Картофельный союз предложил фиксировать минимальную закупочную цену на овощи

В борьбе за каналы сбыта производителям приходится занижать цены Pixabay

Стоимость картофеля и овощей «борщевого набора» в России сейчас крайне низкая: производители не могут зарабатывать достаточно, чтобы вкладываться в развитие технологий, а некоторые и вовсе работают себе в убыток, считают представители отраслевых объединений. Так, по оценке Картофельного союза, в прошлом году минимальная отпускная цена на весовой картофель составляла 9 руб./кг. «В картофелеводстве достаточно высокая конкуренция, и некоторые производители в борьбе за каналы сбыта занижают цены на свою продукцию, чтобы попасть на полку», — рассказала «Агроинвестору» руководитель аппарата союза Татьяна Губина.



Чтобы производители не работали себе в убыток, Картофельный союз предложил предпринимателям заключать взаимовыгодный договор, который бы позволил развиваться обеим его сторонам. «Например, торговая сеть и сельхозпроизводитель могут зафиксировать в контракте минимальную закупочную цену на продукцию. Она может определяться индивидуально с каждым поставщиком. Мы считаем, что оптимальна минимальная цена на весовую качественную продукцию без доставки — 12 руб./кг», — говорит Губина.



Такая цена складывается из себестоимости производства и минимальной маржинальности и даст производителям возможность развиваться, использовать качественные семена и современные технологии. При этом розница ничего не потеряет: картофель — продукт дешевый, и увеличение стоимости за килограмм на 2-3 руб. никак не повлияет на кошелек конечного потребителя, считает Картофельный союз. Согласно данным Росстата, среднее потребление картофеля на душу населения составляет 65 кг в год. «При оптовой стоимости в 12 руб./кг и цене на полке 30 руб./кг потребитель тратит на картофель 1950 руб. в год или 162,5 руб. в месяц. Это 1,33% от общефедерального МРОТа в 12,13 тыс. руб.» - подсчитывает Губина.



По данным Росстата, с 7 по 13 июня средние потребительский цены на плодоовощную продукцию в среднем остались на уровне предыдущей недели. При этом морковь подорожала на 2,7%, репчатый лук подешевел на 5,2%, картофель — на 0,8%, белокочанная капуста — на 0,5%.



Такую инициативу Картофельный союз предложил воплотить не только производителям картофеля, но и хозяйствам, выращивающим овощи «борщевого набора». «Свою идею мы обсуждали с представителями Минпромторга, ФАС, торговых сетей, — уточняет Губиина. — Вопрос непростой, и его решение — предмет договоренностей между участниками рынка: производителями и торговыми сетями, которые сейчас, в основном покупают продукцию на тендерах, основываясь на ценовом факторе. Мы надеемся, что инициатива союза будет услышана нашими партнерами».



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков соглашается, что картофель и овощи «борщевого набора» - недооцененная продукция. «Цены на них в России сейчас слишком низкие — за последние десять лет они почти не увеличились», — подчеркивает он. Получается, что производить их, особенно небольшим хозяйствам, которые вынуждены продавать продукцию с поля и работают с посредниками, просто невыгодно, говорит Глушков.



По итогам первых пяти месяцев этого года средние цены производителей на картофель составили 11,2 тыс. руб./т, тогда как в январе-мае 2010-го аграрии продавали его по 7,6 тыс. руб./т. Морковь за 10 лет подорожала с 10,2 тыс. руб./т до 11,1 тыс. руб./т, свекла — с 7,5 тыс. руб./т до 10,2 тыс. руб./т, капуста — с 9,55 тыс. руб./т до 15,6 тыс. руб./т, лук — с 8,6 тыс. руб./т до 13,7 тыс. руб./т.

Однако установка минимальной отпускной цены — не тот путь, которым следовало бы идти, продолжает он. «Цены диктуются рынком, и если минимальная цена на картофель российского производства будет, например, выше, чем на импортный, то ритейлеры просто перейдут на продукцию зарубежных поставщиков — из Египта, Беларуси или других стран, — допускает он. — Также есть вероятность, что установка минимальной розничной отпускной цены приведет к тому, что больше зарабатывать будут посредники, а не сельхозпроизводители».



Для повышения рентабельности овощеводства в открытом грунте необходимо использовать современные технологии, объединяться в кооперативы для формирования товарных партий, стараться работать с розницей напрямую, а не через посредников, совместно арендовать или строить овощехранилища, чтобы продать продукцию дороже во время пиковых цен на нее, перечисляет Глушков.



Кроме того, определенные стимулирующие меры для разрозненных производителей овощей могли бы заключаться в создании сети оптово-распределительных центров, предоставляющих услуги по хранению, доработке, фасовке продукции и ее поставкам по более высоким ценам, в том числе во внесезонный период. «К сожалению их строительство в нашей стране было приостановлено в 2018 году из-за отмены возмещения части капитальных затрат. Я считаю, что нам необходимо закончить создание той федеральной сети ОРЦ, которая в свое время была утверждена на уровне правительства», — уверен Глушков.

