Минсельхоз США прогнозирует снижение производства и экспорта подсолнечника из России

Недавно анонсированные возможные ограничения экспорта могут привести к дальнейшему снижению производства Д. Абрамов

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) прогнозирует снижение производства подсолнечника в России в этом году. Аналитики считают, что его валовый сбор составит 14 млн т без учета Крыма, что на 9% меньше, чем было в 2019-м. Урожайность прогнозируется на уровне 1,71 т/га (-7% от уровня прошлого года), площадь посевов под агрокультурой — 8,2 млн га (-2%), следует из августовского отчета FAS USDA. Производство подсолнечного масла составит 5,41 млн т (5,65 млн т сезоне-2019/20). На экспорт уйдет 350 тыс. т подсолнечника (1,35 млн т в 2019/20-м) и 3,1 млн т масла (3,5 млн т).



Снижение урожайности аналитики связывают с июльской засухой и жарой в основных регионах выращивания агрокультуры — в Центре, на Юге и в Поволжье. Хотя подсолнечник и устойчив к сложившемся климатическим условиям, чрезвычайно высокие температуры, которые порой достигали 35°C, подвергли агрокультуру стрессу на стадии цветения. В целом валовой сбор масличных в этом году в России может составить 20,4 млн т, что на 1,3 млн т меньше, чем в 2019-м. В июльском прогнозе этот показатель был на уровне 22,3 млн т. Площадь под масличными оценивается в 12,3 млн га, что на 260 тыс. га меньше, чем в прошлом году и на 600 тыс. га ниже оценки в июльском отчете.



Мировое производство масличных в сезоне-2020/21 прогнозируется на уровне 610 млн т, что на 6 млн т больше, чем ожидалось в июле. Аналитики считают, что снижение производства подсолнечника в России и на Украине компенсирует рост производства сои в США. Объем торговли масличными вырастет на 3 млн т до 189 млн т за счет увеличения экспорта сои из Аргентины, Бразилии и США.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает урожай подсолнечника в 13,8-13,9 млн т, но в ближайшие недели этот показатель может быть скорректирован, говорит ведущий аналитик ИКАР Вадим Семикин. По его словам, снижение сбора по сравнению с прошлым годом связано с неблагоприятными погодными условиями на Юге, Урале и в Сибири. Также опасения вызывают отдельные регионы Поволжья. Российский зерновой союз (РЗС) прогнозирует урожай на уровне 14,6-14,7 млн т, аналитическая компания «ПроЗерно» ожидает валового сбора свыше 15 млн т. В ходе конференции «Агроинвестора» «Новые вызовы для экономики и АПК» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов говорил, что урожай составит 14,6 млн т, но, скорее всего, аналитики будут снижать прогноз, так как посевные площади под этой агрокультурой оказались чуть ниже, чем ожидалось.



По словам отраслевых аналитиков, инициатива повысить экспортную пошлину на подсолнечник и ограничить его экспорт за пределы ЕАЭС в долгосрочной перспективе крайне негативно могут отразиться на секторе и привести к его стагнации. По мнению вице-президента РЗС Александра Корбута, аграрии будут вынуждены заменять подсолнечник другими агрокультурами, а рекордов производства и экспорта масличных не будет.



Радикальные предложения по закрытию экспорта вызывают много вопросов, продолжает Семикин. С одной стороны, при условии ожидаемого сокращения урожая предлагаемая протекционистская политика выглядит оправданной для переработчиков и может пройти без особых последствий. «Но если заглядывать вперед, то в целом, на наш взгляд, эта мера очень спорная: не имея альтернативного рынка сбыта продукции, сельхозпроизводители со временем окажутся в зависимом положении и вполне могут сократить площади под подсолнечником», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Таким образом, тренд увеличения посевных площадей и валового сбора, свойственный российскому рынку в последнее десятилетие, может сойти на нет, что увеличит дефицитность рынка и приостановит его развитие. Загрузка мощностей по переработке подсолнечника за последние несколько лет, а особенно в сезоне-2019/20, существенно выросла, несмотря на рекордный экспорт, что говорит о том, что отрасль вполне нормально существует при текущих условиях регулирования.



Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза Государство может помочь Масложировому союзу в стимулировании производства путем выплаты субсидий, как сейчас они выделяются на рентабельные сою и рапс. Но инвестиционная привлекательность производственной части снизится, значит, будет постоянный плач маслодобывающих предприятий о дефиците ресурсов. Никакой переработки и экспорта не может быть, если нет соответствующих объемов производства исходной продукции. А если Минсельхоз сможет реализовать свою идею, что доля подсолнечника должна соответствовать оптимальному севообороту, значит, будут еще большие потери. Но хорошо, что эти предложения озвучиваются сейчас: аграрии будут помнить о том, что возможности сбыта могут ухудшиться.

Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко также ранее заявлял, что ограничение на экспорт, если его одобрят, может привести к тому, что аграрии будут сокращать посевные площади под подсолнечником, которые в этом сезоне и так не увеличивались, даже несмотря на высокую ликвидность маслосемян на протяжении всего сезона. «Может начаться серьезная стагнация и сокращение производства подсолнечника. Переработчикам нужно больше сырья, но они делают так, что стратегически сырьевое поле будет уменьшаться», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко.

