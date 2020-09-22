Рост цен на пшеницу может остановиться

Со стороны импортеров сохраняется высокий спрос на российскую пшеницу Е. Разумный

Экспортные цены на российскую пшеницу растут четвертую неделю подряд на фоне сохранения высоко спроса со стороны импортеров и повышения цен на Чикагской бирже, сообщает Refinitiv Agriculture.



Так, по информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), к концу прошлой недели пшеница с протеином 12,5% подорожала на $11/т до $235/т (FOB Новороссийск) с поставкой в октябре. Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал рост цен на $6 до $228 за тонну. Refinitiv сообщает о взлете стоимости пшеницы на $14 до $237, причем в прошлую пятницу цена прибавила сразу $9.



«По нашим данным, цена пшеницы с 12,5% протеина достигла $235-240 за тонну с поставкой в октябре-ноябре. Это на $12,5/т выше цен недельной давности, — рассказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. — На фоне ослабления курса CTP достиг 16,2-16,5 тыс. руб./т без НДС (Новороссийск) — это фактически уровень конца прошлого экспортного сезона».



Все это происходило одновременно с ростом фьючерса в Чикаго до максимума за полгода — к пятнице на 6%, или на $12 за тонну. В первую очередь, это было связано с ухудшением состояния посевов из-за засухи на севере Аргентины и отставания озимого сева на Юге России, но ситуация еще может выправится, поясняет Павенский. Также на внутренние цены оказывал влияние фактор ослабления рубля к доллару до 76 руб. против 74,7 руб. в начале прошлой недели.



Кроме того, шла активная закупка пшеницы со стороны импортеров: Египет, Турция и Иордания в общей сложности купили 750 тыс. т, в том числе 615 тыс. т российской пшеницы, продолжает эксперт. «В то же время Тунис и Пакистан отказались от закупа из-за высоких цен. На 22 сентября объявлен очередной египетский тендер со стороны GASC. Также на этой неделе объявлены тендеры Иорданией и Пакистаном», — говорит он.



Уже в понедельник цены в Чикаго отыграли большую часть роста, снизившись на $8 за тонну. По данным Refinitiv, 21 сентября средняя цена пшеницы с 12,5% протеина (FOB Новороссийск) сохранялась на уровне $237/т. Рост цен, скорее всего, остановится, поскольку российские котировки сравнялись с ценами на пшеницу из Франции и стран Балтийского бассейна (Германия, страны Прибалтики, Польша) и импортеры пока не готовы к такому всплеску цен, думает Павенский: на протяжении сентября российский FOB прибавил $25 за тонну. «В дальнейшем многое будет зависеть от развития ситуации в Аргентине и размера урожая в Австралии. Пшеница из этих стран появится на рынке в декабре и январе соответственно», — уточняет он.



Фундаментальных факторов такого динамичного роста цен на пшеницу на глобальном рынке нет, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Ее производство больше, чем в 2019 году, переходящие запасы рекордные, плюс прогнозируется снижение потребления на 2 млн т, — прокомментировал он «Агроинвестору». — В предыдущие сезоны как раз в период активной уборки урожая импортеры зерна старались закупаться по максимально низким ценам. Сейчас в плане цен мы видим противоположную картину, однако спрос на зерно остается высоким».



По мнению Корбута, причины повышения цен, скорее, находятся в сфере экономической психологии: на Украине и во многих странах ЕС — Франции, Германии, Румынии — существенно сократилось производство, соответственно, снизился и экспортный потенциал. «Кроме того, есть еще фактор пандемии. Возможно, ряд стран-покупателей опасаются, что в перспективе будут приниматься меры по ограничению логистики, поэтому закупают больше, пока есть возможность», — говорит он, добавляя, что фактор ослабления курса валют тоже подогревает мировую торговлю.



На внутреннем рынке в европейской части страны пшеница 3-го класса за неделю подорожала на 450 руб. до 13500 руб./т, 4-го — на 525 руб. до 13475 руб./т на условиях самовывоза, говорится в обзоре «СовЭкона». Аналитики центра допускают, что резкое повышение внутренних цен на пшеницу увеличивает риски вмешательства в их регулирование со стороны государства. «Если будет существенный рост цен на муку, государство, возможно, начнет регулировать цены, — полагает Корбут. — Однако, как правило, такие меры дают обратный эффект. Например, когда ввели экспортную квоту на зерно, цены пошли вверх».



С начала сезона по 17 сентября экспорт зерна из России снизился на 2% относительно аналогичного периода прошлого сельхозгода, до 11,3 млн т, включая 9,5 млн т пшеницы (-6%), 1,6 млн т ячменя (+43%) и 230 тыс. т кукурузы (-38%). По прогнозу «СовЭкона», в сентябре на внешние рынки может быть поставлено около 5,7 млн т российского зерна, в том числе 5 млн т пшеницы. Аналитический центр «Русагротранса» оценивает потенциал вывоза в первый осенний месяц на уровне 5,85 млн т зерна, включая примерно 5,2 млн т пшеницы.



Между тем отраслевые эксперты продолжают повышать прогнозы урожая зерна. Так, аналитики «Русагротранса» увеличили оценку на 0,5 млн т до 129,9 млн т, что всего на 4% меньше рекорда 2017 года. В том числе валовой сбор пшеницы может составить 82,8 млн т (плюс 0,3 млн т к прошлому прогнозу). Российский зерновой союз повысил прогноз урожая со 129,5 млн т до 130,5-131 млн т, в том числе 83 млн т пшеницы. Аналитическая компания «ПроЗерно» ожидает, что урожай достигнет 130 млн т, в том числе 82 млн т пшеницы. Аналогичный прогнозу у ИКАРа, правда, его эксперты оценивают потенциал сбора пшеницы на уровне 82,8 млн т. «Совершенно ясно, что это будет второй после рекордного 2017 года урожай», — сказал «Интерфаксу» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. При этом он добавляет, что многое будет зависеть от рефакции и результатов уборки на востоке страны, где из-за непогоды могут быть списаны «сотни тысяч гектаров».



По данным Минсельхоза на 21 сентября, зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 40,8 млн га (85% к площади уборки), собрано почти 118,2 млн т зерна против 102,6 млн т на аналогичную дату прошлого года. Средняя урожайность составляет 29 ц/га, что на 1,4 ц/га больше, чем год назад. В том числе урожай пшеницы превышает 83,8 млн т — на 13,6 млн т больше прошлогоднего показателя, урожайность агрокультуры — 30,9 ц/га (плюс 1 ц/га). Агроведомство сохраняет прогноз валового сбора на уровне 122 млн т.

