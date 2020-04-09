Обнуление ввозных пошлин на овощи и крупы снизит затраты импортеров на 10%

Для стабилизации ситуации, связанной с распространением вируса COVID-19, по инициативе Минэкономразвития принят ряд решений для защиты рынка ЕАЭС и восполнения запасов необходимой продукции. По расчетам министерства, затраты на импорт товаров, попадающих под действие этой меры, снизятся в среднем на 10,2%, говорится в его сообщении.

Льгота будет действовать до 30 июня. Для ее получения необходимо предоставить в таможенные органы подтверждение о целевом назначении товара. Его могут выдавать федеральный Минпромторг и региональные ведомства.

Ранее совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) расширил перечень товаров, освобожденных от ввозной таможенной пошлины, а также упростил требования к сертификатам о происхождении товара. Для «недопущения дефицита социально значимых товаров» в список продовольственной продукции «критического импорта» включены картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис, гречка, соки и готовые продукты для детского питания. В связи со сложившейся ситуацией по этим товарам может наблюдаться повышенный спрос или дефицит в краткосрочной перспективе, поясняется в сообщении ЕЭК.

По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, перечни были отработаны совместно с правительствами и уполномоченными национальными ведомствами стран ЕАЭС. «Сегодня крайне необходимо учитывать изменение спроса со стороны потребителей наших стран <…>. Важно оперативно реагировать на новые вызовы», — отметил он.

В конце марта коллегия ЕЭК решила запретить до 30 июня вывоз из стран ЕАЭС подсолнечника, соевых бобов, репчатого лука, чеснока, репы, ржи, риса, гречихи, проса, крупы, муки грубого помола и гранул из злаков. «Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки», — считает ЕЭК. Ограничения вступят в силу с 12 апреля.

По информации Россельхознадзора, после введения в России режима самоизоляции ввоз в страну свежего чеснока вырос более чем в два раза. Так, с 1 по 6 апреля объем поставок составил почти 2,5 тыс. т против 1,2 тыс. т за аналогичный период прошлого года. В том числе 1,8 тыс. т было поставлено из Китая, 559 т — из Египта, 93 т — из Ирана. С начала 2020 года импорт чеснока вырос на 30% и за январь-март достиг 17,5 тыс. т.

Также с начала сезона-2019/20 к середине марта Россия импортировала 39 тыс. т ржи из-за рекордно низкого урожая в прошлом году. В предыдущем сезоне агрокультура за рубежом не закупалась. Поставки рисовой крупы за это же период выросли на 64% до 162 тыс. т. О значительном увеличении объемов ввоза других товаров, по которым временно обнуляется пошлина, пока не сообщалось.