Сев озимых идет в условиях дефицита влаги

В нескольких регионах посевная задерживается Pixabay

По данным Минсельхоза на 8 сентября, озимыми засеяно 6,3 млн га, что на 793 тыс. га больше, чем годом ранее. При этом некоторые отраслевые аналитики опасаются за качество всходов, так как в большинстве регионов озимые сеют в сухую почву. Первый замминистра сельского хозяйства в ходе итоговой коллегии агроведомства также обращал внимание на эту проблему. «Нас серьезно беспокоит, что почти 10% площадей озимых будет засеяно в совершенно неблагоприятных условиях, потому что есть дефицит влаги — это последствие засухи», — говорил он. Озимые зерновые должны занять около 18,25 млн га, следует из данных подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики».



По информации аналитического центра «СовЭкон», сейчас идет сильное превышение темпов сева в Поволжье и отставание в других регионах. «В этом году засушливое лето сменяется засушливой осенью: отсутствие осадков, негативно повлиявшее на урожай этого года, может стать проблемой и для урожая 2021-го. Во всех регионах Европейской части России, которые сеют озимые, влаги в почве либо нет вовсе, либо очень мало», — рассказал «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов. По всей вероятности, сухая погода сохранится в ближайшие две недели. Но столько аграрии ждать не могут, поэтому сеют в сухую землю в надежде, что осадки в ближайшее время все же выпадут. «Причем много их не нужно — для всходов достаточно 15-20 мм, чтобы растения развились перед зимой», — отмечает Сизов.



В Белгородской области, как и еще в нескольких регионах, из-за засушливой погоды задерживается сев озимых агрокультур, сообщает «Интерфакс». В июле в регионе было мало дождей, в августе выпало чуть больше 25% осадков от среднемноголетней нормы. В сентябре ситуация ухудшилась из-за высоких температур, что может плохо повлиять на всхожесть озимых. Из-за этого аграрии области начнут озимый сев не с 5 сентября, как обычно, а с 10-го.



Пока ситуация с озимым севом складывается достаточно тревожно, однако о неурожае в следующем году говорить пока рано, считает Сизов: последние несколько лет уже была схожая погода осенью, но в итоге ситуация все же выправлялась.



Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина напоминает, что начиная с 2015 года в России идет активный рост доли озимой пшеницы в общем объеме посевных площадей под агрокультурой. Если пять лет назад ее доля составляла 50%, то в прошлом году — под урожай-2020 — она увеличилась до 58%. В натуральном выражении прирост составил 3,1 млн га. В целом же посевы озимых в общем объеме площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми агрокультурами выросли с 33% в 2015-м до 39% под урожай 2020-го. «Причина в том, что рентабельность производства озимых из-за более высокого уровня их урожайности больше, чем яровых, — поясняет Тюрина. — Так, средний сбор с гектара озимой пшеницы в 2,2 раза выше, чем яровой, по ячменю — в 1,8 раза».



В среднем, сев озимой пшеницы на Юге начинается с 15 сентября, в Центре — с 20 августа по 20 сентября. «В Центре сейчас пошли дожди, поэтому условия для сева благоприятные. В Поволжье уже появились всходы озимых, и всхожесть можно оценивать как достаточно хорошую», — знает Тюрина. Поскольку площади под озимыми сохранятся на уровне 2019 года, в следующем году можно ожидать достаточно высоких валовых сборов, полагает она. «СовЭкон» пока не делал прогноза по итоговым площадям под озимыми — многое будет зависеть от погодных факторов.



По мнению Сизова, на динамику продаж зерна ход сева повлиять не может, однако если в ближайшие недели не пройдут дожди и будут сохраняться прогнозы по отсутствию осадков, то это окажет существенную поддержку мировым ценам. «Ход сева озимых вряд ли как-то серьезно повлияет на темпы продаж и текущие цены на зерно, — полагает Тюрина. — А вот период вегетации и виды на урожай следующего года уже могут оказать определенное влияние на цены. Сейчас основная интрига — валовой сбор зерна этого года». К 8 сентября урожай составил 109,4 млн т, остается убрать чуть менее четверти посевов, следует из данных Минсельхоза.



До конца недели высокая температура и засуха в сельскохозяйственных регионах Евразии сменятся более влажной и прохладной погодой, показывает погодный прогноз Refinitiv. При этом Поволжье — единственная территория, которую не затронет влажная погода, осадки будут на 10-15 мм ниже нормы. Поскольку уборка яровых в Приволжском округе все еще продолжается, этот регион может выиграть от сохраняющейся сухой и теплой погоды, отмечают аналитики.

