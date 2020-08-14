Валовой сбор рапса ожидается ниже прошлогоднего

Посевы агрокультуры сократились, а ее состояние в Сибири оценивается как плохое "КВС-РУС"

По данным Минсельхоза на 13 августа, рапс убран с 308,6 тыс. га, или 20,7% к посевной площади, намолочено 732,9 тыс. т при средней урожайности 23,7 ц/га. Сейчас сбор с гектара несколько выше, чем в аналогичный период годом ранее, хотя еще в начале прошлой недели показатель был ниже прошлогоднего, отмечает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По информации подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики», к 11 августа урожайность была на 0,2 ц/га выше, чем годом ранее.



Однако в этом году площади под рапсом из-за засушливой погоды сократилась по сравнению с 2019-м, напоминает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. «Даже если в этом году удастся получить урожайность на уровне прошлого года, итоговый валовой сбор рапса будет ниже», — сказал он «Агроинвестору». По данным Росстата, под урожай 2020 года рапс посеяли на 1,49 млн га — на 68,5 тыс. га меньше, чем годом ранее. В прошлом году все хозяйства собрали около 2,2 млн т рапса.



Июльский прогноз «ПроЗерна» по урожаю рапса — чуть более 2 млн т, однако в ближайшее время он будет корректироваться, говорит Петриченко, а вот в какую сторону — станет ясно чуть позже, когда начнется уборка в Сибири. По оценке аналитического центра «СовЭкон», урожай рапса составит 2,1 млн т — несмотря на снижение посевов агрокультуры, урожайность в этом году выше, чем в 2019-м. «Состояние посевов от региона к региону неоднородное. В центре оно весьма неплохое, в Поволжье — среднее, а вот в Сибири, которая стала лидером по площадям, занятым рапсом, состояние посевов очень плохое, — рассказывает директор «СовЭкона» Андрей Сизов. — Соответственно, средний показатель урожайности в дальнейшем будет падать».



По словам Петриченко, мировые цены на рапс сейчас неплохие, так как в Евросоюзе ожидается снижение его производства из-за засухи. Этот фактор, вероятно, будет стимулировать производителей вывозить маслосемена на внешние рынки.



Масложировой союз опасается, что российские переработчики в итоге не получат достаточный объем сырья для обеспечения своих потребностей. «По нашим прогнозам, в новом сельскохозяйственном году объем экспорта рапса может составить до 750 тыс. т, что приведет к существенной недозагрузке перерабатывающих мощностей внутри страны и остановке ориентированных на экспорт маслодобывающих предприятий уже в мае 2021 года», — предупреждает Мальцев. Он считает, что это может повлечь невыполнение показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» по масложировой продукции, снижение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и падение уровня доходов работников маслодобывающих предприятий.



Ранее стало известно, что Масложировой союз предложил ввести ограничение на экспорт подсолнечника и рапса за пределы ЕАЭС начиная с 1 сентября на срок до четырех лет. Вероятен как полный запрет на вывоз, так и установление квоты.

