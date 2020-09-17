Рынок Алжира может открыться для российской пшеницы

Потенциал поставок российской пшеницы в Алжир оценивается на уровне 0,5-2 млн тонн ylilauta.org

Алжир со следующего тендера решил изменить условия импорта пшеницы, чтобы разрешить поставки из Черноморского региона, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя французской группы экспортеров зерна Synacomex Тьерри де Буссака. Ожидается, что алжирское зерновое агентство OAIC повысит допустимый уровень содержания зерна, поврежденного насекомыми, с 0,1% до 0,5%, а также увеличит норму протеина.



Поставки российской пшеницы в Алжир не запрещены, но сейчас она не проходит по качеству. В феврале директор Центра оценки качества зерна Юлия Королева рассказывала, что проблема с поставками в Алжир в том, что в России допускается повреждение пшеницы клопом-черепашкой на уровне 1%. В Краснодарском крае этот показатель составляет 0,5%, в Ростовской области — 0,9%. «Так что требование Алжира в 0,1% при всем желании мы выполнить не сможем. Поэтому пока для нас этот рынок закрыт», — отмечала она. Тем не менее, в начале года пробная партия российской пшеницы была отправлена в Алжир, по ней было дано удовлетворительное заключение.



Основным поставщиком пшеницы в Алжир является Франция, которая обеспечивает 50-80% его потребностей. По оценке де Буссака, в этом году на фоне снижения урожая отгрузки могут уменьшиться с 5 млн т до 1,5-2,5 млн т, пишет Reuters.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский уточнил «Интерфаксу», что страны Северной Африки импортируют около 26 млн т пшеницы, и почти четверть ввоза приходится на Алжир, который входит в топ-5 мировых импортеров агрокультуры. По словам Павенского, доля Франции в алжирском импорте зерна составляет около 85%, остальное поставляется из США и Канады.



Объем поставок из России на новых условиях будет зависеть от урожая в этом году и того, смогут ли экспортеры закупить зерно нужного качества, считает Павенский. Порог в 0,5% смогут преодолеть далеко не все производители, даже самый близкий к Алжиру Краснодарский край балансирует по этому показателю, отметил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Тем не менее, при условии снижения фитосанитарного порога он оценивает потенциал экспорта российской пшеницы в Алжир на уровне 2 млн т. «Спрос на российскую пшеницу в этом сезоне высокий и без Алжира. Но при прочих равных условиях экспорт в эту страну может составить до 1 млн т», — цитирует «Интерфакс» председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина.



Павенский настроен более скептически. «Алжир из 7 млн т зерна чуть больше 1 млн т дурума импортирует из той же Франции и Канады, и эта часть практически не наша, — прокомментировал он «Агроинвестору». — А из оставшихся 6 млн т наш потенциал с 0,5% повреждения клопом и восстановления в будущем валового сбора во Франции не превышает 0,5 млн т».



В июле-августе Россия поставила на внешние рынки 7,82 млн т пшеницы, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако при этом расширяется география экспорта и ассортимент — от пшеницы с содержанием протеина 10,5% до 13,5%, следует из мониторинга аналитического центра «Русагротранс». Так, на старте сезона-2020/21 российскую пшеницу стали закупать Саудовская Аравия, Бразилия, Мавритания. Также впервые с марта 2018 года начались поставки в Финляндию, впервые с декабря 2018-го — в Таиланд. Из-за снижения урожаев зерна в ряде стран Западной и Восточной Европы с 90 тыс. т до 176 тыс. т увеличились поставки в Болгарию, Румынию, Испанию, Италию, Грецию, Германию, Бельгию. Крупнейшими покупателями российской пшеницы в первые два месяца сезона традиционно стали Турция (2,05 млн т) и Египет (1,27 млн т). И если первая сократила ввоз на 33%, то второй — увеличил в 1,4 раза. В сентябре на экспорт может быть поставлено до 5,2 млн т пшеницы, в результате чего ее общий вывоз с начала сельхозгода достигнет 13 млн т против 12,3 млн т годом ранее, прогнозируют аналитики «Русагротранса».

