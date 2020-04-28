Новым учредителем «Евродона» стал пермский литейный завод

«Бисерский литейный завод» (БЛЗ, Пермский край) стал соучредителем холдинга «Евродон»: с 22 апреля ему принадлежит 85% обанкротившегося производителя индейки, следует из данных ЕГРЮЛ. Доля находится в залоге у Внешэкономбанка до полного исполнения обязательств или до поступления средств от ее реализации, говорится в выписке. Также, согласно kartoteka.ru , к БЛЗ перешли 100% долей ростовских компаний «Евродон-Юг» (в залоге у Внешэкономбанка) и «Урсдон». Связаться с конкурсным управляющим «Евродона» «Агроинвестору» не удалось.

Основной вид деятельности БЛЗ — литье чугуна. По данным ЕГРЮЛ, гендиректором завода является бизнесмен Виктор Зарубин. Ему же принадлежит 90% уставного капитала, который составляет 10 тыс. руб. Остальные 10% у Елены Зарубиной. Выручка БЛЗ в 2018 году (последние данные в открытом доступе) составила 36 млн руб., валовая прибыль — 1,3 млн руб., дебиторская задолженность — 438 тыс. руб., краткосрочная кредиторская — 6,5 млн руб., активы оцениваются в 279 тыс. руб. Телефоны БЛЗ во вторник днем не отвечали.

Президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев не стал комментировать появление нового инвестора у «Евродона». Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов знает об изменениях в компании, однако также отказался от комментариев. «Да, читал, что новый владелец — завод с уставным капиталом в 10 тыс. руб.», — добавил он. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин не слышал о новом соучредителе «Евродона» и удивился, что им стал литейный завод. Основатель и бывший совладелец «Евродона» Вадим Ванеев на звонок не ответил. «Агроинвестор» также направил запрос в Минсельхозпрод Ростовской области.

Ранее неоднократно назывались возможные новые инвесторы «Евродона», и все они были профильными игроками. В феврале сообщалось, что «Евродон» может перейти под управление совместного предприятия двух лидеров рынка — группы «Черкизово» и «Дамате». Однако в конце марта стало известно, что Россельхозбанк в апреле планирует передать «Евродон» в аренду предположительно только группе «Дамате». Об этом рассказывал министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский, писал ТАСС. Также ранее среди претендентов на активы «Евродона» называли группу «Ресурс».

В середине апреля основной кредитор «Евродона» — ВЭБ. РФ — и Россельхозбанк подписали соглашение об уступке прав требований по кредитам «Евродона». Сумма сделки составила 6,2 млрд руб. Интерес к покупке актива проявило сразу несколько профильных инвесторов, уточнял тогда банк. «Мы заинтересованы в скорейшем перезапуске производства ГК «Евродон», — отмечала первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. «Агроинвестор» направил запрос в банк.

Ранее власти Ростовской области оценивали стоимость перезапуска «Евродона» в 8 млрд руб. Давлеев считает, что с точки зрения и рынка, и агропромышленного комплекса, это было бы позитивным событием. Во-первых, это даст рабочие места. Во-вторых, люди будут заняты в отрасли продовольствия, которая обеспечивает жизнеспособность государства. «Третья причина — это запуск всех смежных производств и услуг, задействованных в работе «Евродона», — комментировал он.

«Спрос на индейку есть, но вопрос в том, куда ее продавать», — рассуждал о возможности перезапуска предприятия исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. По его мнению, запускать «Евродон» на фоне нынешней турбулентной ситуации будет сложно. Новому инвестору нужно будет расширять географию поставок и клиентскую базу, но это приведет к росту издержек.

Сейчас в России в год производится 300 тыс. т индейки при потенциале потребления в 600 тыс. т, оценивает Давлеев. «Если свинины и курицы у нас переизбыток, то индейки — нехватка. Но ее популярность растет и будет расти, и производство может спокойно увеличиться и до 400-500 тыс. т в ближайшие два-три года. Рынок это съест, потому что потребители все чаще переключатся на индейку и с говядины, и со свинины, и курицы», — говорил в середине апреля Давлеев.

«Евродон» основан Вадимом Ванеевым в 2003 году и ранее был крупнейшим производителем индейки в России (ТМ «Индолина»). ВЭБ получил фактический контроль над бизнесом холдинга после вспышек гриппа птиц в 2016 и 2017 годах, которые нанесли убытки на 2,5 млрд руб. После третьей вспышки в июле 2018-го участники группы приняли решение о прекращении полномочий Ванеева на посту гендиректора. После оптимизации производства ВЭБ хотел продать актив стратегическому инвестору, но прямая сделка не состоялась.

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