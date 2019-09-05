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Агрофирма «КРиММ» запустила завод по переработке картофеля за 1,1 млрд рублей
Татьяна Кулистикова, Елена Максимова
Агроинвестор
5 сентября 2019
Предприятие будет производить очищенный нарезанный и полуготовый картофель в вакуумной и атмосферной упаковке
Максимальная мощность завода — переработка 30 тысяч тонн сырья в год
Фото: М. Стулов

Агрофирма «КРиММ» запустила завод по переработке картофеля в Тюменской области, сообщает правительство региона. Как говорится на сайте компании, это уникальный проект, не имеющий аналогов в России. Предприятие будет выпускать очищенный нарезанный разными способами картофель, а также бланшированный, в том числе с различными добавками, в атмосферной и вакуумной упаковке. Строительство предприятия началось в 2017 году, объем инвестиций в проект превысил 1,1 млрд руб. Максимальная мощность завода — переработка 30 тыс. т сырья в год. За один год он выпустит 15 тыс. т готовой продукции из специально подобранных сортов картофеля. Она будет реализовываться как в рознице, так и в секторах HoReCa и B2B.

В открытии завода принял участие заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев, который отметил, что во многих регионах нет переработки картофеля, а также сказал, что у компании «революционный и прорывной подход». «Компания сразу создавалась как предприятие, которое использует новейшие научные разработки, инновационные технологии, и сегодня «КРиММ» - это бренд агропромышленного комплекса Тюменской области», — подчеркнул губернатор региона Александр Моор. По его словам, правительство области всегда будет поддерживать подобные проекты, и запуск завода — лишь первый шаг на пути в создании глубокой переработки. Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина подтвердила «Агроинвестору», что завод по переработке картофеля агрофирмы «КРиММ» - уникальное предприятие, сочетающее комплексный подход к производству, имеющее возможность для дальнейшего развития — достройки линий по выпуску новой продукции.

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников ранее рассказывал «Агроинвестору», что одно из перспективных направлений в картофельном секторе и свободная ниша на рынке — переработка среднего уровня. Это как раз производство очищенного вакуумированного картофеля, в том числе вареного, бланшированного или доведенного до полуготовности. По его оценке, этот рынок растет на 1-2% в год. Кроме «КРиММ» такой проект реализует компания «Дмитровские овощи».

Картофельный союз готов оказывать поддержку для развития спроса на выпускаемую заводом «КРиММ» продукцию, говорит Губина, однако добавляет, что ее успех все же в значительной степени будет зависеть от того, насколько грамотно специалисты компании выстроят продвижение как на рынке B2C, так и в сегменте В2В. «В целом, инвестировать в глубокую переработку картофеля сегодня достаточно интересно, так как спрос в данном сегменте пока значительно превышает предложение, — считает она. — Правда, подобные проекты очень капиталоемкие и непростые в плане администрирования, а также продвижения конечной продукции. Кроме того, вход на рынок усложняется тем, что в нашей стране существует дефицит сырья — правильных сортов картофеля для переработки».

Завод «КРиММ» можно назвать маленьким, крупные инвесторы оперируют масштабами завода на уровне 100-200 тыс. т сырья в год, оценивает  менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков компании EY Максим Никиточкин. «Отрасль интересна инвесторам. Сейчас мировой лидер по производству картофеля фри McCain Foods рассматривает возможность строительства крупного завода по переработке картофеля в ЦФО. Также «Белая Дача» совместно с Lamb Weston оценивают перспективы увеличения мощностей их функционирующего завода в Липецке, — знает он. — Дополнительным каналом реализации продукции, произведенной в России, может стать Китай, закупавший много картофеля-фри в США, но из-за торговой войны эта ниша освободилась».

Идея о том, что нужно развивать переработку, рано или поздно посещает любого производителя овощей, считает директор департамента стратегического маркетинга компании «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. Особенно после визита в европейские или американские супермаркеты, в которых целые витрины уставлены продукцией ready-to-eat, ready-to-cook, precooked — разнообразной, привлекательно упакованной, и довольно дорогой по сравнению с обычными свежими овощами. «Сегменты готовой и полуготовой еды в России, по сравнению с западными странами находятся в стадии формирования и очень далеки от насыщения. Активность производителей в этом направлении вполне может принести плоды, однако нужно тщательно исследовать рынок и возможности наших потребителей, — отмечает она. — Мы проводили первичное исследование потребителей готовых и предготовых овощей — т. е. или отварных, или чищенных и опционально нарезанных — в Москве и городах-миллионниках, и были поражены разницей между столицей и регионами. Если в Москве размер целевой аудитории превышал 30% от экономически активного населения, то в крупных региональных городах он не дотягивал даже до 10%». Это не только финансовая разница, это разница в стиле или способе жизни: в Москве люди гораздо больше верят в то, что времени всегда не хватает и его нужно экономить, независимо от того, правда это или нет, подчеркивает Шалихманова.

Агрофирма «КРиММ» создана в 1999 году на базе крестьянского хозяйства «Нива». Компания производит продовольственный и семенной картофель, зерновые, рапс, овощи открытого грунта, салаты. Площадь обрабатываемой пашни превышает 27 тыс. га. Агрофирма ведет семеноводческую работу по развернутой схеме, включающей оригинальное, элитное и репродукционное семеноводство картофеля. По данным администрации Тюменской области, на «КРиММ» приходится около 25% производимого в России семенного картофеля и свыше 50% продовольственного картофеля, выращиваемого в регионе. Предприятие стабильно получает более 150 тыс. т картофеля в год даже в сложные с точки зрения погодных условий годы благодаря системе орошения на 2,5 тыс. га. Также у компании есть овощехранилище на 50 тыс. т, линия по мойке и упаковке картофеля и овощей, теплицы для выращивания рассады, завод по подготовке семян зерновых и зернобобовых агрокультур с сушилкой и силосами для хранения. По данным kartoteka.ru, выручка «КриММ» в 2017 году составила 1,28 млрд руб., чистая прибыль — 290,9 млн руб.

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