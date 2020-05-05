«Агроинвестор»



Цены на нефть определяют стоимость биодизеля, который в Европе производится преимущественно из рапсового масла. Дорогая нефть ведет к высокой цене на рапсовое масло и сам рапс. Поэтому после бума в отрасли, который пришелся на 2013-2014 годы, когда на фоне высоких цен на нефть посевы рапса в России достигали 1,2-1,3 млн га, аграрии несколько утратили интерес к нему, сократив площади до 1 млн га в 2015—2017-м, вспоминает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. Тогда рапс давал минимальную рентабельность, многие зерновые и другие масличные были заметно более доходными. Однако увеличение урожайности за счет повышения вложений в посевы и общего роста культуры возделывания привели к тому, что эта масличная культура вновь стала весьма доходной. В результате в 2018—2019 годах площади рапса вновь расширились до 1,5-1,6 млн га.