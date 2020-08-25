Изменения могут привести к перенаправлению части экспортных объемов в сторону рейдовой перевалки Д. Абрамов

Из-за активного увеличения экспорта зерна из России глубоководные терминалы в порту Новороссийска могут поднять ставки на перевалку зерна на $2-3 с текущих $15-16, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию аналитического центра «СовЭкон». Рост может превышать маржу экспортеров, и в ответ они будут пытаться понизить закупочные цены на зерно на внутреннем рынке, что будет непросто. Близкий к владельцам терминалов источник издания и крупный экспортер уточнили, что вопрос «пока обсуждается».



Это подтвердил «Агроинвестору» и гендиректор «Реал агро» Александр Григорьянц. Конечно, чем ставка ниже, тем это лучше для экспортера, но $15-16/т — сложившийся с прошлого сезона уровень, который учитывают трейдеры, а его повышение в любом случае отразится на закупочной политике компаний. «Хозяйства обычно опускают цены менее охотно, чем поднимают. И в случае роста ставки экспортеры на какое-то время могут столкнуться с сокращением скорости и объемов закупок из-за снижения закупочных цен», — прокомментировал «Агроинвестору» Григорьянц.



Гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) Андрей Недужко считает, что рыночных предпосылок для повышения ставок перевалки в Новороссийске сейчас нет, так как объем экспорта зерна через глубоководные порты сейчас на 5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, пишет «Коммерсантъ». Если же такое решение будет принято, то это приведет к перенаправлению части экспортных объемов в сторону рейдовой перевалки, считает топ-менеджер.



Ставка на перевалку зерна в портах зависит от динамики цен на внутреннем рынке и курса рубля, отмечает руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. «Она в какие-то годы была приемлемой и на уровне $22-23/т. Вопрос в том, как складывается внутренняя цена, цена FOB, курс», — рассказал он «Агроинвестору». В прошлом сезоне ставка в терминалах могла составлять и $10-11/т, так как соотношение экспортных и внутренних цен было не в пользу экспортеров, и, чтобы стимулировать поток через глубоководные порты, ставка снижалась. Сейчас наблюдается всплеск спроса на услуги терминалов, говорит Павенский.



По его оценке, экспорт зерна в августе составит 5,2 млн т, включая 4,6 млн т пшеницы, из них по железной дороге отгрузят около 1,95 млн т, что может стать рекордом для данного месяца. При этом Павенский считает, что в сентябре экспорт продолжит увеличиваться. По мнению директора «СовЭкона» Андрея Сизова, активная распродажа зерна в России закончится в ближайшие недели, а через несколько месяцев может вновь начаться замедление экспорта, так как наша пшеница одна из самых дешевых в Черноморском регионе только на старте уборки, а с октября она может потерять конкурентоспособность при появлении на рынке зерна из других стран. На фоне этого терминалы могут начать снижать ставки ближе к новому году, сказал он «Коммерсанту».



С начала сезона по 20 августа Россия экспортировала 6 млн т зерна, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого сельхозгода. Поставки пшеницы за рубеж составили 4,8 млн т (минус 24%), ячменя — 1 млн т (минус 17%), кукурузы — 0,2 млн т (минус 36%). Аналитики «СовЭкона» прогнозируют, что в августе экспорт достигнет 5,5 млн т, включая 4,9 млн т пшеницы. «Уже в этом месяце мы увидим показатели, близкие к рекордам, а осенью стоит ждать достижения новых максимумов», — считает Сизов (цитата по «Коммерсанту»). По его словам, высоким темпам экспорта способствуют неплохая конъюнктура на мировых рынках, хороший урожай в России и проблемы со сбором зерна на Украине и в ЕС.

