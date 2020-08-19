Из-за высокой урожайности зерновых в Центре и Поволжье могут возникнуть проблемы

В ближайшее время цены на пшеницу продолжат снижение, но обвала ждать не стоит Д. Абрамов

Аналитики прогнозируют высокую урожайность зерна в Приволжском и Центральном федеральных округах, однако большой урожай — большие проблемы, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. В регионах, которые к таким высоким сборам не привыкли, есть сложности с уборочной техникой, автопарком, мощностями по сушке и хранению, сказал он «Агроинвестору».



Однако серьезных проблем с хранилищами пока нет, и аграрии стараются массово не продавать зерно, но на внутреннем рынке из-за насыщения потребностей переработчиков есть предпосылки к просадке цен.



Большой урожай — это тоже проблема, соглашается вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. По его словам, иногда производители вынуждены продавать зерно «прямо с комбайна», что может привести к резкому снижению закупочных цен, а это играет на руку не аграриям, а покупателям. При этом могут возникнуть проблемы с автоперевозками: сейчас идет активная борьба с перегрузами автомобильного транспорта, который перевозит зерно, а при большом предложении будут резко повышаться тарифы на перевозку.



Корбут считает, что цены на зерно и дальше будут снижаться, но обвал вряд ли произойдет. «Высокий урожай — низкие цены, низкий урожай — высокие цены, а выручка сельхозпроизводителей из года в год остается примерно на одном уровне», — добавляет он. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко также считает, что цены продолжат снижение под влиянием рыночных факторов, но падения ждать не стоит. По его мнению, Поволжье и Черноземье покажут более высокую урожайность, чем в рекордном 2017 году. С тех пор инфраструктура улучшилась, поэтому в этом сезоне проблем с уборкой, транспортировкой и хранением быть не должно.



По данным «Центра агроаналитики» Минсельхоза на 17 августа, зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с площади 24,6 млн га (51,4% к площади уборки, в 2019 году — 21,2 млн га). Собрано 82,8 млн т зерна (69,1 млн т) при урожайности 33,6 ц/га (32,7 ц/га). В том числе пшеница обмолочена с 17,3 млн га, урожай составляет 63 млн т (плюс 9,3 млн т к прошлому году) зерна, при урожайности 36,4 ц/га. В том числе в Центральной федеральном округе валовой сбор зерна составляет почти 26,5 млн т против 21,6 млн т год назад, в Приволжье — 17,7 млн т против 7,5 млн т.



Как сообщает «Интерфакс», в Пензенской области урожайность зерновых в этом году составляет 42 ц/га против 25 ц/га в прошлом. Прогноз по его сбору повышен с 2,3 млн до 3 млн т. Сейчас намолочено около 1,8 млн т, зерно убрано с половины площадей. Элеваторы области рассчитаны на единовременное хранение 1,4 млн т зерна, еще 1,3 млн т — это зерносклады в агропредприятиях, в том числе крытые и с сушилками. В Нижегородской области урожайность зерновых составляет 31 ц/га, что почти на 30% выше прошлогодней. В отдельных хозяйствах урожайность достигает 50-60 ц/га. Аграрии региона рассчитывают, что урожай будет выше прошлогоднего, когда он составил 1,2 млн т. Мощности хранения в области составляют 1,3 млн т. Минсельхозпрод Оренбургской области уточнил «Интерфаксу», что в регионе могут хранить 3,3 млн т зерна, кроме того, у сельхозпроизводителей есть собственные хранилища, рассчитанные на более чем 3 млн т. По данным на 14 августа, в области с более чем 40% площадей намолочено 2,36 млн т зерна. В Белгородской области урожайность озимой пшеницы составила 56,3 ц/га против 51,4 ц/га в прошлом году. В области достаточно мощностей для хранения зерна, в том числе благодаря наличию большого количества комбикормовых предприятий. В Воронежской области хранилищ и элеваторов тоже достаточно: около 3,2 млн т у компаний и 1,6 млн т в частных хозяйствах, также есть хранилища маслозаводов. Сейчас в регионе собрано более 5 млн т зерна, итоговый урожай, по прогнозам, достигнет отметки в 5,5 млн т, уточняет «Интерфакс».

