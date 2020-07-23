PepsiCo увеличит переработку картофеля на 10%

Картофель для чипсов Lay’s выращивают более 50 хозяйств в 15 регионах PepsiCo

В этом году сельхозпроизводители могут поставить на заводы PepsiCo около 470 тыс. т картофеля для переработки — примерно на 10% больше, чем в 2019-м, сообщила компания. Сейчас картофель для чипсов Lay’s выращивают более 50 хозяйств в 15 регионах: в Астраханской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Московской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях. В сумме предприятия заняли картофелем особых «чипсовых» сортов 17 тыс. га.



Несмотря на пандемию коронавируса, посевная началась в срок — 9 марта, и завершилась в июле. При этом по технологии ряд хозяйств сажает картофель в два этапа — весной и летом. PepsiCo начала переходить на местное сырье для чипсов в 2002 году, одновременно с запуском завода в подмосковной Кашире. Сейчас вся продукция Lay’s, выпускаемая в России, производится из картофеля, выращенного отечественными предприятиями, отмечает компания.



PepsiCo, по собственным данным, является крупнейшим в России промышленным переработчиком картофеля, в прошлом году ее предприятия переработали более 380 тыс. т.

Агропрограмма PepsiCo по обеспечению производства картофелем включает ряд направлений — от выделения авансов и поставок аграриям качественного семенного материала до проведения обучающих семинаров по внедрению современных агротехнологий. Средняя урожайность в хозяйствах — партнерах PepsiCo достигает 26-30 т/га, тогда как в целом по России в пошлом году она составила 17,8 т/га, по данным Росстата.



«Естественно, в этом году мы столкнулись со сложностями в связи с ограничениями перемещений весной. Не удалось в полной мере контролировать процесс при отгрузке семян, — рассказал «Агроинвестору» представитель PepsiCo. — Обучающие семинары проводились онлайн, но практика в поле на реальной технике и с реальными растениями, конечно, более эффективна. Тем не менее, в этом году мы рассчитываем получить хороший результат, несмотря на пандемию».



Урожай будет поставляться на два завода PepsiCo - в Азове (Ростовская область) и Кашире. Последний является крупнейшим в мире снековым предприятием компании. В феврале 2019 года она анонсировала строительство третьего предприятия по выпуску чипсов — в Новосибирской области. Инвестиции в проект тогда оценивались в 12 млрд руб. «Разрешение на строительство получено, в этом году надеемся начать работы по плану, естественно, с соблюдением всех санитарных мер», — уточнил представитель PepsiCo. Одновременно с возведением завода компания начнет работу с производителями картофеля в Сибири, чтобы обеспечить поставки сырья от местных фермеров.



По данным Минсельхоза на 21 июля, сельхозпредприятия и КФХ убрали картофель с 8,8 тыс. га, накопано 253,3 тыс. т, что на 163 тыс. т больше показателя на аналогичную дату прошлого года. Урожайность также превышает прошлогоднюю и составляет 287,3 ц/га против 215 ц/га.

