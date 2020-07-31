С 15 сентября терминалы и элеваторы не будут принимать транспорт с перегрузом

Терминалы обязуются предоставлять ФНС реестры товарно-транспортных накладных на грузы или сами накладные С. Николаев

С 15 сентября морские и речные терминалы, а также элеваторные комплексы не будут принимать автомобильный транспорт с превышением весогабаритных норм более чем на 2%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника контрольного управления ФНС Варвару Бурлевич. По информации агентства, крупнейшие экспортеры зерна и масличных, владельцы терминалов и элеваторов приняли меморандум, предполагающий борьбу с перегрузами автотранспорта при перевозках этой продукции. На прошлой неделе «Коммерсантъ» писал, что проект такого документа подготовила Ассоциация добросовестных участников рынка АПК.



За меморандум проголосовали ТД «Риф», «Астон», «Гленкор Агрикалчер МЗК», «Деметра-Холдинг», «Мирогрупп Ресурсы», «Содружество», «Объединенная зерновая компания», «Каргилл», «Луис Дрейфус» и другие компании, уточнила «Интерфаксу» исполнительный директор ассоциации Екатерина Роганова.



Условия, согласно которым терминалы и элеваторы не будут принимать автомобили с перегрузом, будут включены в договоры. Также терминалы обязуются с 15 сентября оперативно предоставлять по запросу ФНС реестры товарно-транспортных накладных на грузы или сами накладные. Минтранс, Ространснадзор, Генпрокуратура и ФНС также договорились бороться с перегрузами. При выявлении фактов превышения весогабаритных норм более чем на 2% налоговая службы будет передавать данные через Генпрокуратуру в Ространснадзор для привлечения нарушителей к ответственности. Таким образом будет обеспечена неотвратимость наказания за нарушения и созданы равные конкурентные условия для всех участников рынка, считает Варвара Бурлевич.



Максимально допустимая норма веса автомобиля вместе с грузом не должна превышать 44 т. По данным аналитического центра «Русагротранса», автомобили с облегченным кузовом могут перевозить 27-28 т зерна, обычные грузовики с прицепом — не более 24-25 т. Однако, по словам руководителя центра Игоря Павенского, на практике для снижения затрат на логистику в машины грузят 40-55 т зерна. Зачастую автомобили едут с превышением весового и габаритного нормативов, что с учетом несоблюдения скоростного режима становится причиной аварий и разрушения дорог, отмечает замглавы Минтранса Владимир Токарев.

По словам Бурлевич, сейчас перегрузы приводят к экономически необоснованному снижению тарифов на перевозку, что делает добросовестных участников рынка нерентабельными. Чтобы заработать, компании часто незаконно пытаются оптимизировать налоговые платежи, в это приводит к уменьшению налоговых поступлений от отрасли. Опрошенные «Интерфаксом» участники рынка считают, что новые правила буквально в течение месяца позволят обелить рынок и станут предпосылкой для его цифровизации.



В январе прошлого года в ряде регионов владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать, требуя навести порядок в этой сфере. Один из организаторов забастовки тогда говорил «Агроинвестору», что остановилось до половины погрузок. По его словам, к забастовке водителей вынудили недобросовестная конкуренция и коррупционные схемы, из-за которых добросовестным перевозчикам приходится работать с отрицательной рентабельностью. «Людей вынуждают работать с перегрузами, потому что если соблюдать все требования законодательства, то они просто не выживут», — пояснял он. Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин подтверждал, что из-за коррупционной составляющей зерно перевозится с трех-четырехкратным превышением допустимой массы машины, иначе перевозчику не заработать.



Хотя проблема перегрузов существует давно, из-за снижения тарифов на перевозку при одновременном повышении цен на топливо ситуация стала критической. В июне прошлого года «Грузавтотранс» обратился к президенту Владимиру Путину с предложением по решению проблемы перегруза при перевозке сельхозпродукции. Автоперевозчики, в частности, призывали предусмотреть возможность взыскания ущерба за порчу дорог как с транспортных компаний, так и с собственников груза.



20 июля Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий изменения в отдельные законодательные акты в части, касающейся весового и габаритного контроля транспортных средств. Документ, в частности, расширяет полномочия Минтранса в регулировании порядка весогабаритного контроля транспортных средств, а также предполагает создание в России сети пунктов автоматического измерения веса грузовиков.

