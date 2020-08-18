Экспортные цены на пшеницу продолжают снижаться

Цены на внутреннем рынке также снижаются, особенно это заметно в Центре и Поволжье Т. Кулистикова

Под давлением поступления нового урожая цены на пшеницу продолжают снижаться. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), за прошедшую неделю цена тонны российской пшеницы с 12,5% протеина уменьшилась с $205 до $201 (FOB, Новороссийск). Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал снижение на $5 до $200/т. Данные Refinitiv Agriculture также говорят о резком падении до $197,5/т в пятницу с $203,5 неделей ранее. Аналитический центр «Русагротранса» оценил снижение в $4,5 до $197-198/т. ИКАР также отмечает существенное расхождение котировок спроса и предложения, пишет Reuters.



По данным «СовЭкона», на внутреннем рынке цены на пшеницу снижались почти повсеместно на Европейской части России. Переработчики не спешат с покупками, экспортеры понижают цены в портах. Предложение зерна продолжает расти в Центре и Поволжье, где урожайность выше прошлогодней на 20% и 70% соответственно. Так, средние цены на пшеницу 3-го класса уменьшились на 100 руб. до 12,3 тыс. руб./т, 4-го класса — на 75 руб. до 12,1 руб./т, 5-го класса — на 100 руб. до 11,4 руб./т (EXW, Европейская часть России, без НДС). Средние закупочные цены в портах на пшеницу 12,5% опустились на 1% до 13,5 руб./т.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Интерфаксу», что закупочные цены пшеницы нового урожая (12,5% протеина) в глубоководных портах за неделю опустились на 100 руб. до 13,6-14 тыс. руб./т (без НДС). Закупочные цены на малой воде снизились на 500 руб. до 12,9 тыс. руб./т. Внутренние цены падают в среднем на 250-300 руб. во всех регионах, где идет уборка урожая. Особенно сильно снижение заметно на юге, где цены на пшеницу с начала сезона росли, но за прошедшую неделю сократились сразу на 300 руб. до 12,7-13,2 тыс. руб./т. Однако, несмотря на падение, цены как в южных, так и в центральных и приволжских регионах остаются значительно выше экспортного паритета из-за опережающего падения цен в портах, отметил Павенский.



С начала сельхозгода по 14 августа Россия вывезла 4,53 млн т зерна, что на 24% меньше прошлогоднего результата. Экспорт пшеницы при этом составил 3,61 млн т, или на 26% меньше аналогичного периода сезона-2019/20, говорится в обзоре «СовЭкона» со ссылкой на данные официальной статистики. Павенский отмечает, что темпы вывоза постепенно выходят на прошлогодний уровень.



По его словам, с 1 по 17 августа за рубеж через глубоководные порты Черного моря отгружено 2 млн т зерна, что соответствует показателю аналогичного периода 2019-го. По данным на 17 августа, объем заявок на экспорт зерна из глубоководных портов составил 4 млн т, что на 1,5 млн т превышает фактический экспорт в июле этого года — 2,5 млн т. В августе Россия может экспортировать 5,2 млн т зерна, в том числе 4,6 млн т пшеницы (в сезоне-2019/20 — 5,15 млн т зерна, в том числе 4,64 млн т пшеницы). Аналитики «СовЭкона» считают, что экспорт в августе составит 4,9 млн т включая 4,4 млн т пшеницы.



ИКАР в очередной раз повысил прогноз валового сбора пшеницы — на 1 млн т до 82 млн т из-за высокой урожайности в нескольких регионах. «СовЭкон» оценивают потенциал урожая агрокультуры в 80,9 млн т, Российский зерновой союз — на уровне 78 млн т, «Русагротранс» — в 81 млн т. Все аналитики за последнее время повышали свои прогнозы. Минсельхоз США оценивает перспективы сбора пшеницы в России в 78 млн т (плюс 1,5 млн т к июльскому прогнозу, без учета Крыма), июльская оценка Международного совета по зерну (IGC) — 78 млн т (минус 1 т от прогноза июня).

