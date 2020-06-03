«Мангазея» решила заняться сельским хозяйством в Забайкалье

Компания, занимающаяся добычей золота и газа, а также строительством, в 2020-м посеет 700 га ярового рапса и 3,8 тыс. га масличного льна, вложив 200 млн руб. Земельный банк компании к этому времени достигнет 60 тыс. га, сообщает пресс-служба группы. Планируется, что в этом году на долю проекта придется 23% посевов всех масличных в регионе, в том числе до 100% льна.



Место, где «Мангазея» планирует развивать аграрное производство, находится недалеко от рудника компании Савкино. По словам основателя и владельца ГК «Мангазея» Сергея Янчукова, несмотря на специфический климат в Забайкалье, урожай ожидается высокий.



Также, по его словам, в экономическую модель бизнеса заложены мероприятия по поддержке экспортного потенциала Забайкальского края по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Поэтому при выборе агрокультур для посева компания делает ставку на экспортоориентированные, интересные не только отечественным потребителям, но и глобальному рынку. В ближайшие годы «Мангазея» планирует стать лидером Забайкальского края по производству рапса и масличного льна.

