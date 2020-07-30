Сбор картофеля вырос на 17%

В этом году урожай картофеля в товарном секторе составит не менее 7 млн тонн Pixabay

По данным «Центра агроаналитики» Минсельхоза на 29 июля, в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах картофель убран с 12 тыс. га, накопано 316,2 тыс. т, что на 45,4 тыс. т больше уровня прошлого года. Средняя урожайность составляет 263,2 ц/га против 233,5 ц/га на аналогичную дату 2019 года.



По данным Росстата, в 2020 году все хозяйства заняли картофелем почти 1,2 млн га, что на 6% меньше, чем в прошлом году. В товарном секторе картофель посадили на 280,8 тыс. га: сельхозорганизации сократили площади под агрокультурой на 9,1%, КФХ — на 4,6%.



Рост сбора картофеля связан с внедрением новых технологий, использованием более качественных семян и в целом благоприятными погодными условиями, прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Хотя в некоторых районах Сибири и Урала есть нехватка влаги, а в Московской области и севернее — наоборот, отмечается переувлажнение почвы, в этом году урожай картофеля в товарном секторе может составить не менее 7 млн т, прогнозирует он. В прошлом году валовой сбор был на уровне 7,6 млн т.



Пока урожайность значительно выше прошлогодней, но, скорее всего, она выровняется к созреванию поздних сортов. «За 20 лет урожайность у сельхозпроизводителей выросла в три раза: если в 1990-х годах она была на уровне 80-90 ц/га, то в прошлом году достигла 260 ц/га», — сравнивает Красильников.



По данным Картофельного союза на 25 июля, в Московском регионе в оптовом звене картофель подешевел на 1 руб. или 6%, в среднем по стране снижение также составляет 6-7%. По словам Красильникова, это сезонное явление, которое обычно длится до октября-ноября (осенью затраты на хранение растут), но критического падения цен производителям ждать не стоит. «Обычно пик цен приходится на май-июнь за счет большой доли импорта. А в конце июня — начале июля начинается снижение и в опте, и в рознице, так как на рынок начинает поступать отечественный картофель нового урожая. Минимальные цены мы обычно видим с середины августа по сентябрь», — добавляет он.



«Центр агроаналитики» также сообщает, что овощи в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с 30,2 тыс. га (в 2019 году — 22 тыс. га), собрано 362,2 тыс. т (в 2019-м — 209,2 тыс. т) при урожайности 119,8 ц/га (в 2019 году — 95,2 ц/га). Сбор овощей открытого грунта пока не закончился, поэтому подводить какие-то итоги очень рано, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «У нас каждый год разные климатические условия в регионах, а овощи открытого грунта выращиваются почти во всех регионах за исключением Крайнего Севера. Где-то лето наступило раньше, поэтому овощи и созрели раньше», — прокомментировала она «Агроинвестору».

