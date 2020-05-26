«Дамате» перезапустит производство утки на «Донстар»

Группа компаний «Дамате», крупнейший в России производитель индейки, выкупила у Россельхозбанка права требования по обязательствам компании «Донстар» - проекта основателя «Евродона» Вадима Ванеева. Теперь кредитором компании стало ООО «Новые утиные фермы» (входит в ГК «Дамате»), сообщает «Дамате». Сумма сделки не уточняется. В реестр кредиторов «Донстара» включены требования на 6,9 млрд руб., из которых 6,53 млрд руб. приходилось на долг перед Россельхозбанком.



Компания «Донстар» (Ростовская область) была основана в 2010 году. Это крупнейший в стране вертикально-интегрированный комплекс по промышленному производству мяса утки мощностью 16,5 тыс. т в убойном весе в год. Он включает инкубатор, комплекс по выращиванию родительского стада, площадки откорма товарной утки, перерабатывающий завод, а также элеватор и цех производства комбикормов. Предприятие было остановлено в 2018 году из-за ухудшения финансового положения в результате управленческих ошибок и вспышек гриппа птиц на «Евродоне». За первые шесть месяцев 2018 года комплекс выпустил 14 тыс. т мяса утки в живом весе. В сентябре 2019-го в компании было введено наблюдение. Сейчас «Донстар» находится в процедуре банкротства.



«Дамате» планирует взять в аренду имущественный комплекс «Донстара», провести его технологический аудит, устранить технологические риски и возобновить производство в третьем квартале этого года. «Мы видим потенциал этого предприятия и готовы приложить максимальные усилия, чтобы возобновить его работу в кратчайшие сроки, — говорит совладелец и гендиректор «Дамате» Рашид Хайров (цитата по пресс-релизу компании). — У нас большой опыт восстановления сложных проектов и вывода их на новый, более высокий уровень». Россельхозбанк на протяжении года тщательно подбирал эффективного инвестора, обладающего передовым опытом в промышленном производстве и реализации мяса птицы, а также готового принять на себя ответственность за возрождение проекта, добавляет первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.



Дать реальные оценки состояния объектов комплекса и требуемых инвестиций «Дамате» сможет после проведения технологического аудита, уточнила «Агроинвестору» представитель компании. Производство на комплексе предполагается восстановить в прежнем объеме, без расширения. Конкретные сроки появления на рынке товарной продукции также пока не озвучиваются. При этом «Дамате» не будет сохранять для мяса утки прежний бренд — «Утолина», и сейчас разрабатывает собственный, говорит представитель холдинга.



О том, что новым владельцем «Донстара» может стать «Дамате», в апреле сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник. «Новые утиные фермы» «Дамате» учредила в Ростове-на-Дону в конце марта, следует из данных kartoteka.ru . Основной вид деятельности компании — разведение сельскохозяйственной птицы, уставной капитал составляет 10 тыс. руб.



«Дамате» может перезапустить «Донстар» и, возможно, получить выгоду, ранее комментировал «Агроинвестору» исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. По его словам, у «Дамате» хорошие отношения с ритейлом, клиентской базой, достаточно компетенций в управлении подобными активами. Однако сейчас все упирается в спрос и снижение покупательской способности. При этом сегмент продаж мяса утки — это преимущественно ритейл и HoReCa, однако последний сильно пострадал из-за карантинных ограничений, отмечает он.

