PepsiCo построит завод снеков за 12 млрд рублей

На инвестиционном форуме в Сочи президент PepsiCo в России, Белоруссии, Украине, на Кавказе и в Центральной Азии Нил Старрок, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и гендиректор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов подписали соглашение о строительстве завода по производству снеков в Новосибирске, сообщает пресс-служба PepsiCo.



Новое предприятие будет производить чипсы и сухарики под марками Lay’s, Cheetos и «ХрусTeam» и станет третьим заводом PepsiCo в России, выпускающим соленые закуски. Аналогичные предприятия компании работают в подмосковной Кашире и в Азове (Ростовская область). По данным Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, мощность предприятия составит около 50 т готовой продукции в год. Инвестиции в проект оцениваются в 12 млрд руб., уточнил «Агроинвестору» представитель PepsiCo.



Сейчас завершается оформление земли, начались проектно-изыскательские работы. Запуск завода намечен на 2021 год. Продукция предприятия будет представлена во всех регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока, а также в странах ближайшего зарубежья.



«PepsiCo была одной из первых международных компаний, которая начала производить свою продукцию на территории СССР, и ее связь с российским рынком имеет долгую и богатую историю, — отметил Нил Старрок. — Мы продолжаем инвестировать в российский рынок. Строительство нового предприятия в Новосибирске повысит эффективность логистики компании за счет локализации производства и закупки сырья от местных поставщиков».



Возить снеки из Центра страны в Сибирь, на Дальний Восток и в Казахстан достаточно дорого из-за большого логистического плеча, поэтому более рационально производить их в Сибири, пояснил представитель PepsiCo. А поскольку доставлять сырье еще сложнее и дороже, компания запустит в Новосибирской области агропрограмму и будет помогать местным сельхозпроизводителям выращивать чипсовый картофель, необходимый для переработки. «Мы будем контрактовать будущий урожай, обеспечивать фермеров необходимым семенным материалом, при необходимости авансировать. Наши агроменеджеры будут обучать сельхозпроизводителей правильно выращивать картофель нужного нам качества, — рассказал он. — Таким образом мы выстроим всю цепочку от производства картофеля до выпуска готовой продукции». Стоимость агропрограммы пока не озвучивается. Представитель компании уточнил лишь, что эти вложения не заложены в 12 млрд руб., которые пойдут на строительство завода, это будут отдельные инвестиции.



PepsiCo, по собственным данным, является крупнейшим в России переработчиком сырого молока и промышленным закупщиком картофеля — ежегодно компания приобретает более 350 тыс. т картофеля. Для обеспечения высокого качества сырья для своей продукции компания организует семинары и тренинги для производителей картофеля и сырого молока, помогает хозяйствам в приобретение посадочного материала, средств защиты растений и удобрений. Программа также предусматривает инвестиции в оборудование овощехранилищ с системой климат-контроля. Благодаря участию в этой программе партнеры PepsiCo смогли существенно увеличить урожайность картофеля — в среднем с 13 т/га до 25 т/га. Сегодня 100% картофеля, поступающего на заводы компании, выращивается в России.

