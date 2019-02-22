К 2022 году на грузовики обяжут устанавливать весовые датчики

Минтранс и Минпромторг разработают поправки в техрегламент, согласно которым к 2022 году грузовые машины должны будут в обязательном порядке оснащаться датчиками осевой нагрузки. Об этом говорится в паспорте нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», разработанном во исполнение майского указа президента и опубликованном на сайте правительства.



В документе в перечне задач, направленных на создание механизмов экономического стимулирования сохранности дорог, в частности, говорится о необходимости внесения в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» изменений, предусматривающих «введение обязанности к оборудованию всех грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т <...> датчиками измерения осевой нагрузки». Срока исполнения — конец декабря 2021 года.



К этому же времени Минтранс и Минпромторг должны будут разработать законодательные изменения об усилении ответственности за несоблюдение весогабаритных параметров автомобилей. А к декабрю 2023 года должны быть внесены поправки в документы технического регулирования, предусматривающие оборудование грузовиков датчиками измерения осевой нагрузки.



В январе владельцы грузовиков, перевозящих зерно, в ряде южных регионов устроили забастовку, протестуя против перегруза автомобилей. По словам участников акции, из-за коррупционных схем зерно перевозится машинами с трех-четырехкратным превышением допустимой массы машины. Как рассказывал «Агроинвестору» президент Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции Сергей Балан, акция перевозчиков привела к блокированию элеваторов и задержкам судов. В конце января ситуация обсуждалась в Минсельхозе, по итогам совещания ведомство предложило участникам рынка усилить контроль над соблюдением законодательства, а руководителям регионов — принять меры по соблюдению допустимых весогабаритных параметров на дорогах.



Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин назвал оснащение датчиками грузовиков положительным решением. Однако решить вопрос с перегрузом, по его убеждению, невозможно без отсутствия системного подхода. «Если поставят датчики, проблема автоматически не решится при отсутствии должной системы контроля. И без участия всего отраслевого сообщества вопрос также не исчезнет», — сказал «Агроинвестору» Матягин. Так, по его словам, все законы по автотранспорту, принятые за последнее время, на 100% не функционируют. «У нас люди при принятии любого закона обычно думают не как его исполнять, а как его обойти. По тому же «Платону» перевозчики спокойно обходят пункты контроля с помощью сотрудников ДПС», — сказал Матягин.



Как сообщал Минтранс, размер ежегодного ущерба, наносимого грузовиками со сверхнормативными нагрузками, оценивается в 2,6 трлн руб. Ранее министерство разработало паспорт проекта по созданию автоматизированной системы весогабаритного контроля, сейчас идет выбор концессионера, который будет эту систему создавать. Что касается датчиков осевой нагрузки, то министр транспорта Евгений Дитрих говорил, что их установка будет факультативной, сообщает ТАСС. При этом он отмечал, что грузоотправители сами уже используют такие датчики для внутреннего контроля. В частности, датчики осевой нагрузки входят в интеллектуальную транспортную информационную систему, которая устанавливается на автомобили «КамАЗ» в качестве дополнительной опции.

