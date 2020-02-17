Картофельный союз: Россия нескоро откажется от импорта семенного картофеля

По данным Минсельхоза, доля отечественного семенного картофеля в прошлом году составила 9,7%. Россельхозцентр оценивает показатель немного выше — на уровне 12%. При этом агроведомство рассчитывает, что к 2025 году доля семенного картофеля российского производства достигнет 50% от общего объема используемого посадочного материала.

Ситуация в семеноводческом секторе действительно непростая, подтверждает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «В СССР была отлаженная семеноводческая система и неплохой селекционный фонд картофеля, конкурентоспособные сорта по отдельным, в частности, столовым направлениям, однако в начале 2000-х годов, несмотря на то, что в наших НИИ сохранился семенной фонд, элитхозы, которые занимались выращиванием мини-клубней до качественного посадочного материала в достаточном объеме, были ликвидированы», — рассказал он «Агроинвестору». Кроме того, в это время на российский рынок активно вошли зарубежные торговые сети, которые уже имели собственных поставщиков — производителей картофеля и, как правило, европейских. «Затем под запросы ритейлеров и отечественные сельхозпроизводители начали выстраивать свою товарную линейку, соответственно, для выращивания подходящего картофеля им нужны были семена зарубежной селекции», — добавляет Красильников.

Отдельная тема — картофель, идущий на чипсы и фри. «В советское время семян для такого картофеля не производили совсем, так что по таким сортам мы изначально полностью зависели от импорта, — продолжает он. — И хотя сейчас в России уже начали появляться собственные сорта и семена для выращивания картофеля для чипсов и фри, они все еще не дотягивают до иностранных по ряду требований к содержанию сахаров, сухих веществ, лежкости. И пока неизвестно, когда наши селекционеры смогут выпускать конкурентоспособный посадочный материал».

В итоге Россия вынуждена привозить посадочный материал, в основном из Европы, хотя постепенно объемы импорта снижаются. По данным союза, больше всего зарубежного семенного картофеля было ввезено в 2010 году после засухи — показатель тогда достиг 35 тыс. т. По итогам прошлого сезона объем поставок из Европы был на уровне 7 тыс. т. В том числе показатель снижался из-за временных ограничений Россельхознадзора на поставки картофеля из ЕС в 2013 году. Это привело к локализации некоторыми поставщиками производства посадочного материала на территории России. Сейчас, по словам Красильникова, эти проекты динамично развиваются. Кроме того, уже второй год действует государственная подпрограмма по развитию селекции и семеноводства картофеля — на нее только из федерального бюджета выделено 11 млрд руб. Однако в индикаторах этой программы не указано, до какого уровня в 2025 году должна быть увеличена доля отечественного семенного картофеля в общем объеме посадочного материала, высаживаемого в стране, уточняет он.

Прогноз Минсельхоза по росту к 2025 году доли отечественного посадочного материала картофеля до 50% исполнительный директор Картофельного союза считает очень оптимистичным. «Перед селекционерами поставлена задача к указанной дате вывести не менее 12 сортов отечественной селекции, не уступающих по качеству европейским образцам. Однако нужно понимать, что только процесс выведения нового сорта занимает минимум шесть лет, еще три года уходит на его испытания и какое-то время тратится на поиск своего потребителя», — подчеркивает он. Хотя реализации последнего пункта, возможно, поможет новая мера господдержки — компенсация сельхозпроизводителю 70% затрат, если он закупает отечественные сорта, выведенные в рамках государственной программы.

Объем заявок на импорт семенного материала в текущем сезоне, по данным Картофельного союза, остается на уровне прошлого. «В целом большинство производителей уже обеспечены семенами и готовы начинать полевые работы», — добавляет Красильников.

Что касается ввоза столового картофеля, то часть раннего египетского картофеля, который традиционно поставляется на российский рынок, в этом году пойдет в Европу, где из-за засухи возник определенный дефицит. Красильников напоминает, что такой сценарий был и в прошлом году, когда объем поставок из Египта сократился в 3,5 раза, однако это никак не отразилось на ценах в рознице, так как уже третий год наблюдается высокая насыщенность рынка продукцией отечественного производства. «Также крупным импортером картофеля в Россию является Азербайджан, которому в этом году отменили экспортные пошлины на поставки в Россию, в связи с чем в этом году там предполагается увеличение площадей под посадки раннего картофеля», — знает эксперт.

Средние цены на картофель, по данным Картофельного союза, в этом году на 15-20% ниже аналогичного периода прошлого года: на начало февраля в оптовом звене в зависимости от качества они составляли 7-14 тыс. руб./т. В рознице стоимость картофеля в зависимости от формата сети и региона составляет в среднем от 12 руб./кг до 26 руб./кг. По данным Росстата, в среднем по стране в начале февраля картофель в рознице стоил 22,4 руб./кг, тогда как в первую декаду января — 21,8 руб./кг.