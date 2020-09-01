Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают расти

Крупные покупатели, вероятно, больше не ждут низких цен на российскую пшеницу sea-line.org

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе резко выросли после повышения цен на фьючерсы в Чикаго и Париже, а также из-за высокого спроса со стороны крупного покупателя, сообщает Refinitiv Agriculture. Поддержку рынку также оказывают ожидаемое повышение ставок на перевалку в глубоководных российских портах и активное увеличение цен на кукурузу, которая подорожала на 6% из-за шторма в США, сообщает аналитический центр «СовЭкон».



По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена пшеницы в конце прошлой недели была на уровне $211/т (FOB), что на $9 больше, чем неделей ранее. «СовЭкон» оценивает рост на уровне 3,5% до $206/т. Аналитический центр «Русагротранса» отмечает, что цены на пшеницу с поставкой в октябре выросли на $9 до $212-213/т.



Крупные покупатели, вероятно, больше не ждут низких цен, считают аналитики. По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, рост цен связан с высокими экспортными продажами на тендерах Египта и Турции и укреплением биржевых котировок. Так, египетский GASC на прошлой неделе закупил более 0,5 млн т пшеницы по цене $213/т (FOB), что на $7 дороже, чем было на предыдущем тендере при тех же условиях поставки. Кроме того, российские трейдеры и глубоководные терминалы продолжают обсуждать повышение цен на перевалку. Терминалы надеются увеличить цены с нынешних $15-16/т на $2-4, начиная с октября, сообщает «СовЭкон».



«Внутренний российский рынок пшеницы продолжил рост на юге, укрепился в центре за счет спроса экспортеров и оставался стабильным в Поволжье», — рассказал «Интерфаксу» Павенский. Цены (EXW) на Юге на пшеницу 4-го класса выросли на 300 руб. до 13,4-13,7 тыс. руб./т, в Центре — на 350 руб. до 11,4-11,6 тыс. руб./т. В Поволжье цены не изменились — 11,2-11,4 тыс. руб./т, в Сибири они находятся на уровне 12-12,4 тыс. руб./т.



Кроме того, увеличились закупочные цены на пшеницу нового урожая в глубоководных портах. По словам Павенского, прирост составил 400 руб. до 13,9-14,2 тыс. руб./т (без НДС). Это произошло на фоне ослабления рубля, активных экспортных продаж и повышения цен FOB, уточнил он, напомнив, что в прошлом году цена составляла в среднем 11,6 тыс. руб./т.



Павенский также рассказал, что в августе, по предварительным данным, Россия экспортировала 5,6 млн т зерна, из них 4,9 млн т — пшеница, 0,57 млн т — ячмень, 110 тыс. т — кукуруза. По его словам, такой результат экспорта стал рекордом для месячных поставок. Ранее к подобным объемам вывоза Россия приближалась в ноябре 2017-го, отправив на внешние рынки 5,5 млн т зерна, включая 4,8 млн т пшеницы.

