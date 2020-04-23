«Белая дача» приостановила работу завода в Липецке

Группа компаний «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за сокращения потребления продукта, рассказал основатель холдинга Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram. В Европе потребление картофеля фри сократилось на 80%, а в России у «Белой дачи» заказывают «мизер — меньше 10% картофеля». Выручка от основного канала продажи для завода — кейтеринга — снизилась на 60%, уточнил Семенов.

«Мы сейчас завод закрыли на пять месяцев. Людям платим зарплату, кого-то отправили в отпуска», — сообщил Семенов. По его словам, технология производства картофеля фри построена так, что в июле и августе завод должен был планово уйти на каникулы, но из-за пандемии коронавируса «к этим двум месяцам добавились еще три».

Он напомнил, что «Белая дача» закупает картофель для переработки у российских фермеров на основе долгосрочных контрактов. Часть продукции, которая не востребована в общепите, «Белая дача» вместе с ними пытается продать на рынке. Но некоторых покупателей смущает внешний вид селекционного картофеля. «Раньше селекция товарного картофеля шла на то, чтобы он был полированный, даже мыть не надо. У нас он шершавенький, для людей это непривычно, спрашивают: почему он такой шершавый, он что, больной? А это специально выведенные сорта с высоким содержанием белка», — говорит Семенов. Что касается размера, то для изготовления соломки нужен крупный картофель: так при производстве получается меньше отходов. «На Руси всегда любили крупный картофель. У нас очень крупный картофель, и говорят: у вас что там, нитраты? Люди пугаются», — поделился он.

Картофель, который не удастся продать, скорее всего, пойдет на корм «хрюшкам», но в свиноводство «просто так не влезешь», отмечает Семенов. Подобные проблемы у «Белой дачи» уже были в 2014 году, тогда группа была вынуждена на два года отложить запуск завода в Липецке и выкупала картофель у законтрактованных фермеров, который пыталась отправить на корм. Но у свиней на современных свинокомплексах специальный рацион питания и «надо заказывать специальное изменение рациона питания, чтобы вставить туда нашу картошку», пояснил Семенов. По его словам, сейчас компания на системной основе направляет отходы в животноводство, но речь идет о небольших объемах.

Первый в России завод по производству картофеля фри мощностью 100 тыс. т готовой продукции в год был построен Липецке в 2018 году. Это совместное предприятие «Белой дачи» (группе принадлежит 75%) и международного агрохолдинга Lamb Weston Meijer (у него 25%). Планировалось, что предприятие полностью закроет потребности России в картофеле фри, основным покупателем продукции будет сеть ресторанов McDonald’s.

Представитель McDonald’s в России сообщил РБК, что компания не испытывает проблем с поставками картофеля фри, «находится в тесном контакте с поставщиком и совместно обсуждает возможности». У «Белой дачи» на складах пока есть запасы — более 20 тыс. т готового картофеля, и Семенов надеется, что спрос со стороны общепита, который сейчас продает свои запасы, будет постепенно увеличиваться. «Мы надеемся, что к 1 августа рынок оживет, но, если он не оживет, куда мы и наши фермеры с этим картофелем пойдем?» — говорит он. Ситуация очень серьезная, «мы никогда подобное не переживали, и я уверен, что многие не переживут», добавляет Семенов.

Остановка производства связана с Burger King и KFC, которые фактически перестали закупать картофель фри, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник. В KFC ранее сообщали, что некоторые точки сети приостановили работу, однако не уточняли — сколько. Burger King накануне сообщал, что был вынужден остановить работу 40% своих объектов из-за ограничений, связанных с действиями властей и пандемией COVID-19.

В ритейле «Белая дача» пока сохраняет свои позиции, отмечает Семенов. По его словам, компания планирует в ближайшее время расширить свое присутствие в сетях и запустить линейку блюд из картофеля для домашнего приготовления.