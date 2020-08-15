В России начался озимый сев

К середине августа озимые посеяны более чем на 155 тысячах гектаров Pixabay

По данным Минсельхоза на 14 августа, озимые агрокультуры под урожай 2021 года посеяны на 155,5 тыс. га или 0,9% к прогнозной площади. На этой неделе о старте посевной кампании, в частности, сообщили Самарская и Оренбургская области, а также Башкирия. В ближайшее время начнут работу регионы Центра. О том, как идет подготовка к посевной и подорожает ли она в этом году, «Агроинвестору» рассказали участники рынка.



Председатель СД «Раздолье Агро» (Тульская область) Алексей Иванов:



- Озимый сев мы планировали начать несколько дней назад, однако так как пока в нашем регионе недостаточно почвенной влаги, мы решили подождать, когда пройдут дожди. В целом, традиционные сроки сева по нашему региону — это 5-15 августа для озимого рапса, 15 августа — 15 сентября — для озимой пшеницы. Севооборот у нас стабильный, мы его никак фундаментально не меняли: в нашей широте он строится в основном вокруг озимых.



Расходы на посевную в этом сезоне увеличатся. Минеральные удобрения подорожают незначительно, а вот агрохимия, которая стабильно импортируется, а также иностранные семена серьезно вырастут в цене из-за девальвации рубля. Кроме того, достаточно серьезно поднялась стоимость на солярку — примерно на 10%.



Вице-президент холдинга «Василина» (Самарская, Оренбургская, Саратовская области) Николай Бобошко:



- Мы планируем начинать сев озимых 20-22 августа, согласно рекомендованным наукой срокам, с учетом изменения климата в регионах. Большая часть семян уже подготовлена. Под урожай 2021 года планируем посеять 52 тыс. га озимой пшеницы. Паровые поля уже готовы к севу. Наличие необходимой техники, которая полностью готова к проведению запланированного объема работ, позволит провести сев в оптимальные сроки. Он будет осуществляться с внесением минеральных удобрений по всей площади — необходимый их объем уже доставлен в хозяйства. В южном районе Самарской области есть препятствие для сева озимых — низкие запасы почвенной влаги. Если осадки поправят ситуацию, то помех для сева не будет, если нет, то весной придется засевать паровые поля яровыми.



Гендиректор компании «Елань» (Оренбургская область) Алексей Орлов:



- Сев озимой пшеницы мы пока не начали. Однако ее уборка в этом году прошла несколько раньше традиционных сроков, поэтому семена мы уже заготовили. В ближайшие десять дней ждем поставки удобрений. Вообще мы всегда сеем несколько позже традиционных сроков. В этом году мы сводим к минимуму посевы ржи, заменяем ее озимой пшеницей. Предполагаем, что аграрии увеличат площади под рожью, и на нее не будет такого высокого спроса, как в этом сезоне.



Посевная в этом году ощутимо подорожала: на 10% выросли в цене удобрения, подорожало горючее, на 5-7% увеличилась стоимость СЗР. Семена мы используем собственные, хотя они тоже подорожали. Проблем с поставками средств производства мы не ощущаем, так как закупили все заранее. Посевную будем проводить полностью на собственные средства, вырученные от продажи нового урожая — кредиты брать не собираемся.



Гендиректор группы хозяйств «АгроГард» Павел Царев:



- Сев на Кубани мы начнем в оптимальные агротехнические сроки — с 25 сентября будем сеять озимую пшеницу в течение 12-15 дней, с 1 ноября в течение трех-пяти дней — озимый ячмень. Погодные условия могут сдвинуть старт посевной на три-четыре дня.



Озимую пшеницу в Орловской области начнем сеять с 22 августа, кампания продлится 20-30 дней, в Тамбовской — с 30 августа в течение 12-20 дней, в Липецкой — с 28 августа в течение 10-20 дней, в Курской — с 25 августа в течение 10-15 дней. Тоже не исключено, что сроки будут сдвинуты на три-четыре дня из-за погоды.



Озимой пшеницей на Кубани под урожай следующего года займем 21 тыс. га — 42% в севообороте, ячменем — 3,6 тыс. га — 7% от севооборота. В Центре озимыми будет засеяно 36,4 тыс. га. К слову, в этом году в Центре мы для эксперимента посеем 112 га озимого ячменя. Мы остаемся в прежнем севообороте, соотношение агрокультур не меняли, небольшие корректировки — плюс-минус 30-50 га — могут быть связанны с размещением по конкретным полям.



Посевная в этом году несколько подорожала. Цены на протравители выросли на 10-14%, оригинальные семена стали дороже на 10-20% в зависимости от сорта и региона. В то же время стоимость минеральных удобрений осталась на уровне прошлого года, а на аммофос даже снизилась. Особых проблем с приобретением средств производства у нас не было.



Гендиректор сельхозпредприятия «Родное» (Тульская область) Дмитрий Инютин:



- Сев озимого рапса — более 300 га — мы уже начали, сроки те же, что и в прошлом году. Озимую пшеницу, площади под которой составят около 2 тыс. га, мы начнем сеять в конце августа — начале сентября, тоже в стандартные для нашего региона сроки. В этом году ситуация с почвенной влагой лучше, чем в прошлом, поэтому условия для всходов более благоприятные. Если говорить о стоимости посевной кампании, то она несколько увеличилась — на 10% подорожали семена из-за падения курса рубля, на 1-2% выросли цены на солярку.



Гендиректор ГК «Логус» (Воронежская область) Игорь Алименко:



- Традиционно озимый сев мы начинаем в первой декаде сентября, и этот год не станет исключением. Сейчас к посевной у нас полностью готовы семена и удобрения. В этом году стоимость посевной кампании подорожала по сравнению с прошлым, в первую очередь, за счет роста цен на топливо. А вот семена мы закупали по той же цене, что и под урожай 2020-го. Севооборот в этом году мы не меняем, так как на это нет никаких причин. Доля озимой пшеницы в нашем хозяйстве, как обычно, составит около 30% от общей площади посевов.​

