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Рынки
Требовательный, но высокодоходный рапс. Расширение посевов одной из трех основных масличных культур будет стимулировать запуск новых МЭЗов
Татьяна Карабут, Инна Ганенко
Агроинвестор
5 мая 2020
При всей технологической сложности выращивания рапса и его зависимости от цены на нефть популярность этой агрокультуры в России растет. Те аграрии, которые научились его возделывать, видят большие перспективы производства, которые поддерживает увеличивающийся как внутренний, так и внешний спрос. К 2024 году площади рапса могут достигнуть 3 млн га
журнал «Агроинвестор»
май 2020
Фото: Shutterstock


Цены на нефть определяют стоимость биодизеля, который в Европе производится преимущественно из рапсового масла. Дорогая нефть ведет к высокой цене на рапсовое масло и сам рапс. Поэтому после бума в отрасли, который пришелся на 2013-2014 годы, когда на фоне высоких цен на нефть посевы рапса в России достигали 1,2-1,3 млн га, аграрии несколько утратили интерес к нему, сократив площади до 1 млн га в 2015—2017-м, вспоминает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. Тогда рапс давал минимальную рентабельность, многие зерновые и другие масличные были заметно более доходными. Однако увеличение урожайности за счет повышения вложений в посевы и общего роста культуры возделывания привели к тому, что эта масличная культура вновь стала весьма доходной. В результате в 2018—2019 годах площади рапса вновь расширились до 1,5-1,6 млн га.

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