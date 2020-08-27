Урожай зерна на 14,1 млн тонн превышает прошлогодний

Аграрии Сибири и Урала были вынуждены замедлить темпы уборки из-за дождей Е. Разумный

К 26 августа аграрии собрали 94,1 млн т зерна с 60,4% площадей, что больше показателей прошлого года на 14,1 млн т и 4,4% соответственно. В том числе пшеницы намолочено 69,3 млн т (58,9 млн т) при урожайности 35,4 ц/га (33,8 ц/га). Она убрана с 66,5% (58,9%) посевов. Ячмень обмолочен с 68,8% (63,7% в прошлом году) площадей, собрано 17,2 млн т (15,1 млн т) при урожайности 29,3 ц/га (26,9 ц/га), сообщает Минсельхоз. По прогнозам ведомства, урожай зерна в России составит не менее 122 млн т.



Прогресс в уборочной кампании по сравнению с прошлым годом довольно значительный и с точки зрения площадей, и с точки зрения урожайности. Есть даже аномальные явления: традиционно в Поволжье урожайность на страте на высоких значениях, а потом резко снижается. «В этом году мы такого не видим: она по ряду регионов даже растет. Это говорит о том, что яровая пшеница дает достаточно хорошие результаты», — рассказал «Агроинвестору» руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов.



Он добавляет, что аграрии Сибири и Урала были вынуждены немного замедлить темпы уборки из-за непрекращающихся на протяжении десяти дней дождей, что может несколько ухудшить качество зерна. Однако если в сентябре погодные условия нормализуются, есть вероятность того, что урожайность в этих регионах будет выше, чем в прошлом году.



А вот первые результаты уборки кукурузы на Юге показывают довольно пессимистичную картину, но это нельзя назвать неожиданностью: с кукурузой на Юге реальные проблемы, продолжает Суханов. Так, в Краснодарском крае средняя урожайность составляет около 3,5 т/га, тогда как в прошлом году была на уровне 5,5 т/га. Такое резкое сокращение связано с жарой и засухой, которые были в регионе в июле и августе.



«Да, сейчас убирают худшие поля кукурузы, лучшие, наверное, будут позже, но в любом случае никаких рекордов производства по Югу мы не ждем. Однако в Центре урожай пока выглядит неплохо, но и тут вряд ли будут рекорды. В целом по стране за счет расширения посевов, хорошей урожайности в Центре, Поволжье, мы, наверное, получим результат, сопоставимый с прошлым годом — 14,3-14,5 млн т», — говорит Суханов. По его словам, на экспорт из них уйдет около 4 млн т (в сезоне 2019/20 — 4,3 млн т). Сбор всего зерна в этом году ИКАР прогнозирует на уровне 130 млн т, включая 82,5 млн т пшеницы. На экспорт уйдет 49 млн т и 38 млн т соответственно.



«Русагротранс» оценивает потенциал валового сбора зерна в России в 128,8 млн т, в том числе 81,9 млн т пшеницы, 20,7 млн т ячменя, 14 млн т кукурузы. Однако урожайность последней на Юге ниже, чем ожидалось, поэтому ее сбор может уменьшиться до 13,5-13,8 млн т, говорит руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский.



Он также добавляет, что уборочная кампания по пшенице и ячменю почти закончилась или подходит к концу в большинстве зернопроизводящих регионов Центра и полностью завершилась на Юге страны. По словам Павенского, были небольшие задержки из-за дождей в Поволжье, где уже убирается яровая пшеница, но урожайность по-прежнему рекордно высокая — на уровне 2017 года. В Сибири фиксируется снижение урожайности пшеницы на 9% по сравнению с прошлым годом на сопоставимых площадях, и разрыв будет увеличиваться по мере продвижения уборки яровой пшеницы, пострадавшей из-за засухи в Алтайский крае, Омской и Новосибирской областях.



«При таких сборах на экспорт (с учетом стран ЕАЭС) уйдет около 49 млн т зерновых и зернобобовых, включая примерно 38,5-39 млн т пшеницы. В прошлом году, по нашим оценкам, было 45,2 млн т и 35,1 млн т соответственно, — рассказал «Агроинвестору» Павенский. — Экспорт кукурузы будет, скорее всего, ниже, чем в сезоне-2019/20, когда он составил 4 млн т, ячменя — 5,5 млн т (4,5 млн т в прошлом году)». Таким образом, этот сезон может стать вторым по экспорту после рекорда 2017 года.

