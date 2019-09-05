«Белая Дача» купила салатный завод в Новосибирске

«Белая Дача» купила завод по переработке салатов в Новосибирской области в рамках реализации стратегической цели региональной экспансии, сообщает компания. Производственная мощность новой площадки — 160 т готовой продукции в месяц. Инвестиции в проект с учетом закупки дополнительного оборудования составили 430 млн руб. Эта сумма включает как стоимость сделки, так и дополнительные вложения в расширение мощностей. Сейчас специалисты компании проводят аудит, внедряют на заводе стандарты производства и управления «Белой Дачи». После оптимизации процессов и установки оборудования производительность достигнет 300 т готовой продукции. Салаты «Белой Дачи» появятся на полках магазинов в Новосибирске, Барнауле, Иркутске, Кемерово, Красноярске, Новокузнецке, Омске и Томске уже в сентябре.



По данным kartoteka.ru, в августе среди компаний, учредителем которых является «Белая Дача Трейдинг» появились ООО «Основа» и ООО «Мультименю Грин Лайн», зарегистрированный в Новосибирской области. Основной вид деятельности первой — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, второй — прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей. Покупка обеих компаний относятся к сделке по заводу. Продукция будет реализовываться от «Мультименю Грин Лайн», которая в скором времени сменит название на «Белая Дача Новосибирск», документы уже поданы на регистрацию, уточнила «Агроинвестору» представитель «Белой Дачи». По ее словам, ранее завод принадлежал группе компаний «Мультименю», он был запущен в 2018 году. «Предприятие выпускало продукцию, аналогичную нашей: мытые салаты и овощи как под собственным брендом, так и без», — добавила она.



В 2014 году «Белая Дача» объявила, что планирует построить салатный завод под Новосибирском, стоимость проекта оценивалась в $20 млн. Но в начале 2015-го проект был заморожен, равно как в Ростовской области и Санкт-Петербурге. Тогда же председатель наблюдательного совета группы Виктор Семенов говорил, что как только спрос на продукцию компании начнет расти, она вернется к своим планам. «Белая Дача» возобновила изучение перспектив создания новых предприятий в феврале 2017 года, правда, тогда она выбирала, где лучше реализовать проект — в Новосибирске или Тюмени. Однако в итоге компания отказалась от планов строительства завода в пользу покупки действующего предприятия. Это связано с экономией времени на реализацию проекта в сравнении со строительством, поясняет представитель «Белой Дачи». «Приобретенная площадка по многим параметрам уже соответствует нашим стандартам, с учетом дополнительных инвестиций и некоторых изменений в управлении она сможет соответствовать самых лучшим нашим практикам», — отмечает она.



Покупка завода вместо строительства с нуля всегда имеет как минимум одно преимущество: можно сразу начать реализовывать продукцию, а не ждать два-три года. Обычно столько времени необходимо для выбора земельного участка, получения всех согласований, возведения и запуска производства, что ведет к более коротким срокам окупаемости проекта, комментирует менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков компании EY Максим Никиточкин. Также дополнительным преимуществом может быть цена, включающая дисконт относительно стоимости строительства.



«С точки зрения географической диверсификации бизнеса этот проект целесообразный и перспективный, — считает эксперт. — Например, срок годности салата «Белая Дача Тоскана» составляет шесть дней, что не позволяет реализовывать его через федеральные сети в регионах, отдаленных от Московской области. Таким образом, собственное производство в центре Сибири позволит дистрибутировать данную продукцию в регионе». При этом успех предприятия будет зависеть от ценовой политики и сырьевого обеспечения, думает он. Многие тепличные комплексы выращивают зеленные агрокультуры, однако в Сибири не так много тепличных комплексов, тем более с низкой себестоимостью производства из-за необходимости большой досветки, говорит Никиточкин. Представитель «Белой Дачи» уточняет, что сырье для нового завода компания планирует поставлять с собственных площадок, а также закупать у поставщиков из ближайших регионов, из Китая, Казахстана и др.



Спрос на резаные салаты не настолько географически привязан к производителям, как на горшечные, так как их можно возить на большие расстояния, обращает внимание начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Да и в целом не стоит забывать, что Новосибирск — третий город страны, и в регионе есть платежеспособный спрос», — добавляет она.



По мнению Никиточкина, инвестиции в производство резаных салатов со стороны компаний, отличных от «Белой Дачи», неочевидны. «Емкость рынка сейчас относительно невелика, рынок практически целиком занят «Белой Дачей» (в качестве локального конкурента можно отметить «Солнечную планету»). «Белая Дача» за счет сформированного бренда может иметь приемлемую маржу, для нового игрока рынка это будет достаточно сложно, — рассуждает он. — При этом потенциал у рынка хороший не только из-за стремления общества к здоровому питанию, но и из-за ограниченности предложения (включая географическое), в том числе доступного по цене. Увеличение предложения со стороны «Белой Дачи» может раскачать рынок по аналогии с рынком индейки». По оценке Снитко, рынок салатов в целом не очень конкурентный, поскольку все производители фокусируются на своих нишах — горшечные, кочанные, резаные, поставки для HoReCa, а лидеры рынка еще и активно работают над его развитием именно в своей продуктовой группе.



«Белая Дача Трейдинг» - крупнейший производитель салатной и овощной продукции в России. По данным «Ромир», «Белая Дача» - бренд №1 в категории готовых к употреблению салатов (2013-2019 годы). С 2015 года компания активно инвестирует в развитие собственных мощностей по выращиванию салатов и овощей как в открытом, так и в закрытом грунте. В этом году «Белая Дача» планирует выпустить 22,5 тыс. т продукции.

