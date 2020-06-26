разделы

реклама

журналы

USD

69.728 (1,11%)

EUR

78.275 (1,20%)

MOEX

2761.74 (0,04%)

BRENT

40.81 (-0,75%)

Пшеница

473.6 (-2,67%)

Сахар

11.55 (-2,20%)

USD

69.728 (1,11%)

EUR

78.275 (1,20%)

MOEX

2761.74 (0,04%)

BRENT

40.81 (-0,75%)

Пшеница

473.6 (-2,67%)

Сахар

11.55 (-2,20%)

USD

69.728 (1,11%)

EUR

78.275 (1,20%)

MOEX

2761.74 (0,04%)

BRENT

40.81 (-0,75%)

Пшеница

473.6 (-2,67%)

Сахар

11.55 (-2,20%)

Russian Meat&Feed Industry — 2020

Инвестиции

McCain построит завод по производству картофеля фри

Локализация производства в России поможет снизить издержки, однако стоит вопрос — куда McCain будет поставлять свою продукцию

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

О планах канадской компании построить в России завод по выпуску картофеля фри говорилось с 2011 года
М. Стулов
О планах канадской компании построить в России завод по выпуску картофеля фри говорилось с 2011 года
М. Стулов

В июне мировой лидер рынка картофеля фри — McCain Foods Holland B. V. и его европейская «дочка» McCain Europa B. V. — учредили в городе Узловая Тульской области ООО «Маккейн Фудс Рус», среди видов деятельности которой — производство готовых продуктов и блюд, а также переработка картофеля. Уставной капитал компании — 50 млн руб. «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник пишет, что McCain работает над проектом завода по выпуску картофеля фри в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Узловая».

О планах канадской компании построить в России завод по производству картофеля фри сообщалось неоднократно. Например, в 2011 году речь шла о предприятии в Брянской области, его мощность должна было составить порядка 150 тыс. т. В начале 2019-го гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов говорил о возможном начале выпуска картофеля фри в партнерстве с McCain, но в итоге агрохолдинг отказался от этой идеи. В сентябре 2019-го сообщалось, что мощность завода McCain может составить 200 тыс. т. 

Локализация производства картофеля фри в России позволит компании снизить расходы, связанные с логистикой, и ввозные пошлины в размере 11%, прокомментировала «Агроинвестору» руководитель проектов практики «Стратегическое консультирование» компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева. Кроме того, налоговые льготы, привлекательная стоимость российского сырья и возможности его выращивания по оптимальной цене делают проект выгодным для McCain, добавляет она.

На сегодняшний день крупнейший российский производитель картофеля фри — «Лэм Уэстон Белая дача» (совместное предприятие ГК «Белая дача» и голландской Lamb Weston / Meijer), которое управляет предприятием в Липецке мощностью до 100 тыс. т в год. Основатель «Белой дачи» Виктор Семенов рассказал «Коммерсанту», что российский рынок картофеля фри растущий, но какой будет ситуация через два-три года, предугадать сложно. По его словам, «Лэм Уэстон Белая дача» также планирует продолжать развитие бизнеса.

Завод «Лэм Уэстон Белая дача» в Липецкой области полностью обеспечивает потребности российского рынка в качественном и свежем картофеле фри, а производство McCain в Тульской области просто усилит конкуренцию, говорит исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Однако, вопрос в том, куда российская «дочка» канадской компании будет сбывать свою продукцию. «Если они будут поставлять ее в KFC, и у них прямой контракт, то реализация проекта вполне возможна», — прокомментировал он «Агроиневстору». 

По прогнозу Euromonitor International, продажи переработанного картофеля в упаковке в российской рознице в 2020 году вырастут на 9,8% до $46 млн. Крупнейший игрок с долей 20,6% — McCain. Но основной канал продаж продукта приходится на рынок общепита, и этот сегмент остается ненасыщенным. Согласно таможенным данным, в 2019 году Россия импортировала более 90 тыс. т обработанного картофеля.


Михалева также считает, что емкость российского рынка ограничена, а за счет локального игрока в лице «Белой дачи» возможно обострение конкуренции и наращивание экспортных поставок при насыщении внутреннего рынка. Однако по итогам 2019 года импорт замороженного картофеля все еще составлял $92 млн и 99 тыс. т, мощности производства «Белой дачи» не смогли нарастить, чтобы в полной мере заместить импорт, а из-за пандемии коронавируса производство пришлось приостановить на три месяца. 

Еще одна сложность, с которой может столкнуться канадская компания — регистрация сортов картофеля в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию. Глушков объясняет, что для картофеля фри нужны специальные сорта, и если в России они ранее не использовались, то включение в реестр может занять даже больше времени, чем строительство завода. 

В России, и в частности в Тульской области, картофель растет хорошо — с одного гектара можно получать 30-60 т. Однако и тут есть сложность: после прихода в регион «Мираторга» там почти не осталось свободных земель, а возить картофель из других регионов не выгодно: если 1 кг стоит 7 руб., то доставка может стоить 3-4 руб./кг. «Это не экономика. Картофель слишком дешевый, чтобы возить его на большие расстояния», — добавляет Глушков.

Спрос на картофель фри в России может вырасти, потому что в стране развиваются не только международные сетевые рестораны быстрого питания (McDonalds, KFC, Burger King), но и отечественные, продолжает он. «А вот замороженный картофель фри в потребительской упаковке — это товар специфичный, не с такими большими объемами продаж. Так что строить отдельный завод под такие цели я не вижу смысла, потому что у нас даже нет санкций для ввоза такой продукции», — добавляет он.

Компания McCain была основана в Канаде в 1957 году, на сегодняшний день является крупнейшим в мире производителем замороженных продуктов из картофеля. McCain управляет 51 заводом в Канаде, США, Австралии, ЕС и др. Глобальный оборот — около 10 млрд канадских долларов ($7,36 млрд). В России у компании есть дистрибуторское подразделение ООО «Маккейн Маркетинг (Рус)», которое в 2019 году получило 3,13 млрд руб. выручки и 286,85 млн руб. чистой прибыли. Также работает картофельное хозяйство ООО «Маккейн Агрикультура (Рус)».

Елизавета Литвинова 

Следующий материал Загрузка...

рекомендации

"Агроинвестор" №6, июнь 2020

Журнал

"Агроинвестор" №6, июнь 2020
Капризный корнеплод. Наиболее распространённые проблемы при возделывании сахарной свёклы

«Агротехника и технологии»

Капризный корнеплод. Наиболее распространённые проблемы при возделывании сахарной свёклы
Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу

«Агроинвестор»

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу
Лидеры рынка укрепляют позиции. Участники пятого рейтинга «Агроинвестора» выпустили около 5,4 млн тонн мяса

«Агроинвестор»

Лидеры рынка укрепляют позиции. Участники пятого рейтинга «Агроинвестора» выпустили около 5,4 млн тонн мяса
Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

«Агротехника и технологии»

Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

реклама