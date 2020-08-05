Россия может нарастить поставки пшеницы в Ливан

В прошлом сезоне поставки российского зерна в Ливан были небольшими Flickr.com

Главный зерновой элеватор Ливана емкостью 120 тыс. т в порту Бейрута был разрушен во время взрыва вместе с хранившейся в нем пшеницей. В результате у страны осталось запасов зерна менее чем на месяц, хотя на пути в Ливан находятся несколько судов с пшеницей, сообщает агентство Reuters. В связи с этим власти ищут альтернативные хранилища. Ранее сообщалось, что Ливану не грозит продовольственный кризис, так как имеющихся запасов зерна должно хватить по меньшей мере на полтора месяца.



Предварительно, причиной мощного взрыва в районе порта Бейрута стало ненадлежащее хранение 2,75 тыс. т аммиачной селитры, пишет «Прайм».



Взрыв не затронул российских экспортеров зерна, однако его последствия могут иметь значение для отечественных компаний, сообщил РИА «Новости» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Он добавил, что через разрушенный терминал, по разным оценкам, проходило около 60% закупок зерна. В моменте российских экспортеров случившееся почти не затронуло, однако для отечественных компаний, скорее, будут иметь значение последствия катастрофы. «На фоне снижения прогнозов по урожаю наших соседей по Черноморскому региону, Россия имела возможность нарастить поставки в этом сезоне. Правительству Ливана необходимо срочно решать вопрос с логистикой, чтобы восстановить поставки зерна в страну», — пояснил Зернин.



Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко отметил, что из-за уничтожения всего зерна, хранившемся на пострадавшем элеваторе, Ливан будет делать дополнительные закупки. «Вопрос в том, где теперь будет идти приемка. Сейчас портовая инфраструктура в Бейруте полностью разрушена, и вряд ли до конца года будет восстановлена», — прокомментировал он «Агроинвестору». Сколько именно зерна дополнительно будет закупать Ливан, пока неясно, говорит Петриченко. «Те поставки, которые идут в Ливан, по факту, не все закупаются именно этой страной — некоторые уходят в соседние государства, для которых теперь транзитные каналы будут стоить несколько дороже», — добавляет эксперт.



Весомого влияния на мировой рынок зерна взрыв в Ливане не окажет, считает руководитель Аналитического центра «Русагротранс» Игорь Павенский. Во-первых, объем импортируемой этим государством пшеницы в глобальных масштабах не очень значительный — около 1-1,5 млн т. Во-вторых, ввоз зерна в страну организовать не очень сложно по прямому варианту, без элеватора. «Ливан, скорее всего, будет закупать теми же партиями по 20-30 тыс. т, но срок выгрузки увеличится, равно как и затраты, связанные с фрахтом, — для того, чтобы была возможность развозить зерно покупателям или на склады внутри страны без хранения в порту», — поясняет он. Кроме того, необходимо будет восполнить тот объем, который был потерян на портовом элеваторе в результате взрыва.



«Помимо портового элеватора в порту Бейрута есть зерновой терминал в ливанском порту Триполи», — напоминает Павенский. Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов подчеркивает, что суда, которые сейчас везут продукцию в Ливан, уже перенаправляются в этот порт.



Поставки зерна из России в Ливан, по данным «Русагротранса», в последнее время были небольшими — в сезоне-2019/20 мы экспортировали туда лишь 176 тыс. т из-за высокой конкуренции со стороны ЕС и Украины. Для сравнения, сезоном ранее российский экспорт пшеницы в Ливан составил 768 тыс. т, а в предыдущие два сезона Россия поставляла туда более 1 млн т пшеницы.



Возможно, в этом сезоне наши поставки в Ливан возрастут, так как ЕС существенно снизит экспорт, немного его уменьшит и Украина, тогда как в России урожай пшеницы в этом году будет существенно выше, чем в прошлом, полагает Павенский. «Пока сложно сказать, насколько мы сможем нарастить экспорт, так как в любом случае будем конкурировать с Украиной, которая уже в июле продолжила поставки», — подчеркивает он.



По мнению Петриченко, влияние взрыва на мировые цены будет зависеть от того, теракт это с геополитическими нотами или просто халатность работников терминала. В первом случае цены на мировом рынке сельхозсырья в целом и зерна в частности, безусловно, ощутимо вырастут, во втором — их существенного повышения не будет.

