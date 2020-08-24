Сельское хозяйство замедлило падение ВВП в июле

По итогам года прирост АПК может составить 2-3%, драйвером развития будет производство зерновых М. Стулов

Падение ВВП в июле составило 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в июне оно было на уровне 6,4%, сообщает Минэкономразвития. Самый весомый вклад в положительную динамику внес химический комплекс: индекс производства отрасли составил 7% (7,4% в июне). Следом идет сельское хозяйство, которое показало прирост по сравнению с прошлым годом на 4% (3% в июне).



По информации ведомства, основной вклад в динамику сводного индекса сельхозпроизводства внес сектор растениеводства. Министерство отмечает, что отставание уборки зерновых от темпов прошлого года прекратилось и начался рост. Этому способствовало два основных фактора: во-первых, более раннее начало сбора зерна в некоторых регионах Сибири и Урала, а во-вторых, рост урожайности при нарастании масштабов кампании (по состоянию на 1 августа — плюс 0,6 ц/га по сравнению с прошлым годом против снижения на 9 ц/га в июне). Это стало возможно благодаря рекордным показателям урожайности в центральной части страны, нивелировавшим провал в южных. В результате показатели сбора на 5,3% превышают результаты 2019-го, когда был собран второй по величине урожай в современной истории.



Также сбор картофеля и овощей превышают прошлогодние на 2% и 12,5% соответственно. Кроме того, сохраняется положительный вклад сектора животноводства в динамику сводного индекса, однако темпы начали снижаться: рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшился до 3,3% после 8,4% в июне (в том числе при замедлении роста поголовья свиней до 4,7% в июле с локального пика 7,9% в апреле). Производство молока прибавило 1,3%, хотя в июне было 2,2%. При росте поголовья птицы на 2,7% производство яиц в годовом выражении увеличилось на 1,7%.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько связывает рост индекса с уборкой зерновых агрокультур и увеличением производства овощей. По его мнению, драйвером развития отрасли в 2020 году могут стать зерновые, так как их урожай будет больше, чем в 2019-м. «Притормозят рост сборы сахарной свеклы и подсолнечника, что связано с засухой», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько.



Именно валовой сбор зерновых, как и всегда, будет в большей степени определять динамику сектора, добавляет начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Поскольку ожидается прирост производства — урожай зерна составит 125-128 млн т — в целом сектор продолжит расти. Дополнительный эффект даст прирост производства мяса (в том числе свинины — на 3-5%) и молока, рассказала она «Агроинвестору». По мнению Снитко, несмотря на существенное сокращение урожаев технических агрокультур — сахарной свеклы и масличных — индекс сельхозпроизводства в этом году может составить до +2-3%, при том, что снижение ВВП, по оценке Центра, будет на уровне 3,5-4%.



«Динамика АПК в этот непростой год крайне позитивна. Большинство сегментов показывают рост относительно 2019-го», — отмечает старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. Основной драйвер года уже есть: это зерновые, сбор которых может составить 127 млн т (121 млн т в прошлом году, плюс 5%). Также прирост на 1% покажет животноводство. Суммарный рост сельского хозяйства по итогам 2020 года может составить 2,6-3,1%, прогнозирует Никиточкин.

