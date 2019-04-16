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Рынки
Минсельхоз предложил уменьшить субсидии на перевозку агропродукции
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
16 апреля 2019
При этом будет расширен перечень видов транспорта и ассортимент
В 2019 году на субсидирование транспортировки сельхозпродукции предусмотрено 1,27 млрд рублей
Фото: wikimedia.org

Минсельхоз предлагает внести изменения в постановление правительства N1104, в рамках которого предоставляются субсидии на перевозку сельхозпродукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом. Как следует из проекта, опубликованного на regulation. gov.ru, предполагается распространить льготу на новые виды сельхозтоваров, в том числе свекловичный жом, жмыхи, рафинированные и нерафинированные жиры и масла, маргарин, живых животных, рисовую крупу, лен, муку грубого помола и т. д.

Кроме того, министерство рассчитывает распространить субсидирование на автомобильный и водный транспорт. Как говорится в пояснительной записке, это «будет способствовать не только снижению затрат российских организаций при транспортировке сельскохозяйственной и продовольственной продукции, но и дальнейшему развитию аграрного производства и российского судостроения». Также проектом предусмотрена отправка сельскохозяйственной и продовольственной продукции из всех регионов, что «позволит создать условия для дальнейшего развития тех подотраслей АПК, объемы производства которых уже сейчас полностью удовлетворяют внутренние потребности страны и, соответственно, увеличить объемы поставок продукции АПК».

В то же время предельный размер субсидий предлагается снизить с 50% до 30% от стоимости перевезенной продукции. Как поясняет аграрное ведомство, это позволит повысить эффективность использования субсидий и увеличить количество получателей господдержки. Дополнительного бюджетного финансирования принятие поправок не потребует, уверен Минсельхоз.

Постановление N1104 было подписано 15 сентября 2017 года. В соответствии с ним субсидии предоставляются при транспортировке продукции железнодорожным транспортом (а также железнодорожным транспортом с привлечением автомобильного) из регионов Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов, Алтайского края, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской и Челябинской областей. В бюджете на 2019 год на реализацию постановления предусмотрено 1,27 млрд руб., в 2020-м — 2,33 млрд руб., в 2021-м — 3,39 млрд руб. Распределением субсидий занимается Российский экспортный центр (РЭЦ). На запрос «Агроинвестора» он не ответил.

Поправки призваны решить несколько задач, которые реализует правительство в долгосрочной перспективе, комментирует партнер консалтингового направления компании «Вальтер Констракшн» Анастасия Владимирова. «Расширение перечня видов транспорта и ассортимента дает возможность увеличить сезонную востребованность альтернативных видов транспортировки грузов. В частности, есть прямой отсыл к поддержке водного вида транспорта, который в период навигации может стать альтернативой для грузоперевозок автомобилями или по железной дороге», — сказала «Агроинвестору» Владимирова. При этом она подчеркнула, что субсидия, как и ранее, будет предоставляться только на определенных условиях. Кроме того, снижение порога до 30% означает, что хотя число получателей господдержки и может возрасти, однако сам размер субсидий сократится. «Для тех кто привык к более щедрым компенсациям, это, безусловно, неприятная новость, но как попытка стимулировать конкуренцию — мера грамотная», — полагает Владимирова.

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