«Мираторг» планирует экспортировать овощи

«Мираторг», крупнейший в России производитель говядины и свинины, планирует развивать экспорт овощей, следует из вакансии, размещенной на портале HeadHunter. Компания ищет менеджера по экспортным продажам (направление «Овощи») «в связи с расширением бизнеса». Среди задач сотрудника — изучение и анализ конкурентной среды и потенциала на территории продаж, поиск производителей/импортеров/дистрибьюторов на экспортных рынках, участие в международных выставках и др. Какие именно овощи предполагается поставлять на внешние рынки — сырые открытого грунта или замороженные — не уточняется. «Агроинвестор» направил запрос в компанию.



«Мираторг» запустил проект выращивания овощей «борщевого набора» осенью 2018 года: компания сообщила, что посеяла озимый чеснок в Тульской области. Соглашение с администрацией региона о реализации проекта по выращиванию овощей было подписано в феврале 2018-го на форуме в Сочи. Тогда сообщалось, что плановая мощность производства достигнет 100 тыс. т в год. Проект предусматривает использование более 3 тыс. га орошаемых земель. Инвестиции в проект оценивались в 6,4 млрд руб. В отчете «Мираторг Финанс» по итогам 2019 года говорится, что в прошлом году в соответствии со стратегией диверсификации бизнеса холдинг завершил первый этап инвестиционного проекта по производству и хранению овощей и приступил к реализации второго этапа — проекта по их первичной переработке.



Не исключено, что «Мираторг» будет расширять географию овощного проекта: в прошлом году холдинг купил у фонда AVG Capital Partners хозяйство «Изобилие», под контролем которого 6,7 тыс. га орошаемых земель в Ставропольском крае. Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов тогда предположил, что актив мог привлечь «Мираторг» для выращивания овощей или под семеноводство. «Это хорошая зона для производства ранних овощей, тем более эта земля с орошением», — говорил он.



По итогам 2019 года из России было вывезено 119 тыс. т овощей. С января по май 2020-го было экспортировано 49 тыс. т. В основном продукция поставляется в страны бывшего СНГ, в тройке лидеров — Азербайджан, Армения и Беларусь, рассказал «Агроинвестору» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Объем товарного производства овощей составляет около 5,5 млн т, уточняет он.



«Сложность с поставками на внешние рынки состоит в том, что большинство овощей — дешевый товар, и при перевозке на дальние расстояния их стоимость может возрастать вдвое, а порой и втрое, соответственно, в страны дальнего зарубежья многие категории свежих овощей поставлять невыгодно, — комментирует Глушков. — С замороженными овощами ситуация обстоит иначе: они имеют некую добавочную стоимость, поэтому их выгоднее поставлять даже в более далекие от границ регионов, чем свежие».



«Экспорт малолежких овощей — огурцов, томатов, кабачков, перцев, баклажанов и зелени — резко вырос в 2015 году, когда появились Донецкая и Луганская республики. Россия стала отправлять туда упомянутую продукцию из соседних регионов — Краснодарского края и Ростовской области, — говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. — В Донецкую и Луганскую республики в 2015-м поставки овощей увеличились почти в 300 раз по сравнению с предыдущими годами». После 2015-го экспорт малолежких овощей и зелени продолжал расти, однако уже значительно меньшими темпами. Сегодня он в общей сложности составляет 40 тыс. т, оценивает она. Если говорить про овощи «борщевого набора», то, возможно, тот же картофель имеет смысл отправлять в Казахстан и Монголию, где в силу специфических особенностей его сложно выращивать, а поставки из России туда с точки зрения логистики гораздо удобнее, чем из тех же Украины, Польши и Беларуси, добавляет Решетникова.



С этого года овощи включены в перечень продукции, перевозки которой по железной дороге субсидируются государством. «Соответственно, их экспорт стал более привлекательным для инвесторов и, вероятнее всего, в перспективе он будет расти», — считает Глушков. В этом году потенциал вывоза овощей будет зависеть от их урожая: если он окажется высоким, то, вероятно, поставки овощей за рубеж увеличатся, добавляет он.



«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания является вторым производителем мяса в России, согласно рейтингу «Агроинвестора», и выпускает свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину. Также компания занимается растениеводством, молочном животноводством, переработкой продукции. Согласно рейтингу BEFL, по состоянию на май 2020-го «Мираторг» занимает первое место среди российских землевладельцев, управляя более чем 1 млн га.

