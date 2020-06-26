McCain построит завод по производству картофеля фри

О планах канадской компании построить в России завод по выпуску картофеля фри говорилось с 2011 года М. Стулов

В июне мировой лидер рынка картофеля фри — McCain Foods Holland B. V. и его европейская «дочка» McCain Europa B. V. — учредили в городе Узловая Тульской области ООО «Маккейн Фудс Рус», среди видов деятельности которой — производство готовых продуктов и блюд, а также переработка картофеля. Уставной капитал компании — 50 млн руб. «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник пишет, что McCain работает над проектом завода по выпуску картофеля фри в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Узловая».



О планах канадской компании построить в России завод по производству картофеля фри сообщалось неоднократно. Например, в 2011 году речь шла о предприятии в Брянской области, его мощность должна было составить порядка 150 тыс. т. В начале 2019-го гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов говорил о возможном начале выпуска картофеля фри в партнерстве с McCain, но в итоге агрохолдинг отказался от этой идеи. В сентябре 2019-го сообщалось, что мощность завода McCain может составить 200 тыс. т.



Локализация производства картофеля фри в России позволит компании снизить расходы, связанные с логистикой, и ввозные пошлины в размере 11%, прокомментировала «Агроинвестору» руководитель проектов практики «Стратегическое консультирование» компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева. Кроме того, налоговые льготы, привлекательная стоимость российского сырья и возможности его выращивания по оптимальной цене делают проект выгодным для McCain, добавляет она.



На сегодняшний день крупнейший российский производитель картофеля фри — «Лэм Уэстон Белая дача» (совместное предприятие ГК «Белая дача» и голландской Lamb Weston / Meijer), которое управляет предприятием в Липецке мощностью до 100 тыс. т в год. Основатель «Белой дачи» Виктор Семенов рассказал «Коммерсанту», что российский рынок картофеля фри растущий, но какой будет ситуация через два-три года, предугадать сложно. По его словам, «Лэм Уэстон Белая дача» также планирует продолжать развитие бизнеса.



Завод «Лэм Уэстон Белая дача» в Липецкой области полностью обеспечивает потребности российского рынка в качественном и свежем картофеле фри, а производство McCain в Тульской области просто усилит конкуренцию, говорит исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Однако, вопрос в том, куда российская «дочка» канадской компании будет сбывать свою продукцию. «Если они будут поставлять ее в KFC, и у них прямой контракт, то реализация проекта вполне возможна», — прокомментировал он «Агроиневстору».



По прогнозу Euromonitor International, продажи переработанного картофеля в упаковке в российской рознице в 2020 году вырастут на 9,8% до $46 млн. Крупнейший игрок с долей 20,6% — McCain. Но основной канал продаж продукта приходится на рынок общепита, и этот сегмент остается ненасыщенным. Согласно таможенным данным, в 2019 году Россия импортировала более 90 тыс. т обработанного картофеля.

Михалева также считает, что емкость российского рынка ограничена, а за счет локального игрока в лице «Белой дачи» возможно обострение конкуренции и наращивание экспортных поставок при насыщении внутреннего рынка. Однако по итогам 2019 года импорт замороженного картофеля все еще составлял $92 млн и 99 тыс. т, мощности производства «Белой дачи» не смогли нарастить, чтобы в полной мере заместить импорт, а из-за пандемии коронавируса производство пришлось приостановить на три месяца.



Еще одна сложность, с которой может столкнуться канадская компания — регистрация сортов картофеля в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию. Глушков объясняет, что для картофеля фри нужны специальные сорта, и если в России они ранее не использовались, то включение в реестр может занять даже больше времени, чем строительство завода.



В России, и в частности в Тульской области, картофель растет хорошо — с одного гектара можно получать 30-60 т. Однако и тут есть сложность: после прихода в регион «Мираторга» там почти не осталось свободных земель, а возить картофель из других регионов не выгодно: если 1 кг стоит 7 руб., то доставка может стоить 3-4 руб./кг. «Это не экономика. Картофель слишком дешевый, чтобы возить его на большие расстояния», — добавляет Глушков.



Спрос на картофель фри в России может вырасти, потому что в стране развиваются не только международные сетевые рестораны быстрого питания (McDonalds, KFC, Burger King), но и отечественные, продолжает он. «А вот замороженный картофель фри в потребительской упаковке — это товар специфичный, не с такими большими объемами продаж. Так что строить отдельный завод под такие цели я не вижу смысла, потому что у нас даже нет санкций для ввоза такой продукции», — добавляет он.



Компания McCain была основана в Канаде в 1957 году, на сегодняшний день является крупнейшим в мире производителем замороженных продуктов из картофеля. McCain управляет 51 заводом в Канаде, США, Австралии, ЕС и др. Глобальный оборот — около 10 млрд канадских долларов ($7,36 млрд). В России у компании есть дистрибуторское подразделение ООО «Маккейн Маркетинг (Рус)», которое в 2019 году получило 3,13 млрд руб. выручки и 286,85 млн руб. чистой прибыли. Также работает картофельное хозяйство ООО «Маккейн Агрикультура (Рус)».

