Экспортеры назвали критической ситуацию с перевозками зерна

Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) назвала критической ситуацию с перевозками зерна автомобильным транспортом. Как говорится в заявлении НАЭСП, в южных регионах поставки блокируются уже в течение двух недель «группами лиц, поддерживаемыми ассоциацией "Грузавтотранс"». В результате экспортеры уже несут убытки, связанные с нарушением логистики зерновых грузов.



В частности, в результате акции перевозчиков блокируются подъезды к элеваторам, также есть случаи задержки судов из-за отсутствия своевременных поставок зерна, рассказал «Агроинвестору» президент НАЭСП Сергей Балан. «Например, зерно надо везти в порт, однако машинам не дают подъехать к элеватору на загрузку. Зерно продолжает храниться на элеваторе, а это $1-1,5 в месяц за каждую тонну. Плюс убытки за простой судна: за малый тоннаж — это $5-6 тыс. в сутки, за большой — до $25 тыс.», — перечисляет Балан.



При этом, по данным ассоциации, автотранспорт является ключевым элементом логистики при поставках зерна на экспорт. В сезоне-2017/18 около 65% отгруженного из России на экспорт зерна было доставлено в портовые терминалы автотранспортом, для портовых терминалов Азово-Черноморского бассейна эта доля составила 72%. Ряд терминалов полностью зависит от поставок зерна автомобильным транспортом. В связи с этим продолжение блокирования отгрузок в ближайшее время приведет к существенному снижению объемов экспорта зерна из России, предупреждает НАЭСП.



О том, что владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать, требуя навести порядок в этой сфере, стало известно в январе. Как сообщалось, к акции присоединились водители в Ростовской, Волгоградской, Воронежской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в результате чего остановилось до половины погрузок. Президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин рассказывал «Агроинвестору», что перевозчики протестуют против недобросовестной конкуренции и коррупционных схем, в результате чего зерно перевозится машинами с трех-четырехкратным превышением допустимой массы. В качестве решения проблемы Матягин предлагал совместно с трейдерами выработать хартию о добросовестном ведении бизнеса, по которой трейдеры и терминалы возьмут на себя обязательство не допускать перегруз.



НАЭСП не поддерживает предложение «Грузавтотранса» об ответственности грузовладельцев за перегруз. «Рынок услуг по перевозке зерна автотранспортом является высококонкурентным. Для организации доставки закупленных партий зерна в портовые терминалы экспортеры проводят конкурсные процедуры, в ходе которых перевозчики или экспедиторы предлагают тарифы на перевозку. Таким образом, грузовладельцы не влияют на ценообразование», — подчеркивает НАЭСП. Поэтому, полагает ассоциация, решение должно быть обеспечено в правовом поле «на основе баланса интересов всех участников процесса перевозки зерна».



Блокирование элеваторов и простои судов наблюдались на прошлой неделе, что действительно приводило к некоторым задержкам в погрузке судов, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Ситуация могла бы быть гораздо серьезнее, если бы забастовка не совпала с плохой погодой в портах, из-за которой погрузка зерна на экспорт снизилась», — сказал Рылько. Однако сейчас ситуация с перевозками в значительной мере нормализовалась, утверждает он. «Забастовка фактически закончилась. По крайней мере на текущий момент машины перестали ходить с перегрузом: во-первых, был усилен контроль со стороны портов и самих перевозчиков, во-вторых, в результате забастовки удалось немного приподнять расценки на перевозку», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. При этом во второй половине сезона, по его словам, «возить уже особо нечего», а автотранспорт в избытке.



В конце январе ситуация на рынке перевозок обсуждалась в Минсельхозе. Агроведомство предложило всем участникам рынка перевозок — от грузоотправителя до получателя — «усилить контроль за соблюдением законодательства на каждом этапе логистической цепочки». Также, как сообщала пресс-служба ведомства, Минсельхоз и Минтранс подготовили письмо в адрес руководителей регионов с требованием принять меры по соблюдению ими допустимых весогабаритных параметров.

