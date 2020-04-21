«Донстар» Вадима Ванеева может перейти к «Дамате»

В конце марта агрохолдинг «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, учредил в Ростове-на-Дону ООО «Новые утиные фермы», следует из данных kartoteka.ru Основной вид деятельности компании — разведение сельскохозяйственной птицы, уставной капитал составляет 10 тыс. руб. Эта структура может быть создана для получения в управление обанкротившегося ростовского предприятия по производству мяса утки «Донстар» Вадима Ванеева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник. «Такой вариант обсуждался», — говорит собеседник издания. Пресс-служба «Дамате» отказалась от комментариев. Ранее сообщалось, что основным претендентом на другой актив Ванеева — «Евродон» — также является «Дамате».

Основной кредитор «Донстара» — Россельхозбанк. Как следует из судебных документов, всего в реестр кредиторов компании включены требования на 6,9 млрд руб., из которых 6,53 млрд руб. приходится на долг перед Россельхозбанком. Управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков при этом отмечает, что на торгах в рамках банкротства «Донстар» может быть продан за меньшую сумму, чем его обязательства перед Россельхозбанком, пишет «Коммерсантъ». Его собеседник на рынке оценивает примерную стоимость строительства с нуля аналогичного предприятия в $100 млн.

«Дамате» стала рассматриваться как основной кандидат на «Евродон» по ходу передачи прав требований к Россельхозбанку, поэтому выбор группы как потенциального инвестора и для «Донстар» логичен, отмечает источник «Коммерсанта». «Донстар» может быть интересен только крупным холдингам, которые хотят расширить ассортимент выпускаемой продукции, говорит исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Но «Дамате» — это наиболее релевантный инвестор. Особенно, если компания ведет переговоры по «Евродону», — прокомментировал он «Агроинвестору».

В условиях снижающейся покупательской способности оценить привлекательность «Донстар» для «Дамате» довольно сложно. Однако в любом случае это предприятие с отработанными технологиями производства, добавляет Корнеев. «В целом «Дамате» может перезапустить «Донстар» и, возможно, получить выгоду. У них хорошие отношения с ритейлом, клиентской базой. Но все упирается в спрос. А так компетенций у «Дамате» в управлении подобными активами вполне достаточно», — считает он.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал «Коммерсанту», что потребление утки в России находится на низком уровне и отличается сезонностью. Но объемы «Донстар» рынок в нормальных экономических условиях может легко освоить, уверен он. К тому же, потребление может становиться больше параллельно с развитием отрасли и ростом предложения: за последние шесть лет потребление премиальной говядины выросло в семь-восемь раз на фоне увеличения производства. «Сегмент утки — это ритейл и HoReCa. Но канал реализации, в который входят рестораны и кафе, сильно пострадал из-за последних событий, связанных с COVID-19. Так что профильный и платежеспособный канал для этого вида мяса сейчас переживает далеко не самые лучшие времена», — добавляет Корнеев.

Компания «Донстар» создана в 2010 году для строительства крупнейшего в России комплекса по производству мяса пекинской утки в Миллеровском районе Ростовской области. Завод по выпуску 26 тыс. т мяса утки в год был запущен в 2014 году. Стоимость реализации первого этапа составила 7 млрд руб., которые предоставил в виде кредита Россельхозбанк. В 2018 году производство было остановлено. По данным kartoteka.ru , если по итогам 2016 года чистая прибыль «Донстар» составила 9,2 млн руб. (при выручке 3,3 млрд руб.), то уже в 2017-м компания показала убыток в размере 140 млн руб. (при выручке 2,9 млрд руб.), а в 2018-м убыток достиг почти 812,6 млн руб. (при выручке чуть более 2 млрд руб.). По данным сайта компании, мощность предприятия составляет 12,5 тыс. т продукции в месяц.