителей мяса птицы, — говорит представитель группы. — Это событие было давно ожидаемым, так как страны Юго-Восточной Азии традиционно импортируют большой объем продукции птицеводства. По итогам года компания отправила в КНР 17 тыс. т продукции, а в целом зарубежные поставки достигли 86 тыс. т».



С пятого на четвертое место поднялся «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева. За год он прибавил свыше 80 тыс. т (28%) до 365 тыс. т за счет роста производства птицы и свинины. «Мы запустили все свиноводческие и птицеводческие площадки, которые планировали. Дальнейшего активного расширения не планируем. На сегодня наша задача — окупить затраты путем их вывода на полную мощность», — рассказывает гендиректор холдинга Евгений Хворостина.



С четвертой на пятую строчку опустилось «Приосколье». В прошлом году, по данным Национального союза птицеводов, компания выпустила 452 тыс. т бройлера в живом весе (339 тыс. т в убойном). По сравнению с 2018-м производство уменьшилось на 42 тыс. т (10,8%) в результате продажи части активов, сейчас у компании осталось производство только в Белгородской области.



На шестом месте, как и год назад, находится «Белгранкорм», увеличивший производство на 7 тыс. т (2,7%) до 268 тыс. т. Планы компании на этот год — 315,3 тыс. т бройлера и 73 тыс. т свинины в живом весе.



Седьмую позицию сохранил «Чароен Покпанд Фудс» (входит в тайскую CP Foods) с 265 тыс. т бройлера и свинины. Это на 28,8 тыс. т (12%) больше, чем по итогам 2018 года. По словам представителя компании, стратегия по России не меняется: в свиноводстве рост продолжится, в первую очередь за счет ввода новых комплексов и затем — сделок M&A, в птицеводстве расширение будет идти за счет покупки активов.



С 14-го на восьмое место поднялась «Сибирская аграрная группа» (недавно она изменила название на «Сибагро»). Компания увеличила производство мяса со 147,1 тыс. т до 219,6 тыс. т. Такой прирост стал возможен в том числе благодаря сделкам: осенью прошлого года группа купила активы холдинга «КоПитания» — Кудряшовский мясокомбинат и комплекс «Кудряшовское» в Новосибирской области, а летом — комплексы «Чистогорский» и «Славино» в Кемеровской области.



«Великолукский свинокомплекс» за год поднялся на одну строчку, прибавив около 40 тыс. т (23,8%), и стал девятым с 208,3 тыс. т свинины (267 тыс. т в живом весе, по данным Национального союза свиноводов).



Первую десятку замыкает «Русагро» со 189,5 тыс. т свинины (243 тыс. т живка). Год назад группа была 12-й в списке со 159,9 тыс. т мяса. В прошлом году компания запустила новые комплексы в Тамбовской области, восстановила маточное поголовье на площадке в Белгородской области, пострадавшей от африканской чумы свиней в 2018 году, рассказывает гендиректор «Русагро» Максим Басов. «На действующих комплексах объемы выросли за счет работы с генетикой, улучшения производственных показателей и статуса здоровья животных», — добавляет он. В этом году «Русагро» планирует увеличить производство до 300 тыс. т в живом весе за счет улучшения производственных показателей и выхода новых площадок на проектную мощность, говорит Басов.



Полная версия рейтинга — в июньском номере «Агроинвестора».

