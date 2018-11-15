Обрушение склада нанесло PepsiCo ущерб в 2,8 млрд рублей

Ущерб от обрушения склада на заводе «Лебедянский» (принадлежит корпорации PepsiCo) весной 2017 года оценен в 2,8 млрд руб. Об этом говорится в судебном решении Арбитражного суда Москвы, вынесенного по иску страховой компании «Ингосстрах» к ООО «Сси Шефер» (дочернее предприятие немецкой SSI Schaefer, занимается поставками складского оборудования).



В момент обрушения склада между «Лебедянским» и «Ингосстрахом» действовал договор страхования. «Ингосстрах» признал случай страховым и выплатил PepsiCo страховое возмещение в 2,8 млрд руб., говорится в материалах суда. Получить подтверждение этой информации от PepsiCo «Агроинвестору» пока не удалось.



«Ингосстрах», в свою очередь, взыскал ущерб с обслуживающей складской комплекс компании. «Причиной ущерба является неравномерная загрузка стеллажей склада, удар вил крана на стенки стеллажа, а также неспособность балок стеллажа выдержать нагрузку четырех паллет и подъемной платформы крана с вилами», — говорится в решении суда. На момент страхового случая между PepsiCo и «Сси Шефер» действовал договор о сервисном и техническом обслуживании. В соответствии с ним в обязанности «Сси Шефер» входило проведение профилактического обслуживания, сохранение и поддержание системы складского хранения в первоначальном состоянии, проверка безопасности объекта.



Суд признал исполнение договора о техническом обслуживании склада ненадлежащим. Так, при проведении осмотра крана, удар которого и вызвал обрушение склада, были выявлены недостатки в части замены троса и двух направляющих шкивов. Тем не менее, за три дня до страхового случая «Сси Шефер» выдало технический отчет о том, что кран-штаблер, падение которого и вызвало обрушение склада, соответствует условиям безопасности. «Сси Шефер» в суде выявленные недостатки крана не оспаривало, но попыталось доказать, что эти дефекты не требовали прекращения работы крана. Однако суд эти доводы отклонил.



В результате арбитраж сделал вывод о ненадлежащем исполнении договора со стороны «Сси Шефер» и взыскал с компании ущерб в размере 2,8 млрд руб. в пользу «Ингосстраха». Компания «Сси Шефер» на запрос «Агроинвестора» не ответила.



Экспериментально-консервный завод «Лебедянский» в Липецкой области — один из крупнейших производителей соковой продукции в России, принадлежит PepsiCo с 2008 года. Предприятие выпускает соки «Я», «Тонус», «Фруктовый сад», «Тропикана», «Привет». Обрушение склада на предприятии произошло 25 апреля 2017 года. Тогда прокуратура Липецкой области сообщала, что общая площадь обрушения составила 300 кв. м, в результате работа завода была приостановлена. По данным ТАСС, на складе хранилось более 28 млн л соков, которые вытекли с территории предприятия. Позднее природоохранная прокуратура Липецкой области обратилась в суд с требованием взыскать с ООО «Лебедянский» материальный ущерб, причиненный разлившимся соком реке Дон. Росприроднадзор оценил ущерб в 6,2 млн руб.



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