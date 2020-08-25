Экспортные цены на пшеницу начали расти

Прогнозы сбора пшеницы продолжают повышаться Pixabay

Снижение экспортных цен на российскую пшеницу, которое началось на фоне поступления нового урожая, прекратилось. Аналитики связывают это с ростом на мировых площадках, который был зафиксирован на прошлой неделе. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) цена пшеницы (12,5% протеина, FOB Новороссийск) увеличилась на $1 и составила $202/т. Данные Refinitiv говорят о повышении до $200,5/т с $197,5 неделей ранее, пишет Reuters. Аналитики «СовЭкона», наоборот, заметили снижение на $1 до $199/т, но ждут роста цен в ближайшее время.



На прошлой неделе внутренние цены на пшеницу 3-го класса оставались без изменений и составили 12,3 тыс. руб./т. Пшеница 4-го класса подорожала на 25 руб. до 12,15 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части страны, сообщает «СовЭкон».



Также аналитики продолжают повышать свои прогнозы по сбору пшеницы: по оценке ИКАР, он составит 82,5 млн т (+6 млн т за месяц), «Русагротранс» оценивает потенциал урожая в 81,9 млн т (+0,9 млн т). «СовЭкон» ждет сбора на уровне 81,2 млн т (+0,3 тыс. т относительно прошлого прогноза и 1,9 млн т с конца июля).



На 24 августа зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 27,6 млн га или 57,5% к посевной площади, собрано 90,7 млн т зерна при урожайности 32,9 ц/га. В том числе пшеница убрана с 18,8 млн га или 63,9% посевов, намолочено 67,4 млн т при урожайности 35,8 ц/га, сообщает Минсельхоз.

«Возможно, рынок перешел от слишком большого пессимизма к слишком большому оптимизму», — считают аналитики «СовЭкона». Ходят разговоры о сборах в 82-84 млн т но аналитический центр считает такой урожай очень высоким. «Посевы в Сибири, крупнейшем производителе яровой пшеницы, находятся в худшем состоянии с 2012 года, согласно нашему анализу», — поясняется в сообщении «СовЭкона».



В то же время «Русагротранс» оценивает потенциал урожая в Поволжье на уровне рекорда 2017 года — 18 млн т, сообщает «Интерфакс». Это на 6,5 млн т больше, чем в 2019-м. «Ущерб от засухи в регионах, где уже идет уборка яровой пшеницы, оказался ниже ожидаемого. В Поволжье установилась благоприятная для уборки прохладная или умеренно теплая и преимущественно сухая погода», — прокомментировал агентству руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский.



С начала сезона по 20 августа Россия экспортировала 6 млн т зерна, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого сельхозгода. Поставки пшеницы за рубеж составили 4,8 млн т (минус 24%), ячменя — 1 млн т (минус 17%), кукурузы — 0,2 млн т (минус 36%). Аналитики «СовЭкона» прогнозируют, что в августе экспорт ускорится и достигнет 5,5 млн т, включая 4,9 млн т пшеницы.

