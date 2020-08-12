Минэкономразвития предложило втрое увеличить пошлину на экспорт подсолнечника

Рост масложировой промышленности сдерживает нехватка сырья, а повышение пошлины позволит сократить вывоз маслосемян за рубеж Е. Разумный

Минэкономразвития предлагает повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 20%, но не менее 80 евро ‎за тонну. Сейчас ставка на вывоз маслосемян составляет 6,5%, но не менее 9,75 евро. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В случае принятия документа, повышенная ставка будет действовать с 1 февраля до 31 августа 2021 года.



В пояснительной записке к документу уточняется, что в соответствии с проектом «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», к 2024 году экспорт масложировой продукции должен вырасти с $3,2 млрд до $8,55 млрд. Доля масложировой продукции в структуре экспорта продукции АПК к 2024 году должна составить 19%, ‎в приросте вывоза — 22%. Чтобы добиться таких показателей, запланировано увеличение загрузки неиспользуемых перерабатывающих мощностей и строительство новых в объеме переработки до 10 млн т сырья в год с инвестициями более 300 млрд руб. Это позволит ‎к 2024 году увеличить экспорт растительных масел и шротов до 15 млн т в год.



«Масложировая отрасль располагает ресурсным и техническим потенциалом для увеличения экспорта. Сдерживающим фактором является дефицит масличного сырья, связанный со снижением в 2016 году экспортной пошлины на семена подсолнечника до 6,5%, но не менее 9,75 евро за 1 т (до этого действовала ставка 9,88%, но не менее 14,81 евро за 1 т)», — утверждают авторы документа.



Они также отмечают, что в 2017—2019 годах уровень загрузки производственных мощностей составил в среднем 70%, что «в конечном итоге способствует увеличению импорта готовой масложировой продукции». Необходимость ввода пошлины с февраля по август Минэкономразвития объясняет тем, что в этот период идет самый активный вывоз маслосемян.



О планах повысить экспортную пошлину стало известно в конце прошло года. В феврале 2020-го исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев рассказывал, что регуляторные меры на рынке масличных, и в первую очередь в отношении подсолнечника, могут быть введены уже со второго квартала 2020 года или даже с марта. Но тогда решения так и не последовало, однако союз предпринимал другие попытки ограничить вывоз. Например, 11 августа стало известно о планах полностью запретить экспорт за пределы ЕАЭС.



О возможном повышении пошлины снова заговорили в июне: «Интерфакс» со ссылкой на источник в аграрной отрасли писал, что Россия планирует повысить ее до 20%. Тогда же сообщалось, что такая ставка может действовать с 1 февраля по 31 августа 2021-го. Соответствующий проект постановления Минэкономразвития должно было внести до 15 сентября, уточняло агентство.



Многие отраслевые эксперты выступают против роста ставок, аргументируя это тем, что сильнее всего эта мера ударит по аграриям, которые в долгосрочной перспективе могут сократить посевы подсолнечника, что в итоге негативно скажется и на переработчиках. Однако опыт Турции показывает, что введение ограничений на экспорт подсолнечника, наоборот, приводит к росту спроса на масло, следовательно, и цен на него, рассказывал «Агроинвестору» Михаил Мальцев. В итоге и цены на подсолнечник выросли, а не упали. «Все заявления, что ограничения работают против производителей — это популизм», — уверен он.



В ходе конференции «Агроинвестора» «Новые вызовы для экономики и АПК» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут подчеркнул, что какие-либо ограничения — это удар по сельхозпроизводителям, а ввод пошлины только усугубит их положение. «Сейчас, я думаю, пока будет молчание по поводу введения пошлины, хотя в мае на подкомиссии было принято решение ввести ее. Насколько я знаю, это решение утверждено в правительстве, но документ будет позже, — рассказывал Корбут в ходе конференции. — Если эта информация будет подтверждаться, то мы увидим мощнейший экспорт в первой половине сезона, что поддержит цены. А что будет дальше — это большой вопрос: мы не знаем, что будет с урожаем». Если запрет на экспорт вновь приведет к повышению цен на масло, то в России начнется гонка за ресурсами. Корбут также обращал внимание на то, что квота ужесточит конкуренцию с Украиной за турецкий рынок, и Россия сможет выиграть эту борьбу только при ценовом демпинге.

