Минсельхоз подтвердил прогноз урожая зерна

Недобор урожая зерна в Ставропольском и Краснодарском краях составил почти 5 млн тонн Д. Абрамов

Урожай зерна в этом году будет не хуже, чем в 2019 году, сказал на итоговой коллегии Минсельхоза премьер-министр Михаил Мишустин. Глава агроведомства Дмитрий Патрушев подтвердил прежний прогноз министерства, что валовой сбор зерна достигнет 122,5 млн т против 121,2 млн т в прошлом году.



По словам Патрушева, в этом году аграрии столкнулись с «климатическими трудностями»: в регионах Юга, Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока коррективы вносили заморозки, засуха и пожары, а в Поволжье наблюдались ливневые дожди и грады. «Недобор урожая зерна в Ставропольском и Краснодарском краях уже составил почти 5 млн т, — оценил министр (цитата по онлайн-трансляции коллегии. — Мы рассчитываем нивелировать потери за счет урожая в Центральном и Приволжском федеральных округах. Вместе с тем, ранее озвученный прогноз по урожаю зерновых и зернобобовых в 122,5 млн т мы планируем исполнить».



Сейчас темп уборочной кампании выше прошлогоднего, отметила в ходе коллегии курирующая АПК вице-премьер Виктория Абрамченко. «В этом году в следствие погодных условий и к посевной, и к уборочным работам регионы приступают раньше среднемноголетних сроков, — сказала она. — Выводы делать пока рано, но темпы уборки в среднем по стране выше прошлогодних показателей: на сегодняшний день собрано более 101 млн т зерна».



Институт конъюнктуры аграрного рынка в последний день лета в очередной раз повысил прогноз урожая пшеницы в этом году — с 82,5 млн т до 82,8 млн т. Неделей ранее ИКАР увеличивал прогноз на 0,5 млн т. В целом за август аналитики подняли оценку на 6,3 млн т.

По данным Минсельхоза на 1 сентября, зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 32,4 млн га или 67,4% посевной площади, получено 101,3 млн т зерна при средней урожайности 31,3 ц/га. В том числе пшеницу убрали с 21,7 млн га (73,6% посевов), намолочено 73,6 млн т при урожайности 34 ц/га. Ячмень обмолочен с 6,6 млн га (78%) урожай составляет 18,9 млн т при среднем сборе с гектара 28,4 ц. Также аграрии приступили к уборке кукурузы на зерно: обмолочены первые 16,3 тыс. га (0,6% посевов), собрано 63,4 тыс. т при урожайности 38,9 ц/га.



Как сообщает подведомственный Минсельхозу «Центр агроаналитики», в прошлом году к этому времени валовой сбор зерна составлял 84,55 млн т, а средняя урожайность — 29,8 ц/га), тогда зерновые и зернобобовые были обмолочены с 28,6 млн га. В том числе урожай пшеницы сейчас на 11,6 млн т превышает уровень прошлого года.



Несмотря на экстремальные условия этого года, регионы, выполняющие агротехнологические рекомендации, демонстрируют прирост урожайности, а некоторые подошли к своему историческому максимуму за последние два десятилетия, обратил внимание первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.



Также Дмитрий Патрушев рассказал, что в 46 регионах начался сев озимых агрокультур: ими заняли 3,5 млн т из планируемых 19 млн га. Минсельхоз рассчитывает увеличить площадь под озимыми на 400 тыс. га, уточнил Хатуов, хотя в некоторых регионах есть тенденция к снижению посевов озимых. «Нас серьезно беспокоит, что почти 10% площадей озимых будет засеяно в совершенно неблагоприятных условиях, потому что есть дефицит влаги — это последствие засухи, — сказал замминистра. — <…> Есть некоторые фермеры, которые в таких условиях и не хотели бы сеять, потому что финансовый год непростой, и убытки, которые они понесли, сегодня не нашли никаких мер господдержки». Хатуов добавил, что в этом году ряду регионов необходимо использовать засухоустойчивые сорта и особые технологии сева. «Это вызов, который дан науке и агрономам, и мы должны его принять», — подчеркнул он.

