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Компании
«Мангазея» решила заняться сельским хозяйством в Забайкалье
Агроинвестор
3 июня 2020
Компания инвестирует в отрасль 3 млрд руб. до 2024 года
журнал «Агроинвестор»
июнь 2020
Фото: Pixabay

Компания, занимающаяся добычей золота и газа, а также строительством, в 2020-м посеет 700 га ярового рапса и 3,8 тыс. га масличного льна, вложив 200 млн руб. Земельный банк компании к этому времени достигнет 60 тыс. га, сообщает пресс-служба группы. Планируется, что в этом году на долю проекта придется 23% посевов всех масличных в регионе, в том числе до 100% льна.

Место, где «Мангазея» планирует развивать аграрное производство, находится недалеко от рудника компании Савкино. По словам основателя и владельца ГК «Мангазея» Сергея Янчукова, несмотря на специфический климат в Забайкалье, урожай ожидается высокий.

Также, по его словам, в экономическую модель бизнеса заложены мероприятия по поддержке экспортного потенциала Забайкальского края по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Поэтому при выборе агрокультур для посева компания делает ставку на экспортоориентированные, интересные не только отечественным потребителям, но и глобальному рынку. В ближайшие годы «Мангазея» планирует стать лидером Забайкальского края по производству рапса и масличного льна.


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