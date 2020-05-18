Новый владелец намерен сохранить производство на «Евродоне»

Новый совладелец «Евродона» - «Бисерский литейный завод» (БЛЗ) — намерен сохранить мощности предприятия на прежнем уровне, сообщил портал 161.RU со ссылкой на гендиректора БЛЗ Виктора Зарубина. «[Объем выпуска продукции] уж точно будет не меньше. А может, даже больше. Сейчас пока идут финансовые притирки», — сказал руководитель. Также он уточнил, что переносить производство в другой регион не планируется, количество рабочих мест, возможно, будет увеличено. По словам Зарубина, сейчас идет проверка сделки ФАС. Возможные сроки возобновления работы предприятия предприниматель не озвучил.

По мнению президента компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, перезапуск «Евродона» в полном объеме или даже в том, в котором предприятие работало до кризиса, в ближайшее время вряд ли возможен по двум причинам. Во-первых, непонятно, сколько денег новые акционеры или арендаторы готовы вложить в перезапуск. Во-вторых, ситуация на рынке мяса сейчас сложная. «На сегмент мяса птицы давит предложение дешевой свинины, и хотя спрос на индейку пока продолжает оставаться стабильным, падение цен на свинину на 18% оказывает серьезное воздействие на рынок и, возможно, сдержит восстановление производства на “Евродоне”», — рассказал Давлеев «Агроинвестору».

Преимущество ростовского предприятия — наличие собственного родительского стада. Племенной комплекс мощностью до 9 млн инкубационных яиц индейки в год «Урсдон», который входил в холдинг «Евродон», а сейчас перешел к БЛЗ, — очень важный актив, продолжает Давлеев. По его словам, этот комплекс позволил бы российским индейководам двигаться в сторону насыщения рынка инкубационным яйцом. «Безусловно, в масштабах страны это очень маленький объем — наша потребность составляет от 30 млн до 45 млн инкубационных яиц в год, и сейчас в основном она закрывается поставками из-за рубежа, но восстановление этого предприятия принципиально важно для России, — подчеркивает Давлеев. — Поэтому кто бы ни стал хозяином или арендатором «Евродона» в будущем, очень важно в первую очередь восстановить предприятие, чтобы снизить зависимость нашего рынка от импорта инкубационного яйца в краткосрочной перспективе».

В любом случае возрождение «Евродона», «Урсдона» и «Донстара» (последняя компания занималась производством мяса утки и пока не нашла нового владельца) гарантирует рабочие места нескольким тысячам жителей Ростовской области, которые сегодня сталкиваются с проблемой безработицы, продолжает Давлеев. «Чем скорее запустится предприятие, тем выгоднее будет всем: и рынку, так как появится мясо, и инвесторам, которые начнут восстанавливать производства, и властям Ростовской области, у которых снизится острота проблемы занятости населения и социальная нагрузка по выплатам пособий безработным, — перечисляет Давлеев. — Кроме того, с запуском «Евродона» сразу возродится цепочка поставок целого комплекса дополнительных услуг и материалов: упаковки, кормов, оборудования, что оживит сектор как в региональном, так и национальном масштабе». В условиях коронавирусного и пост-карантинного кризиса для России это большое благо, уверен он.

Если говорить о спросе на индейку, то сегодня он вдвое превышает предложение — при потенциале рынка в 550-600 тыс. т объем производства составляет лишь 300 тыс. т, оценивает Давлеев. «Таким образом, индюшатины все еще недостаточно, особенно в условиях, когда потребители обеспокоены здоровым питанием, повышением иммунитета и по возможности стараются покупать продукты, богатые витаминами и другими полезными веществами, к которым относится индейка», — говорит он.

О том, что к БЛЗ перешло 85% акций «Евродона», а также по 100% «Евродон-Юг» и «Урсдон», стало известно в конце апреля. Основной вид деятельности БЛЗ — литье чугуна. Ранее претендентами на активы некогда крупнейшего в стране производителя индейки называли группу «Ресурс», «Черкизово» и «Дамате». В частности, в марте министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский рассказывал, что актив будет передан в аренду предположительно «Дамате». Литейный завод не раскрывает детали сделки, равно как и ее стоимость.