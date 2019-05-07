Картофелеводы потеряли стимул. Расширять производство неинтересно из-за низкой маржи

По оценке Картофельного союза, площади посадки картофеля в товарном секторе (КФХ, сельхозпредприятия и индивидуальные предприниматели) в 2019 году составят около 320 тыс. га против 284 тыс. га годом ранее (хотя, по данным Росстата, в прошлом году агрокультурой в этом сегменте организаций было занято 310,5 тыс. га). Минсельхоз оценивает прирост примерно в 20-30 тыс. га. Согласно прогнозу Плодоовощного союза, площади останутся на прошлогоднем уровне.



Невыгодная динамика

Условий для увеличения объемов производства нет, констатирует президент Плодоовощного союза Анатолий Куценко. Цена на картофель сохраняется на низком уровне последние несколько лет, соответственно, и маржинальность бизнеса невысокая, поясняет он. По информации Росстата, рентабельность выращивания картофеля в 2017 году составила в среднем по стране -11%. В 2018-м показатель подрос, но все еще оставался отрицательным — почти -2%. Наибольшую доходность картофелеводы фиксировали в 2015 году, напоминает Куценко. Тогда в марте — апреле агрокультура стоила 17-18 руб./кг в опте. На начало апреля 2019-го, по данным Картофельного союза, среднероссийская цена картофеля составляла 9,1 руб./кг (без НДС). «При таких ценах в отрасли с хорошей маржинальностью могут работать только эффективные предприятия, имеющие урожайность свыше 350-400 ц/га, — считает Куценко. — Те же производители, чей сбор с гектара менее 200 ц/га, будут постепенно уходить с рынка».







Средние оптовые цены на немытый картофель этой весной снизились на 30-40% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В отдельных регионах агрокультура в начале апреля стоила 7-8 руб./кг, а партии низкого качества реализовывались и по 5 руб./кг, знает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Значительнее всего — на 40% и более — картофель подешевел в Брянской, Воронежской областях и Татарстане. «Очень низкие» цены отмечаются также в Тюменской, Курганской, Омской и Челябинской областях. Причина — наличие больших остатков и снижение качества продукции, делится Красильников. Так, по данным Росстата, общероссийские запасы товарного картофеля на 1 марта 2019 года были на 10,6% больше, чем годом ранее — 757,8 тыс. т против 685 тыс. т соответственно. При этом в Приволжском федеральном округе остатки выросли на 31,4%, на Урале — на 55,4%, а в Сибири — практически вдвое. На стоимость отечественного картофеля весной серьезно давит и появление на российских прилавках импортной продукции, отмечает эксперт.



Весной 2018 года из-за активного ввоза картофеля из других стран у российских аграриев остались существенные запасы нереализованной продукции, которую пришлось выбросить, вспоминает гендиректор «Тверской агропромышленной компании» Сергей Конаныхин. «Государство слишком рано открыло поставки из Египта, — поясняет он. — Если ситуация опять повторится, то вскоре у отечественных производителей совсем пропадает стимул строить овощехранилища». По мнению топ-менеджера, импорт стоит открывать не раньше первой половины мая. Хотя действующие этой весной цены все-таки давали предприятию неплохую рентабельность (около 20%), такие уровни маржи не позволяют компании «качественно менять» ситуацию и развиваться — вкладываться в модернизацию, обновлять семенной материал и технику, признает Конаныхин.



Племенной завод «Приневское» (Ленинградская область) специализируется на выращивании столовых сортов и семян. Общая рентабельность производства картофеля на предприятии в прошлом году составила всего 7% в связи с тем, что цены на него, по словам гендиректора предприятия Мухажира Этуева, «складываются не в пользу сельхозпроизводителя».



Производство семян и картофеля на переработку приносит больший доход, чем выращивание столовых сортов, утверждает член совета директоров группы «Малино» (в составе 18 предприятий в Московской и Тульской областях) Татьяна Губина. «Если столовый картофель в регионах нашего присутствия стоит 10-12 руб./кг, то семена в зависимости от репродукции — 25-50 руб./кг, а картофель, который идет на производство чипсов или фри — 15-17 руб./кг», — рассказывает она. При этом стоимость последнего из года в год остается стабильной и меняется лишь в пределах инфляции. У компании есть собственные мощности по переработке картофеля, также «Малино» поставляет сырье и на другие предприятия.



Красильников напоминает, что в прошлом году «Белая дача» ввела в эксплуатацию завод по производству картофеля фри в Липецкой области. Это, по его словам, сразу привело к росту спроса на подходящие для данного типа переработки сорта. В этом году подобное предприятие в Подмосковье планирует запустить компания «Агрико». Еще один проект в Тюменской области реализует предприятие «Кримм». Как ранее сообщала пресс-служба компании, мощности ее завода позволят выпускать 15-17 тыс. т очищенного свежего и консервированного, подготовленного к кулинарной обработке картофеля различных видов в вакуумной или атмосферной упаковке со сроком хранения в холодильнике около трех месяцев. «Все это значит, что картофеля на переработку будет требоваться еще больше, что может дать производителям дополнительную маржу», — говорит эксперт.







Российским переработчикам картофеля выгоднее закупать сырье у отечественных производителей, а картофелеводам, в свою очередь, выгоднее производить сорта, пригодные для переработки, говорит коммерческий директор «АПХ Рус» (занимается реализацией машин и оборудования для картофелеводства) Андрей Гробовой. Именно поэтому с появлением новых заводов интерес к промышленному выращиванию картофеля для чипсов и фри растет.



«АФГ Националь» производит порядка 100 тыс. т картофеля в Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях: ранний и поздний столовый, чипсовый, семенной. Причем основная часть картофеля выращивается на орошении. «В 2018 году мы удвоили производство чипсового картофеля, доведя его урожай до 14 тыс. т», — делится руководитель дивизиона «Овощи» холдинга Валерий Масланов. Урожай компания отгружает на завод «Фрито Лей» в Ростовской области (производит чипсы «Лейз»).



Затраты увеличились В текущем году следует ожидать традиционного повышения затрат на посевную кампанию. По мнению Татьяны Губиной из «Малина», расходы возрастут ориентировочно на 20% относительно прошлого года за счет роста цен на ГСМ, минеральные удобрения, средства защиты растений и семена.



В 2019 году на 19% поднялись цены на топливо, на 12% — на электроэнергию, минеральные удобрения и ядохимикаты подорожали до 30%, перечисляет Мухажир Этуев из племенного завода «Приневское». Повлияло на экономику и введение для сельхозпредприятий дополнительного НДС: только за первый квартал этого года в период подготовки к посевной хозяйство вынуждено заплатить дополнительно около 20 млн руб.



Тех темпов увеличения цен на топливо, которые были в прошлом году, этой весной не отмечается, обращает внимание Алексей Красильников из Картофельного союза. Основным драйвером увеличения стоимости сева будет рост цен на посадочный материал, и прежде всего импортный, считает он. Удорожание семян произошло вследствие засухи в Европе летом прошлого года, что повлекло рост затрат на производство посадочного материала в Германии, Голландии и Финляндии. «На семена из этих стран сохраняется дефицит, — знает Красильников. — Они продают картофель под посадку по всему миру, и ряд заявок российских покупателей со стороны европейских производителей не были подтверждены». Произошло увеличение цен и на посадочный материал, производство которого локализовано в России. По некоторым компаниям оно составило 20-30%, хотя отдельные производители семян цены не поднимали, знает эксперт.



По оценкам Картофельного союза, для сельхозпроизводителей ежегодно требуется от 850 до 950 тыс. т семенного картофеля. С 2013 года, когда Россельхознадзором было введено ограничение импорта картофеля и овощей из Европы, поставки посадочного материала из стран ЕС сократились 35 тыс. т до 10 тыс. т. «Но зависимость от качественных импортных семян высоких репродукций у российских картофелеводов сохраняется, особенно по сортам, используемым для производства чипсов и картофеля фри, — добавляет Красильников. — В общей сложности на отечественную селекцию сейчас приходится не более 15% сертифицированного посадочного материала».

Акцент на качество

Конечная цена столового картофеля тоже может быть для одних производителей более интересной, чем для других. Основными покупателями продукции являются торговые сети, которые с каждым годом все сильнее ужесточают требования к качеству продукции, — и многие готовы платить за него больше. Внутренний рынок картофеля достаточно конкурентен, считает Анатолий Куценко. Но чтобы сети закупали меньше импортной продукции весной, необходимо предлагать им российскую продукцию в том виде, в котором хочет потребитель — помытой, расфасованной, высокого качества, говорит он.



«Если раньше мы реализовывали картофель не только через супермаркеты, но также по рынкам и мелким магазинам, то сейчас остались практически только одни сети, развалы с овощами и фруктами пропадают, — рассказывает Конаныхин. — С ритейлом работать сложнее, чем с мелкорозничными магазинами: система закупок и контроль качества в торговых сетях гораздо строже». Ритейлеры приучили потребителя, что продукция должна быть красивой, поэтому слишком крупный, мелкий или неровный клубень идет в отход, как правило, скармливается скоту, хотя мог бы активнее идти на глубокую переработку, например на выпуск крахмалов, добавляет Красильников.







«АФГ Националь» поставляет свою продукцию преимущественно в крупные федеральные торговые сети в мытом фасованном виде на протяжении всего года (торговые марки «Овощная лига» и «Естественный отбор»). Некондиционный картофель отправляется на производство замороженных овощей, картофеля фри, пюре. При этом, подчеркивает Масланов, «некондиционный» не означает продукт плохого качества. «Поскольку мы реализуем картофель через торговые сети, он должен соответствовать определенным стандартам — по размеру клубней, цвету кожуры, наличию глазков», — поясняет он.



В связи с падением спроса на столовый картофель сети повышают требования к его качеству, подтверждает Губина: ритейлеры хотят получать ровные, крупные, здоровые клубни. Из-за этого «Малино» второй год живет в условиях поиска способов повышения маржи. «Сейчас выигрывают те компании, которые могут повысить добавленную стоимость своей продукции за счет мойки, калибровки, упаковки, — отмечает топ-менеджер. — Наши предприятия тоже это делают, но, как выяснилось, в недостаточном объеме. Поэтому сейчас основное направление, в которое мы будем инвестировать, — увеличение мощностей по предпродажной подготовке».



Хранилищ все еще не хватает

Важную роль в получении высокой рентабельности производства картофеля играет правильное хранение продукции. Без строительства современных хранилищ картофельный бизнес не окупится. Предприятиям просто необходимо вкладываться в это направление, уверен Анатолий Куценко.



За последние годы ситуация с хранением овощей, в том числе картофеля, принципиально не поменялась, считает гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. Именно из-за недостатка мощностей импорт овощей борщевого набора в период межсезонья, особенно весной, достаточно высок. По данным эксперта, в прошлом году в строй было введено хранилищ для овощей, картофеля, фруктов на 200 тыс. т, что оказалось ниже показателя 2017-го в 1,9 раз. «То есть темп строительства современных хранилищ явно замедлился, несмотря на действующую поддержку направления», — делает вывод она.







Возврат капитальных затрат на строительство картофелехранилищ по государственным программам получить зачастую непросто, знает Андрей Гробовой. «Производитель картофеля перед началом стройки должен иметь на руках готовый в полном объеме проект и разрешение на строительство. То есть к этому моменту он должен выбрать поставщика оборудования, законтрактоваться и проработать всю проектную документацию, — рассказывает он. — По факту предприятие получает основной финансовый поток от продажи овощей ближе к концу зимы. Только потом приступает к выбору подрядчика, а строить начинает в лучшем случае весной». В результате для небольших фермеров большой роли существующая поддержка не играет. Исключение составляют крупные проекты, например на 10 тыс. т, планируемые заранее и прошедшие государственную экспертизу. Мелким производителям зачастую проще построить овощехранилище площадью до 1,5 тыс. м², не требующее госэкспертизы, согласований со всеми регулирующими органами и дорогостоящей проектной документации.



При оптимальной стоимости продукции средний срок окупаемости картофелехранилищ составляет, по подсчетам Гробового, около пяти лет. Однако, отмечает он, на столовый картофель низкие цены уже не первый год. При этом весной они ниже, чем осенью, из-за того, что на прилавках появляется импортный молодой картофель, хотя именно в марте — апреле стоимость отечественной продукции должна быть самой высокой. Поэтому некоторые производители и неохотно инвестируют в овощехранилища. «Многие считают, что лучше продать продукцию осенью, пусть и по невысокой цене, чем тратиться на хранение», — знает он. Для того чтобы переломить ситуацию, необходимо повышать культуру выращивания и хранения: соблюдать севооборот, производить необходимое количество обработок, инвестировать в орошение, бережно проводить уборку в агрономические сроки, чтобы картофель закладывался на хранение в хорошем состоянии. «Если некачественный продукт войдет в хранилище, то качественным он оттуда не выйдет», — подчеркивает Гробовой. Пока отечественному картофелю, который хранился полгода, по большей части тяжело конкурировать с молодой импортной продукцией, признает он. Производители должны стремиться к повышению его товарности, а государство — стимулировать торговые сети в закупке отечественного продукта, предлагает Гробовой.



Предприятия группы «Малино» имеют современные овощехранилища, которые позволяют хранить продукцию до получения нового урожая, то есть до конца июля. Однако в основном туда закладывают картофель для переработки. «Мы не видим особого смысла хранить столовый картофель, так как последнее время уже с начала весны на российских прилавках появляется свежая импортная продукция», — отмечает Губина.







Суммарная мощность современных картофелехранилищ «АФГ Националь» составляет порядка 40 тыс. т. Все мощности оснащены холодильным оборудованием и вентиляцией и позволяют хранить картофель с момента уборки до мая-июня без потери качества, уверяет Масланов.



«Терра де люкс» (Тамбовская область) каждый год вводит в эксплуатацию по 100 га орошения, в прошлом году приобрела автоматическую линию по фасовке, а хранилище предприятия оборудовано холодильными установками. Современные технологии позволяют компании хранить картофель практически круглый год и продавать его по максимальной цене, утверждает директор по развитию агрохолдинга Андрей Буханцов. Так, последние остатки урожая, собранного в 2018 году, «Терра де люкс» реализовала в середине апреля 2019-го.



В «Тверской агропромышленной компании» после уборки меньшую часть урожая реализуют почти сразу, до наступления морозов, а основную долю закладывают на хранение, сообщает Конаныхин. Имеющиеся мощности вмещают 8 тыс. т при среднем урожае около 12 тыс. т.



Вырастет ли сбор

Прогнозировать будущий урожай пока рано, отмечает Алексей Красильников. Однако в связи с тем, что ожидается затяжная весна, картофель во многих регионах будет высаживаться в холодную почву, что может спровоцировать рост числа различных заболеваний и снизить темп развития растений. «Также важно, в каких условиях будет проходить вегетация: случится ли засуха или, наоборот, поля сильно зальет. Картофель очень чувствителен к таким колебаниям, — добавляет эксперт. — Немаловажным фактором является и погода во время уборки, бывало, что она затягивалась практически на полтора месяца — из-за сильного переувлажнения почвы уборочная техника не могла выйти на поля». По словам Анатолия Куценко, сбор товарного картофеля в текущем году пока прогнозируется на уровне 7-7,2 млн т.



Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители не планируют уменьшать площади, но и наращивать их тоже не спешат. «Тверская агропромышленная компания» займет агрокультурой столько же, сколько и годом ранее — 550 га. «У нас ограниченные возможности в плане хранения и фасовки, — делится Конаныхин. — Если увеличим производство, то просто не сможем освоить весь урожай или будем нести лишние затраты». Начать посевную кампанию компания планировала в первых числах мая.



Племенной завод «Приневское» тоже сохранит площади на прошлогоднем уровне, но перераспределит их структуру. Если в 2018 году семенным картофелем компания заняла 120 га, а продовольственным — 50 га, то в 2019-м — наоборот: 120 га займут товарные посевы, а 50 га отведут на семена. «Спрос на семена и цена на них заметно снизились, поэтому и проведем такую корректировку», — комментирует Этуев.



«Малино» в этом году наращивать площади под картофелем не собирается, сообщает Губина. 2018-м в компании в общем под агрокультуру было отведено 6 тыс. га, из которых 3 тыс. га пришлось на столовые сорта и по 1,5 тыс. га на семена и картофель для переработки. В текущем году производство планируется перераспределить: доля картофеля, выращиваемого на переработку, увеличится, а столового — сократится.



А вот «АФГ Националь» расширит площади на 170 га. «Увеличение связано с вводом в оборот новых земель и с планами развивать новую производственную площадку в Дивеевском районе Нижегородской области», — уточняет Масланов. В целом под посадку планируется порядка 2,5 тыс. га в Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях. В последнем регионе ранний картофель предприятия компании начали сажать в первых числах апреля (чуть позже, чем обычно, из-за дождей), в остальных — приступят к севу в конце апреля — начале мая.

