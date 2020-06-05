Урожай картофеля в сельхозпредприятиях может составить 8 млн тонн

Валовой сбор картофеля в сельхозпредприятиях в 2020 году может составить 8 млн т. Такой прогноз на вебинаре «Пять слагаемых успешного производства картофеля», организованном компанией «Сингента», дала руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. Сейчас картофель посажен почти на 260 тыс. га или 84% от прогнозной площади.



Динамика товарных посадок картофеля в основных выращивающих его регионах за период 2007—2019 годов была отрицательной. Так, например, в Белгородской области за последние 12 лет площади сократились с 4,7 тыс. га до 1,3 тыс. га, в Татарстане — с 11,4 тыс. га до 4,7 тыс. га, в Ленинградской области — с 7,3 тыс. га до 2,4 тыс. га, в Московской области — с 16,3 тыс. га до 12,2 тыс. га, сообщила Губина.



Влияние на отечественный рынок по-прежнему продолжает оказывать импортная продукция. Причем в последние пару лет зарубежный картофель появляется на прилавках все раньше — уже с декабря, обращает внимание она. Тем самым оказывается давление на цены и снижается конкурентоспособность российской продукции. По итогам первого квартала этого года объем ввоза картофеля уже превысил 44,15 тыс. т. Главным поставщиком является Египет. За январь-март 2020-го страна отправила в Россию более 41 тыс. т картофеля. Средняя цена иностранной продукции за первые три месяца составила $0,39/кг.



В то же время увеличивается экспорт картофеля. Если в 2014 году за рубеж было поставлено лишь 37 тыс. т отечественного картофеля (36 тыс. т из этого объема закупил Азербайджан), то уже в 2019-м — 289 тыс. т. При этом основным покупателем теперь является Грузия с объемом закупок в России 160 тыс. т по итогам прошлого года. Еще 85 тыс. т было вывезено в Азербайджан. Также среди импортеров российского картофеля Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Сербия и другие страны. Всего за последние шесть лет отечественные компании экспортировали более 1 млн т картофеля. Средняя цена поставок при этом составила $0,11/кг, знает Губина. «Важным решением, которое поможет дальнейшему развитию экспорта, является добавление картофеля в список продукции АПК, разрешенной для перевозки железной дорогой из Сибири и Урала на Дальний Восток со скидкой», — добавила она.



Из отрицательных моментов 2020 года Татьяна Губина выделила сложившуюся в стране экономическую ситуацию и влияние эпидемиологической обстановки. Главной пострадавшей стороной здесь выступают переработчики картофеля. Многим из них даже пришлось приостанавливать производство, так как спрос со стороны сектора HoReCa из-за введенных в стране ограничений упал. Так, в конце апреля стало известно о приостановке работы завода по производству картофеля фри компании «Белая дача».

