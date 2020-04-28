Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
74.169
eur
80.325
moex
2612.24
brent
22.77
пшеница
526
сахар
9.34
Компании
Новым учредителем «Евродона» стал пермский литейный завод
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
28 апреля 2020
Претендентом на активы холдинга ранее называли группу «Дамате»
В России производится 300 тысяч тонн индейки при потенциале потребления в 600 тысяч тонн
Фото: «Евродон»

«Бисерский литейный завод» (БЛЗ, Пермский край) стал соучредителем холдинга «Евродон»: с 22 апреля ему принадлежит 85% обанкротившегося производителя индейки, следует из данных ЕГРЮЛ. Доля находится в залоге у Внешэкономбанка до полного исполнения обязательств или до поступления средств от ее реализации, говорится в выписке. Также, согласно kartoteka.ru, к БЛЗ перешли 100% долей ростовских компаний «Евродон-Юг» (в залоге у Внешэкономбанка) и «Урсдон». Связаться с конкурсным управляющим «Евродона» «Агроинвестору» не удалось.

Основной вид деятельности БЛЗ — литье чугуна. По данным ЕГРЮЛ, гендиректором завода является бизнесмен Виктор Зарубин. Ему же принадлежит 90% уставного капитала, который составляет 10 тыс. руб. Остальные 10% у Елены Зарубиной. Выручка БЛЗ в 2018 году (последние данные в открытом доступе) составила 36 млн руб., валовая прибыль — 1,3 млн руб., дебиторская задолженность — 438 тыс. руб., краткосрочная кредиторская — 6,5 млн руб., активы оцениваются в 279 тыс. руб. Телефоны БЛЗ во вторник днем не отвечали.

Президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев не стал комментировать появление нового инвестора у «Евродона». Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов знает об изменениях в компании, однако также отказался от комментариев. «Да, читал, что новый владелец — завод с уставным капиталом в 10 тыс. руб.», — добавил он. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин не слышал о новом соучредителе «Евродона» и удивился, что им стал литейный завод. Основатель и бывший совладелец «Евродона» Вадим Ванеев на звонок не ответил. «Агроинвестор» также направил запрос в Минсельхозпрод Ростовской области.

Ранее неоднократно назывались возможные новые инвесторы «Евродона», и все они были профильными игроками. В феврале сообщалось, что «Евродон» может перейти под управление совместного предприятия двух лидеров рынка — группы «Черкизово» и «Дамате». Однако в конце марта стало известно, что Россельхозбанк в апреле планирует передать «Евродон» в аренду предположительно только группе «Дамате». Об этом рассказывал министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский, писал ТАСС. Также ранее среди претендентов на активы «Евродона» называли группу «Ресурс».

В середине апреля основной кредитор «Евродона» — ВЭБ. РФ — и Россельхозбанк подписали соглашение об уступке прав требований по кредитам «Евродона». Сумма сделки составила 6,2 млрд руб. Интерес к покупке актива проявило сразу несколько профильных инвесторов, уточнял тогда банк. «Мы заинтересованы в скорейшем перезапуске производства ГК «Евродон», — отмечала первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. «Агроинвестор» направил запрос в банк.

Ранее власти Ростовской области оценивали стоимость перезапуска «Евродона» в 8 млрд руб. Давлеев считает, что с точки зрения и рынка, и агропромышленного комплекса, это было бы позитивным событием. Во-первых, это даст рабочие места. Во-вторых, люди будут заняты в отрасли продовольствия, которая обеспечивает жизнеспособность государства. «Третья причина — это запуск всех смежных производств и услуг, задействованных в работе «Евродона», — комментировал он.

«Спрос на индейку есть, но вопрос в том, куда ее продавать», — рассуждал о возможности перезапуска предприятия исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. По его мнению, запускать «Евродон» на фоне нынешней турбулентной ситуации будет сложно. Новому инвестору нужно будет расширять географию поставок и клиентскую базу, но это приведет к росту издержек.

Сейчас в России в год производится 300 тыс. т индейки при потенциале потребления в 600 тыс. т, оценивает Давлеев. «Если свинины и курицы у нас переизбыток, то индейки — нехватка. Но ее популярность растет и будет расти, и производство может спокойно увеличиться и до 400-500 тыс. т в ближайшие два-три года. Рынок это съест, потому что потребители все чаще переключатся на индейку и с говядины, и со свинины, и курицы», — говорил в середине апреля Давлеев.

«Евродон» основан Вадимом Ванеевым в 2003 году и ранее был крупнейшим производителем индейки в России (ТМ «Индолина»). ВЭБ получил фактический контроль над бизнесом холдинга после вспышек гриппа птиц в 2016 и 2017 годах, которые нанесли убытки на 2,5 млрд руб. После третьей вспышки в июле 2018-го участники группы приняли решение о прекращении полномочий Ванеева на посту гендиректора. После оптимизации производства ВЭБ хотел продать актив стратегическому инвестору, но прямая сделка не состоялась.

Новость дополняется

Показать еще

Статьи по теме
«Донстар» Вадима Ванеева может перейти к «Дамате»
Главный драйвер мясного роста. В 2020 году индейководческий сектор может прибавить 10%
«Дамате» может взять «Евродон» в аренду
Новым инвестором «Евродона» может стать совместное предприятие двух крупнейших игроков рынка
Лидеры рынка выпустили 224 тысячи тонн индейки

Читайте такжеNew Holland FR. Отзывы сельхозпроизводителей о кормоуборочных комбайнах этой серииПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
«Агроинвестор»
Правительство предлагает вовлекать в оборот невостребованные земельные доли
«Агроинвестор»
Производство мяса в этом году должно вырасти на 2%
«Агроинвестор»
За неделю пшено в опте подорожало на 2,4 тысячи рублей
«Агроинвестор»
НИФИ: многие регионы не раскрывают информацию о субсидиях
«Агроинвестор»
Продовольственный кризис как побочный эффект борьбы с пандемией
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией