Все на картошку: участники рынка прогнозируют увеличение спроса на картофель

По данным Минсельхоза на 24 апреля, картофель в сельхозпредприятиях и КФХ посажен на 48,1 тыс. га или 15,6% к плану. По словам исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, ранее, по прогнозам региональных органов управления АПК, в 2020 году предполагалось уменьшение площадей под картофелем по сравнению с 2019-м. Однако Минсельхоз просил картофелеводов не только не сокращать посадки, но и наращивать их. «Мы акцентировали внимание федерального агроведомства, что уровень рентабельности отрасли в последние годы довольно низкий. Необходимо совместными усилиями разработать комплекс мер, чтобы мотивировать сельхозпроизводителей выращивать картофель», — рассказал «Агроинвестору» Красильников.

Согласно предварительным данным союза, крупные предприятия не намерены сокращать площади под картофелем, так как у них есть стабильные каналы сбыта — ритейл и переработчики. «Что касается небольших хозяйств, то они достаточно уязвимы и многие уже выбрали стратегию переориентации на возделывание масличных и зерновых агрокультур», — знает Красильников.

Картофель уже начали сажать в Центре и Поволжье, хотя погодные условия в некоторых регионах неблагоприятные: много осадков и низкие температуры, сообщает Картофельный союз. В ряде южных регионов картофель уже высажен, в июне ожидаются его поставки в продажу.

С импортом есть трудности

«Все хозяйства почти полностью обеспечены семенами, несмотря на зависимость от импорта, особенно у предприятий, которые выращивают картофель на переработку, — говорит Красильников. — Поставки из Европы идут грузовым автотранспортом и морским путем». Однако есть ряд технических проблем с оформлением разрешительных документов в системах надзорных ведомств, сотрудники которых частично находятся на удаленной работе и бывают затруднения по оперативному оформлению сертификатов, добавляет руководитель союза. По итогам сезона Картофельный союз планирует обратить внимание надзорных органов на эти проблемы, чтобы их устранить и оптимизировать взаимодействие.

«Мы по большей части обеспечены семенами, однако тот небольшой объем, который мы заказывали за рубежом и планировали получить в начале весны, сейчас находится в пути из-за того, что поздно было принято решение об упрощении процедуры ввоза», — подтверждает член совета директоров холдинга «Малино» Татьяна Губина.

Кроме несвоевременной поставки семян, предприятия сталкиваются и с задержками партий агрохимии. Так, «Тверская агропромышленная компания» покупает импортные средства защиты растений у российских дилеров, и в связи с карантином, по наблюдениям гендиректора предприятия Сергея Конаныхина, на рынке есть дефицит этих препаратов. «Если какие-то СЗР не смогут поступить на наш рынок своевременно, то производителям, которые не успели запастись ими, придется менять схему защиты растений, заменяя привычные агрохимикаты доступными, что может отрицательно сказаться на качестве урожая», — опасается он. При этом с удобрениями в хозяйстве проблем нет, поскольку используется отечественная продукция, добавляет он.

«АФГ Националь» уже посадил ранний картофель в Ростовской области, в Нижегородской и Новгородской областях работу планируется начать в первых числах мая, рассказывает руководитель дивизиона «Овощи» агрохолдинга Павел Владимиров. «К выходу на посадку все готово: семена и СЗР закуплены в полном объеме, техника готова, штат укомплектован. Все работы идут согласно графикам», — уточняет он.

Из-за девальвации рубля импортные семена и СЗР, конечно, подорожают, однако рост цен будет не критичным, считает Красильников. «Если говорить о семенах, то планируется ввезти около 8-10 тыс. т. В основном они были проавансированы еще осенью, — говорит он. — Также остается зависимость от иностранной сельхозтехники, запчастей и других расходных материалов для оборудования по подработке или переработке сельхозпродукции». В целом себестоимость производства картофеля вырастет на 10-20%, оценивает Красильников. По наблюдениям Конаныхина, цены на импортные СЗР уже поднялись в среднем на 20%. «При этом российские производители агрохимии тоже увеличили цены, причем больше чем на 20%. Безусловно, в конечном счете все это скажется на стоимости овощей, правда, это произойдет не сразу», — добавляет он.

Ввоз без пошлины

Еще один фактор, который может негативно сказаться на производителях картофеля — недавно принятое решение по обнулению импортных пошлин. В прошлом сезоне из-за засухи в Европе Египет увеличил поставку туда, и импорт в Россию упал до 130 тыс. т, тогда как до этого ввозилось 320-360 тыс. т. «Мы не исключаем, что в этом сезоне обнуление ввозных пошлин будет мотивировать египетских и других зарубежных производителей картофеля (Израиль, Азербайджан, Пакистан) вернуться на российский рынок в прежних масштабах», — рассуждает Красильников. Резкий рост импорта может негативно отразиться на окупаемости и рентабельности российских участников рынка. «Факты демпинга в поставках зарубежного картофеля фри нами уже фиксировался в феврале 2020-го, союз обращался по этому поводу в ФТС. К сожалению, официального ответа из ведомства так и не поступило», — делится он.

По мнению Павла Владимирова, заявленное в качестве временной меры обнуление импортных пошлин на картофель не окажет существенного влияния на рынок, если будет отменено к ноябрю, когда появится недорогой отечественный картофель. Сейчас из-за роста курса доллара импортный картофель утратил свое конкурентное преимущество, и этой весной торговые сети переориентировались на работу с российскими производителями, говорит он. «Сейчас российского картофеля на рынке почти не осталось, поэтому обнуление пошлин на импорт, с одной стороны, снижает ценовое давление на потребителя, а с другой — не мешает отечественным картофелеводам», — добавляет он.

Как правило, к 1 мая российские производители распродают урожай прошлого года, так как уже с начала апреля начинает ввозиться ранний картофель из Египта, Пакистана, Азербайджана, отмечает Конаныхин. У «Малино» нет трудностей с реализацией продукции. «Сейчас спрос на наш картофель есть, так как в основном все предприятия распродали свои запасы. В перспективе мы ожидаем, что спрос на картофель сохранится, однако в приоритете будет качественная продукция», — делится Губина.

По данным Росстата на 1 апреля, остатки картофеля на складах у крупных предприятий были на 8% больше, чем на аналогичную дату 2019-го. «Однако, насколько нам известно, эти остатки либо уже законтрактованы с торговыми сетями и переработчиками, либо были не очень высокого качества», — говорит Красильников.

Спрос может вырасти

Картофельный союз отметил определенный рост потребительского спроса на картофель в марте-апреле, но связывает его не с ажиотажными закупками а, прежде всего, с Великим постом. «Мы предполагаем, что картофель и другие овощи «борщевого набора» в дальнейшем также останется у покупателей в приоритетной корзине», — считает Красильников.

По словам Владимирова, в последнюю неделю марта наблюдался рост спроса на картофель: торговые сети опасались закрытия возможности перемещения между городами, поэтому активно пополняли товарные запасы и увеличили объем закупок вдвое. «В результате мы продали картофель на две недели быстрее, чем планировали, однако этот спрос все же нельзя назвать ажиотажным», — уточняет он.

Сейчас в стране непростая экономическая ситуация, и, как правило, в таких условиях потребители начинают экономить, покупая больше картофеля и круп вместо более дорогих овощей, отмечает Конаныхин. «С другой стороны, многие в условиях кризиса начинают сами высаживать картофель на приусадебных участках, и повышенный спрос на картофель может быть скорректирован этим фактором», — рассуждает он. Также Конаныхин предполагает, что небольшие упаковки, а также мытый картофель в дальнейшем будут менее востребованы, и люди перейдут на самые дешевые позиции.

Из-за падения доходов населения и общей нестабильности в экономике сейчас увеличился спрос на дешевый грязный картофель, соглашается Владимиров. Однако «АФГ Националь» изначально нацелен на работу в премиальном сегменте, инвестирует в качество продукции и уже зарекомендовал себя как надежный поставщик. «Заняв определенное место на рынке, ты всегда найдешь «своего» потребителя, — уверен он. — В целом сколь-нибудь заметного снижения спроса мы не ожидаем: в денежном выражении на картофель приходятся небольшие объемы в структуре потребительских затрат».

Сейчас цены на картофель даже ниже уровня 2018-2019 годов, несмотря на кратковременный скачок потребительского спроса, обращает внимание Владимиров. Существенных колебаний цен в этом году «АФГ Националь» не ожидает. Картофельный союз отмечает сезонный рост оптовой цены на картофель — в зависимости от региона и качества, стоимость немытого и неподработанного картофеля составляет от 12 руб./кг до 18 руб./кг. «Увеличение импорта будет отрицательно влиять на цены отечественного картофеля, хотя в целом мы не предполагаем, что отрасль ждет серьезное падение цен», — прогнозирует Красильников.

Конаныхин уверен, что сейчас участникам рынка не стоит опасаться серьезного падения цен. «Из-за пандемии COVID-19 производители не могут в полной мере использовать сезонный наемный труд, а значит в мире возможен дефицит продовольствия, что будет способствовать повышению осенних цен в том числе на картофель», — поясняет он.

Несмотря на возможное увеличение спроса на картофель, «Малино» и «Тверская агропромышленная компания» не планирую наращивать производство. У «АФГ Националь» площади под картофелем в этом году тоже почти не изменятся: 1,1 тыс. га продовольственного и 400 га семенного в Нижегородской области, около 200 га в Новгородской (с учетом небольших экспериментальных посадок семенного и чипсового) и 566 га в Ростовской области (плюс 58 га по сравнению с прошлым годом).

Если увеличивать производство, то возникает потребность в расширении технологичных мощностей для хранения картофеля, поскольку его длительное хранение в арочных хранилищах и навалом приводит к утрате потребительских свойств и снижению цены на продукцию, поясняет Владимиров. «Строительство же современных хранилищ крайне затратно, еще в 2016—2017 годах оно обошлось нам более чем в 1 млрд руб.», — подчеркивает он. Чтобы такие инвестиции были оправданы, ситуативного роста спроса недостаточно, необходимо четко понимать дальнейшие перспективы сбыта и вектор развития рынка на несколько лет вперед, подчеркивает Владимиров.