«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева начал озимый сев в Краснодарском крае

Озимыми в России под урожай 2021 года должны занять свыше 19 млн гектаров Д. Насонова

Предприятия «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева с 1 октября начали сеять озимые в западной, центральной и южно-предгорных зонах Краснодарского края, сообщает компания. Хозяйства холдинга, расположенные в Ростовской области, приступили к посевной с 5 сентября.



«Ежегодно мы стараемся придерживаться рекомендованных наукой сроков начала сева озимых для каждой почвенно-климатической зоны, где находятся наши предприятия, — говорит директор по растениеводству «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева Савва Шевель. — В этом году также начнем сев вовремя, в те же сроки». По его словам, структура посевов под урожай 2021 года почти не изменится, площади под озимыми агрокультурами останутся примерно на уровне прошлого года и составят около 300 тыс. га.



У ряда отраслевых аналитиков вызывает некоторое беспокойство то, что озимый сев в этом году во многих регионах проходит в условиях дефицита влаги. Так, например, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сказал агентству Reuters, что озабочен перспективами урожая 2021 года, поскольку сухие почвы во многих регионах, особенно на юге страны, могут помешать выполнить планы сева озимых. А это, в свою очередь, может привести к довольно большим потерям урожая, предупредил он.



В последние несколько лет осень, как правило, сухая, и сейчас ситуация не выглядит аномальной, обращает внимание Савва Шевель. «Кроме того, в ряде районов Краснодарского края прошли неплохие осадки, температура понизилась. Так что с проведением осеннего сева проблем быть не должно», — считает он. По его словам, помешать выполнить план сева может только форс-мажор с длительной дождливой погодой, однако такой сценарий маловероятен. Тем не менее, точно спрогнозировать урожай будущего года невозможно. «Впереди осень и зима, и многое будет зависеть от того, как станут складываться погодные условия в этот период», — сказал «Агроинвестору» Шевель.



По его оценке, стоимость проведения осенней посевной будет на уровне прошлого года. «Основные статьи производственных затрат — это семена, удобрения, средства защиты растений и ГСМ. Семена свои, протравители семян были закуплены еще весной, до подорожания средств защиты растений. По удобрениям цены не слишком отличаются от прошлогодних. То есть озимый сев практически не подорожал», — говорит Шевель.



Сев озимых под урожай 2021 года в Краснодарском крае начался 28 сентября, сообщило Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. Агрокультурами предстоит занять более 1,8 млн га, основные работы предполагается завершить 20 октября. В целом по стране, по прогнозу федерального агроведомства, озимые предстоит посеять на 19,2 млн га. К 30 сентября сев зерновых проведен на площади около 12,3 млн га, что примерно на 100 тыс. га меньше, чем годом ранее. Кроме того, озимый рапс посеян на 241,1 тыс. га, озимый рыжик — на 7,1 тыс. га.

