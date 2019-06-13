Перевозчики требуют наказывать владельцев зерна за перегруз

Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением по решению проблемы перегруза при перевозке сельхозпродукции. Как сообщает «Коммерсантъ», в письме, отправленном 10 июня, автоперевозчики призывают предусмотреть возможность взыскания ущерба за порчу дорог как с транспортных компаний, так и с собственников груза солидарно.



Президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин подтвердил «Агроинвестору» факт отправки обращения. «К перегрузу автовладельцев фактически принуждают грузовладельцы. Поэтому мы предложили в своем письме схему, при которой владельцы дорог (Росавтодор, местные власти и т. д. ) на основании транспортных накладных могут выдвинуть гражданский иск в отношении грузовладельца», — пояснил Матягин. По его словам, в отличие от штрафов, к которым сейчас перевозчики привлекаются за перегруз, гражданский иск можно выдвигать в течение трех лет. «И в нем есть возможность выставлять не 400-500 тыс. руб. штрафа, а десятки миллионов рублей — тот ущерб, который реально был нанесен дорожному полотну», — рассказал Матягин.



В январе перевозчики зерна уже устраивали забастовку в ряде регионов с требованием решить проблему перегруза. В акции приняли участие водители в Ростовской, Волгоградской, Воронежской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Тогда Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции заявляла, что в результате забастовки на рынке перевозок зерна сложилась критическая ситуация, приведшая к блокированию элеваторов, задержкам судов и убыткам экспортеров.



После протестов водителей был проведен ряд совещаний с представителями правительства, однако ситуация не изменилась, констатирует Матягин. «По-прежнему порядка 60% сельхозпродукции перевозится с превышением допустимого веса, превосходящего норму до трех-четырех раз», — отметил он. С июля же начинается высокий сезон на рынке перевозок зерна, и большой поток грузового транспорта пойдет по дорогам. «Сейчас активно выделяются деньги на безопасные и качественные дороги. Эти дороги отремонтируют, но уже через год их не будет. Кто за это понесет ответственность?», — добавил Матягин.



Задача с перегрузом однозначно требует решения, однако каким образом — это сложный вопрос, по которому необходимы обсуждения и дискуссий, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Кто является владельцем груза — тот, кто зерно отправляет или кто получает? Если второе, то он становится в курсе ситуации с перегрузом лишь тогда, когда машина к нему приехала. Да и перегруз выгоден в первую очередь именно перевозчику, так как в этом случае он может перевезти большее количество груза за меньшее время», — сказал «Агроинвестору» Корбут. Кроме того, предупредил он, все дополнительные траты и штрафы в первую очередь лягут на плечи аграриев.



После январских акций протеста Минтрансу и Минпромторгу было поручено разработать поправки в техрегламент, согласно которым к 2022 году грузовые машины должны в обязательном порядке оснащаться датчиками осевой нагрузки. К этому же времени Минтранс и Минпромторг должны разработать законодательные изменения об усилении ответственности за несоблюдение весогабаритных параметров автомобилей. Как сообщал Минтранс, размер ежегодного ущерба, наносимого грузовиками со сверхнормативными нагрузками, оценивается в 2,6 трлн руб.

